Rydström siktar mot Europa

Viktor Elm

Kalmar var nog ändå ganska förberedda på att någon eller några klubbar skulle dra i Henrik Rydström. Hans korta karriär som seniortränare på högsta nivå i Sverige har enbart varit framgång. Med andra ord är det ingen tillfällighet att lagen han har lett har presterat bra och hamnat högre upp i tabellen än man hade förväntat sig. Det är ingen tillfällighet att han har kopplats ihop med Malmö under en längre tid. Rydström är helt enkelt en väldigt kompetent tränare. Vad beror det på då?

Enligt mig är hans lärarutbildning och hans vilja att hela tiden förbättra sig själv när det kommer till att lära ut en stor anledning. Han har under åren införskaffat en otrolig pedagogisk och didaktisk kunskap. Han har en kunskapstörst som leder även honom själv framåt. Detta är självklart en stor fördel när man jobbar med en grupp där alla lär sig på olika sätt. Henrik ger spelare möjlighet att lära på det sätt som passar dem bäst. Dock är inte det hela hemligheten. Det är även så att han kräver otroligt mycket av sina spelare. Mixen av inlärningsmöjligheter, feedback och krav är en soppa som tydligen smakar väldigt bra.

Slumpen är ett ord som inte nämns i några sammanhang hos Henrik. Man påverkar sitt eget öde och man gör lite mer än alla andra för att bli lite bättre än alla andra. Spelarna i Kalmar har haft långa dagar med mycket teori, mycket diskussioner och långa träningar. Allt detta inom ramarna för vad som anses vara en korrekt periodisering. Alltså hur mycket en spelare tål att belastas. Med andra ord spenderar spelare och ledare oerhört mycket tid tillsammans för att få en gemensam bild av hur laget ska spela och agera.

Hur agerar då lagen under Rydströms ledning? Possessioninriktad fotboll med hög fart och många löpmeter. I min bok anser Henrik att anfall är bästa försvar. Den passningsorienterade fotbollen är inte bara vacker att titta på. Den spelas inte heller enbart med syftet att skapa lägen framåt. Den är också den bästa försvarstaktiken. Man vet själv hur jobbigt det är att möta ett lag där man känner att man inte får tag i bollen. Lyckas man sen ta den så är man så trött att man knappt orkar anfalla. Med det menar jag att det är psykiskt tungt att känna att man hela tiden måste jaga och då blir det automatiskt ett övertag för det lag som äger bollen. Rydström har även ett stort krav på spelare som inte är nära bollen att hela tiden vara på tårna och att vara i rätt positioner OM laget av någon anledning skulle tappa bollen. Då kan de snabbt återta den och göra livet än mer surt för motståndarna.

Tydlighet, krav, tid och feedback (positiv som negativ) har gjort att Rydström ingjutit mod och självförtroende i lagen han coachat. Spelare som kanske inte är de bästa i Allsvenskan har höjt sig och lyckats spela en finfin fotboll. Jag undrar verkligen nu om han kan lyckas med allt det här i Malmö FF?

I Malmö är spelarna lite mer till åren. De har vunnit allt och alla kanske inte är superpepp på att lägga den tiden som Rydström kräver. Dock är jag rätt säker på att de som inte är villiga inte heller kommer bli långvariga i Rydströms trupp. Spelarmaterialet i Malmö är ju annars otroligt bra och kan Henrik få med alla på tåget och implementera sin filosofi och sitt spelsätt kan det bli ett väldigt roligt 2023 för MFF. Tänk ett bolltrillande mittfält med AC, Zeidan och Hugo Larsson. Nanasi vet precis hur Rydström vill spela och kommer vara en startspelare. Tillför sen något nyförvärv (Oliver Berg?) och MFF kan bli en mardröm för motståndarna.

Kommer han få den friheten han behöver under den sportsliga ledningen då? Jag förutsätter att det är ett krav som Henrik har nu när övergången gått från spekulation till verklighet. Självklart kommer Andersson och Georgson vara chefer men efter det misslyckade fjolåret är de säkert villiga att överlämna en del makt åt en tränare som Rydström som uppenbarligen vet vad han sysslar med. När plånboken dessutom är så stor så finns möjligheter att få in någon/några spelare som har kvaliteter och passar perfekt in i spelsättet. Det ska bli spännande att se vad som händer i truppen nu under vintern!

Ni kan nog redan läsa mellan raderna (och även på raderna) hur jag tror detta kommer att gå. Rydström har presenterats av Malmö och att han kommer att göra succé. Det finns ingen anledning att tro något annat med tanke på det Rydström har visat upp under sina tränarkarriär. Dock tror jag att Henrik ser det här som en del av något större. Han vill inte bara prestera i Europa med MFF. Han vill själv ut i Europa och leda betydligt större lag och coacha betydligt större matcher. I Sveriges största klubb får han bevisa att han är redo att ta ett kliv mot sitt stora mål. Drömmen om Europa.

Vad tror ni? Blir uppdraget för stort för Rydström eller blir det succé?

// Viktor