Har Jurelius fått chansen att göra sitt jobb?

På tal om VM så måste det ligga ganska mycket mer bakom att länder och lagkaptener backar från att använda den regnbågsfärgade lagkaptensbindeln än bara ett gult kort på den som bär den. Annars är det för mig helt oförståeligt att länderna inte i ren protest bär bindeln ändå. Ett gult kort i jämförelse med att stå upp för människors rättigheter känns ganska futtigt. Byt lagkapten varje match. Gå samman flera länder och stå starka tillsammans. Vad händer?

Man kan alltid hävda att man ska ta seden dit man kommer osv men i det här fallet är det ta mig f-n ”vår” plikt att visa alla som lider under omständigheterna i Qatar att vi står på deras sida och att de borde ha rätt att älska vem de vill. Svagt av de olika förbunden att inte ”ta ett gult för laget”.

I Sverige och Allsvenskan händer inte något liknande givetvis men vi kan fortfarande dra paralleller till Allsvenskans samarbete med Unibet. För mig är det problematiskt. För andra är det helt normalt. Under min tid som lagkapten i Kalmar FF fick jag frågan flera gånger att ställa upp i reklamer för Unibet. Det skulle jag aldrig göra! Varje gång sa jag vänligt men bestämt nej på grund av att en av mina vänner har haft problem med sitt spelande. Varför skulle jag stå med mitt ansikte på första raden för att göra reklam för något som halvt förstört min kompis liv. Själv spelar jag ibland så jag är inte på något sätt en ängel men för mig är det självklart att inte visa upp mig själv med liknande företag på bästa sändningstid. Malmö FF:s supportrar och många med dem har även de starkt reagerat på att fans måste skapa ett konto på spelbolaget för att dra in pengar till “hemmaklubben”. Jag förstår dem. Sinnessjukt att klubbarna nästan “tvingar” sina supportrar att finnas i Unibets rullar för att de ska få in 100 000kr extra.

Enligt mig är idrott politik. Precis som i övriga samhället måste de med makt ta ett otroligt ansvar (Bamse är helt rätt på det när han säger att “är man stark måste man vara snäll”). Fotboll är världens största sport och de flesta människor i världen har någon form av relation till fotboll. Därför måste fotboll i synnerhet se till att stå upp för det som är rätt. VM-finalen 2018 sågs enligt SVT av mer än 3,5 miljarder människor från runt om i världen. I och med att alla kulturer där är representerade förstår man problematiken i att trycka ut budskap. Hur man än gör blir någon skitupprörd och förbannad. MEN, när det kommer till mänskliga rättigheter och rätten att få älska vem man vill finns inget att diskutera. VI MÅSTE stå upp för människorna som lider under lagar och regimer så trångsynta att ett sugrör verkar lika stort som tunneln genom Hallandsåsen i jämförelse.

Fotboll då. Sveriges landslag presterade relativt väl i landskamperna denna gången. Jag tyckte det var väldigt kul att se Samuel Gustafsson gå in med pondus och hantera en innermittfältsroll på ett bra sätt så väl defensivt som offensivt. Om jag ska vara ärlig trodde jag att han skulle få svårt defensivt när tempot drogs upp en aning. Mina farhågor visade sig vara helt i onödan. Han klarade det mer än bra och har nu en fast plats i truppen, det är jag övertygad om. För offensivt är han ju överbegåvad.

Två vinster stärker både Jannes tillika lagets självförtroende. Verkligen välbehövligt med bra resultat nu när många delar av både spel och resultat har ifrågasatts. Hoppas att laget kan bygga vidare på detta och skapa en grund för vidare framgångar. För 2-1 mot Mexiko och 2-0 mot Algeriet är två bra resultat.

Det rör lite på sig även i den svenska fotbollen. Först och främst undrar man ju hur många liv Östersund har. Det är något som inte stämmer i ÖFK. Under en längre tid har de brottats med ekonomiska problem och har hittat pengar på olika sätt. Jag vågar inte skriva mer än så för jag är för dåligt insatt. Men visst känns det konstigt att klubben helt plötsligt behöver få in 10 miljoner på en vecka. Och att de sen lyckas. Igen! Det gör att man inte förstår någonting.

AIK sparkar Henrik Jurelius och jag tycker alltid det är tråkigt när sådana beslut tas. I fotbollsbranschen är det dock så att det är sportchefer och tränare som ofta får skulden. Alla vet om det innan de ens tackar ja till en sådan tjänst så jag tror inte att Jurelius känner något agg gentemot klubben. Dock är det säkerligen en stor besvikelse för båda parter. I ett aktiebolag är det alltid lite märkligt att inte anledningen förmedlas på ett enkelt sätt. När jag läser i olika forum och medier och när jag pratar med folk verkar det som att Jurelius samarbete med överordnade har kärvat. Då undrar jag helt plötsligt om han ens fick chansen att göra sitt jobb ordentligt eller om han hela tiden stött på motstånd? Hur lätt är det att göra ett bra jobb om de som är över en i hierarkin motarbetar? Detta är frågor som vi förmodligen inte kommer få svar på.

AIK kommer säkert att hitta en ny sportchef med ett tänk snarare på utveckling än på snabba resultat. För i ärlighetens namn har inte utvecklingen fotbollsmässigt gått framåt. Enligt mig har det varit ett defensivt spelsätt under både Norling och Bartosz. Ibland har det lett till resultat men oftare har det lett till besvikelser. Med Goitom var de på väg mot att kunna ta kommando i matcherna men det saknades ändå en helhet. Nu tror jag att AIK vill bli ett bollförande lag på riktigt. De kommer vilja spela med fart och på så sätt diktera villkoren i matcherna. Det ska bli spännande att se hur det utvecklar sig och vem de väljer som sportchef. En sak som är säker är att ungdomarna kommer ges chansen att växla upp ordentligt. Brännström behöver ett starkt stöd från den sportchef som kommer in. Hoppas inte AIK väljer fel. Igen.

Slutligen lite Silly. Carlos Moros Garcia till Djurgården känns som en bra värvning. Men vem kommer han att konkurrera ut? Han får nog räkna med att spela tredjefiol initialt. Värvar Djurgården dessutom Oliver Berg från Kalmar så har de gjort två kanonvärvningar redan nu. De går för både guld och bra Europaspel 2023. Magashy till AIK är en supervärvning. Han kommer passa in bra och få en viktig roll. Enligt mig är han en spelare som kan spela ett bra possession-spel med fart och teknik. En som tar kommando och driver spelet. Bra AIK! Mer silly tar vi nästa gång. Alltid kul att följa vad som händer i det där så kallade fönstret.

Vad tycker ni om värvningarna? Gör AIK rätt som sparkar Jurelius? Och så klart, vilka vinner VM efter att vi sett nästan alla lag?

// Viktor