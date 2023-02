Viktor Elm

Förr var cupen alltid mitt under säsongen. Inte under försäsongen med minus fem grader och blånaglar. Trots lite kyla och lite kläm på stortårna tycker jag att det är perfekt att ha cupen på försäsongen. Man får ganska tidigt matcher som betyder något istället för att jobba häcken av sig i tre månader utan att egentligen få tävla om något. Det ger också chansen för spelare att visa upp sig under lite press och tränare chansen att se spelare och lag prestera under matcher där resultatet faktiskt är viktigt.