Allsvensk nedräkning: Del 2

Viktor Elm

Del 2 av denna spåkula innehåller följande rubriker: Vilka får genombrott? Mittfältare att hålla extra koll på. Vem gör egentligen flest mål 2023? Vilket lag blir årets besvikelse? Vilka fans vinner tifo-tävlingen? Spelare under 21 år som kan dominera i Allsvenskan 2023 och till sist Laget som är en oväntad titelutmanare och laget som faktiskt tar hem det.

Men först en liten kommentar om genrepen. Då jag inte sett alla är det svårt att uttala sig om prestationerna. Dock är alltid resultaten av intresse. Man brukar ju säga att ett dåligt genrep bäddar för en bra premiär. Jag vet inte om det ligger så mycket i det egentligen men jag anser ändå att ett genrep alltid blir lite för upphaussat. Se till att komma därifrån skadefria och med ett bra resultat. BP slog Norrköping och det verkar som att det var rättvist. Det befäster det jag pratat om tidigare. Norrköping är sökande och BP är lite starkare än man tror. Många oavgjorda matcher och lägg därtill klara segrar för AIK, Häcken och Värnamo. Förlust för Degerfors och Varberg. Utifrån resultaten ser Häcken absolut ut som det starkaste laget just nu. Nog om detta och åter till spåkulan.

Vilka får genombrott?

Första namnet på näthinnan är Otto Rosengren. Mycket speltid ifjol men i år blir året då han tar steget till att bli en Allsvensk mittfältare av hög klass. Han har spelintelligensen och tekniken. I år blir Ottos år! Momodou Sonko har verkligen sett pigg ut i sina inhopp under cupspelet och kommer att ta chansen när han får den. Kvick och målfarlig! Häcken kommer att ha en hel del nytta av honom redan i år. Av de aningen äldre spelarna tror jag att Cosic kan vara en potentiell genombrottsspelare. Skicklig och kommer att få många chanser att visa vad han går för. Men Alexander Bernhardsson är den som kommer att lysa starkast. Bra redan 2022 men nu blir det Allsvensk dominans för den lurige och kvicke yttern. Ett ordentligt genombrott!

Mittfältare att spana in:

Samuel Gustafsson kan vi vid det här lagret. Allsvenskans bäste just nu. AC kommer att komma tillbaka i storform och göra poäng. Magnus Eriksson och Besara vet vi precis vad vi får av. Dessa är de uppenbara. I övrigt har man höga förväntningar på Hagen i Blåvitt men i ett turbulent Göteborg går det inte riktigt enligt plan. Bilal Hussein kommer att trivas med sin omgivning och göra en kanonsäsong med sin dynamiska spelstil. Störst utropstecken kommer dock Tesfaldet Tekie att vara. Han är etablerad redan men har under cupspelet visat sig vara något extra. Hammarby kommer kunna luta sig på den rörlige och skicklige innermittfältaren.

Vem gör egentligen flest mål? Guidetti

Sadiq kommer att leda skytteligan innan han säljs i sommar. Han har en förmåga att ständigt skapa oro i motståndarförsvaren och även komma till avslut. Otroligt bra spelare just nu! Men som sagt försvinner han i sommar och några andra spelare kommer att passera honom i skytteligan. Ola Kamara kan vara en sån men jag kan honom för dåligt för att tippa honom i toppen. Något oväntat och några väntade namn kommer att ploppa upp som utmanare om skytteligatiteln. Gustav Wikheim kommer att hänga på i toppen men inte nå hela vägen upp. Kiese Thelin kommer också nära men får nöja sig med en andraplats i målskytteracet. Vinner gör nämligen John Guidetti! Han har förmågan att vara på rätt plats, bra avslut och AIK kommer att vara mer offensivt balanserade i år.

Vilket lag blir årets besvikelse? Halmstad

Med tanke på förväntningarna utifrån blir Norrköping och IFK Göteborg årets besvikelser. Men jag har inte jättehöga förväntningar på dem just nu så jag är inne på ett annat spår. Halmstad är tippade att klara sig kvar men jag tror inte att de lyckas. För mig kommer de att bli årets besvikelse. En stabil defensiv räcker inte till i Allsvenskan. Offensiven behöver spetsas.

Vilka fans vinner TIFO-tävlingen? Hammarby

Just denna kategori är alltid extra kul eftersom fansen verkligen anstränger sig. Mest handlar det så klart om Stockholmsklubbarna inför ett derby men även IFK Göteborg och Malmö kan få till bra tifon ibland. Dock kommer denna tävling handla om lagen från 08-land. AIK-fansen kommer att överprestera och slå Djurgårdens dito med marginal. Bajen-fansen kommer att gå all in i år och kamma hem en välförtjänt seger i denna prestigefyllda kategori. Mäktigt och häpnadsväckande tror jag är orden som kommer att beskriva tifona bäst! I tillägg så hoppas jag att pyrotekniken håller sig borta från arenorna i år. Ingen orkar med tjafs, rök och böter.

Spelare under 21 år som kan dominera i Allsvenskan 2023:

Otto Rosengren är redan nämnd. Hade han spelat i ett bättre lag hade han med säkerhet dominerat. Nu kommer han att visa sina kvaliteter ändå men inte riktigt på samma nivå. Hugo Larsson kommer dominera mittfältet i många matcher. Hans kvaliteter är gjorda för större uppdrag än Allsvenskan och MFF. Oliver Dovin kommer att visa hela sin potential och vara grym. Men den som dominerar mest och gör poäng är Sebastian Nanasi. Det började i KFF förra året och nu kommer succén att fortsätta. Avig och skicklig och har utmärkt hjälp av starka medspelare.

Laget som är en oväntad titelutmanare samt laget som tar hem det:

Många tänker att slaget kommer att stå mellan de tre stora Stockholmslagen, Malmö och Häcken. Jag är enig men vill slänga in ett starkt IF Elfsborg i den grytan. De har ett mångsidigt lag med många bra spelare individuellt sett. Defensiven är aggressiv och offensiven fartfylld och teknisk. Får de självförtroende i sitt spel är jag övertygad om att de kan hänga på i toppen. Men i höst är det ändå BK Häcken som lyfter Lennart igen. De är urstarka och jag ser inget lag som är bättre. En brasklapp är ju att säsongen är lång och många matcher ska spelas, men med den truppen och den ekonomin blir Hisingelaget svårslaget. Grattis till ert andra SM-guld!

Kul att fotbollsfesten drar igång redan på lördag. Då sitter vi klistrade och tittar på så många matcher man bara kan. Festen kan börja!

// Viktor