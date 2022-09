Han körde bänkpress innan finalen

Viktor Elm

Varje gång det vankas en stor och viktig match rusar det runt känslor i kroppen. Spänning, nervositet, glädje och taggning är nog de vanligaste. De känslorna kan säkert alla människor relatera till på något sätt. När man går till ett nytt jobb. När man ska på date. När komikern Per Andersson intar en scen (då är man nervös på riktigt, det kan hända vad som helst). Det många människor däremot inte kan relatera till är hur det känns att spela en fotbollsmatch inför tusentals åskådare och veta att allt jag gör bedöms och granskas i minsta detalj. Och som dessutom påverkar så många andra människors välmående. Jag vet spelare som inte är kontaktbara inför stora matcher. Jag vet spelare som fejkar skada inför stora matcher. Jag vet spelare som älskar stora matcher. Med det sagt kanske det inte är så konstigt att derbyt mellan Djurgården och Hammarby blev…pyspunka. Knappt ingen vågade något (men Bojanic var fantastisk). Det var handbroms i och rädslan för att förlora övervann viljan att vinna. På ett sätt är det konstigt att det blir så med tanke på all den extra energi man får helt gratis. Tifona var helt makalösa och inramningen som mötte spelarna när de kom ut ur spelartunneln får man inte ens uppleva i de största ligorna. Eller blir det precis så som jag beskrev det innan, man blir rädd, försiktig och feg. Inget av lagen gav bort något alls. Knappt ett enda omställningsläge. Ytorna var små och det bästa (och kanske enda?) läget i matchen hade Berisha då en lång boll tog sig hela vägen in i straffområdet. Dåligt avslut av Berisha och bra räddning av Zetterström. Dock är det lite oroande att de långa bollarna till och från får gå in bakom Djurgårdens backlinje så enkelt. På samma sätt som mot Shamrock har Ekdal stora problem med sådana bollar. Lite konstigt då bollen är oerhört lättläst och tydlig. I de lägena behöver han absolut vara mer förberedd och kunna göra bättre ifrån sig. På tal om att förmodligen kunna göra bättre ifrån sig så tror jag att Doumbouya kommer att göra mycket nytta i Djurgården framöver. Spännande spelare! Skicklig med bollen och finurlig. Han var okej mot Hammarby men inte mer. Han måste lära sig ta rätt beslut vid rätt tillfälle (dock kanske det är det svåraste att lära sig i fotboll). Hur som helst blev väl ändå Djurgården lite vinnare i och med att Häcken också tappade poäng och DIF behöll avståndet ner till grannen Hammarby.