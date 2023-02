Hur ser lagen med nya tränare ut egentligen?

Viktor Elm

I första omgången såg Malmö ut som ett helt nytt lag. Trots att Skövde kändes relativt svaga så var det inget snack om att MFF spelade med en tro och ett självförtroende som var mil ifrån fjolårets prestationer. Det kanske man kunde förvänta sig från laget, men trots det så var sättet de ägde Skövde på imponerande. Presspelet var effektivt och anfallsspelet finstämt under de minuter som spelades innan den ofrivilliga pausen kom. Då hade Malmö kunnat leda med betydligt mer än 2-0. Det ska bli intressant att se matchen mot Degerfors i sista cupomgången. Då blir det ändå lite av ett test. Det var det inte nu och förmodligen inte heller mot Luleå.

Jag gillar verkligen Nanasi. Han är smart och gör inte mycket onödigt som vissa andra i offensiva positioner gör. Ska han dribbla så dribblar han. Ska han skjuta så skjuter han. Ska han passa så passar han. Enkelt sagt tar han vid de flesta tillfällena rätt beslut. Den fina formen från Kalmar-tiden verkar hålla i sig och säkert är det så att han känner en trygghet i att Rydström har flyttat med honom till Malmö. I matchen mot Skövde var det han och AC som styrde spelet. Fortsätter Malmö att utvecklas i samma snabba takt fram till seriestart blir de farliga.

På tal om att göra rätt saker vid rätt tillfällen. Man har spelat med många spelare som man tycker är tekniskt skickliga och som man anser borde kunna leverera på en hög nivå. Men så är det den lilla detaljen att fotboll är så mycket mer än att vara snabb, stark eller teknisk. Givetvis underlättar det fotbollsspelandet om man har de egenskaperna, men i slutändan spelar man fotboll med hjärnan. De som är riktigt bra ser helheten. Till exempel, vad händer om jag springer in den fria ytan? Jo motståndarna behöver anpassa sig efter det och då skapas en yta till min kamrat som gör att motståndarna ställs inför ett problem. De skickliga spelarna sätter motståndarna i svåra situationer. En löpduell mot någon som är snabbare är sällan en svår situation. Eller en 1vs1-situation är inte det svåraste. Det svåra är när motståndaren tvingar dig att tänka så mycket så att man får chansa lite eller tvingas ta snabba beslut många gånger under en match. Ska jag lämna min yta eller ska jag lämna över motståndaren till min kamrat? Några spelare som är bra på att ställa sådana frågor till motståndarna är Oliver Berg, Rygaard och Besara. Det kanske är just därför de spelar i de positionerna de gör och det krävs intelligens för att kunna spela det spelet. När dessa dessutom tar rätt beslut vid rätt tillfällen blir de precis så bra som det just nu är.

Kalmar då. Mycket såg ut som det gjorde förra året. Jensen har drivit vidare det possessioninriktade anfallsspelet men man kan ana en lite mer direkthet i anfallen. Man vill kunna hota bakom backlinjen lite tidigare än vad som var fallet i KFF förra säsongen. Lyckas de med det så blir de svårlästa. Rajovic har tillfört en tyngd i offensiv box som gör att inläggsspelet kan få en dimension till och jag tycker mig se ett anfallsspel som kan bli riktigt bra. Det man märker lite skillnad på defensivt är att Rydströms överdrivna passningspel ofta är grunden till ett bra försvarsspel. Spelarna har numera lite längre avstånd mellan varandra och när bollen tappas så finns det större ytor för motståndaren att spela på. Mot Trelleborg kom de två insläppta målen till på exakt samma sätt och jag tror inte Henrik Jensen är nöjd med hur mittfältet täpper ytan snett bakåt vid inspel från sidan. Där tror jag vi kommer få se en förändring i attityd redan till matchen mot Onsala.

AIK var det enda laget från Allsvenskan som inte klarade det resultat som jag tänkte skulle vara givet. 1-1 mot Västerås är så klart inte bra och starten var usel. Till AIK:s försvar är det svårt att möta ett man-man-spel om det laget är riktigt på tårna. Jag kommer ihåg när J-Södra kom upp i Allsvenskan under Jimmy Thelins ledning. De körde man-man och det var så frustrerande när de lyckades. Man kom inte riktigt ur greppet och precis som vi hade det svårt mot J-Södra hade AIK det inledningsvis. Efter ett tag insåg dock AIK faran i det hela och styrde om spelsättet en aning. Det gav genast resultat och jag anser att trots resultatet var AIK inte särskilt dåliga. Visst finns det punkter att förbättra men de skapar chanser på olika sätt och får de in alla sina skickliga spelare på planen samtidigt blir det spännande att se vart det kan leda. ÖFK kommer att få hålla i sin Jämtländska hatt nu i nästa omgång.

Slutligen, först några kvicka ord om Hammarbys ungdomar. Kul med Erabi som nu hittat nät vid tre tillfällen på två matcher. Norrby gav ju visserligen bort målchans på målchans senast men Erabi nu och Madjed senast ser ju onekligen intressanta ut inför Allsvenskan 2023. Engvall till Värnamo tror jag också på. Samma spelartyp som Antonsson men lite sämre näsa för att hitta rätt positioner. Tror ändå det kan bli succé. Häcken mosar motståndare och kommer vara starka 2023. Läste att de letar nyförvärv på de övre hyllorna och får de in en sådan spelare är Häcken guldfavoriter. Sirius ser överraskande bra ut anser jag. Har inte följt dem nära men skummat lite och ser att de har en bra grund att stå på. Mathissen leder laget snyggt och kan det vara så att Sylisufaj petar Koakou? I övrigt går man egentligen bara och väntar på att de Allsvenska lagen ska möta varandra nu. Det är då vi på riktigt märker hur landet ligger.

// Viktor