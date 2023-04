Hur tungt är ett glas vatten?

Viktor Elm

Calle Gustafsson är den bäste Gustafssonen på plan och gör två assist, vinner bollar och fördelar spel. Saetra är kung, Skrabb hittar tomma ytor och Olafsson har stenkoll på sin sida. Ett taktiskt drag av Jensen för att stänga ner Häckens spel var att spela med wingbacks. Något som vi inte sett Kalmar göra innan under säsongen.

Det är lätt att säga att det var ett smart drag när det slår väl ut men visst var det överraskande. Sen att de gör två mål på en chans är så klart viktigt i ett bortamöte med regerande mästarna. Häcken saknade så klart en del spelare och flera andra tvingades kliva av. Men räkna med att Kalmar kommer göra bra prestationer även i år.

Elfsborg pulveriserar BP. Elfsborgs kontringsspel är urstarkt och det känns som det är deras melodi. Det uppställda spelet slutar oftast i en långboll diagonalt eller bakom motståndarens backlinje. Träffsäkerheten är okej men okej känns ändå inte tillräckligt bra. Det är i omställningarna de är så väldigt bra. Bernhardsson och Ondrejka var lyckosammast denna gång. Båda spelar med hög fart och är tekniskt skickliga. Lägg därtill bra avslut så har du två vassa vapen i ett kontringsspel.

BP kändes faktiskt som ett superettan-lag ute på Boråsarnas konstgräs. I Allsvenskan har man inte råd att bjuda på två-tre mål i en och samma match. Positionerna när man tappar boll är inte bra och besluten som föranleder bolltappen är beslut som både laget och den individuella spelaren kan lära sig mycket av.

AIK bjuder på en otrolig intensitet inledningsvis. Attityden var som förbytt jämfört med senast mot Norrköping och Thill, Hussein och Tihi tog tag i det där mittfältet som var så ihåligt sist. Det smäller ordentligt i närkamperna och framförallt AIK lägger inga fingrar emellan. Hammarbys relativt tunna trupp gör att de ställer upp med ett ungt lag som inte helt kan hantera matchbilden som blir.

AIK är betydligt bättre än Bajen och gör en rakt igenom imponerande insats. Otieno var lysande på sin kant. Hans snabbhet gör att någon sällan tar sig förbi honom och att han enkelt kan ta sig fram i offensiven. Ge honom en aningen bättre inläggsfot så är han såld. Thill kom i väldigt många bra positioner offensivt genom att ständigt vara i rörelse. Flera gånger får han skottlägen och jag gillar det jag ser. Precis så ska han spela!

Fesshaie blev derbykung genom att göra båda målen. Vilken känsla han gick och la sig med på kvällen. Om han nu somnade alls med tanke på allt adrenalin som strömmade inom honom. Jag lyckades avgöra seriefinalen 2008 mot Elfsborg på Fredrikskans med mina två mål så jag vet därför att det är väldigt svårt att komma ner i varv efter den där lyckokänslan som infinner sig. Underbart!

Kollade även lite extra på Norrköping denna omgång. De spelar defensivt och kompakt försvarsspel och förlitar sig på Nyman, Sigurdsson och Shabani. Ceesay gör ett väldigt bra jobb i defensiven och precis som Petra och Irma fastslår så är de just nu mer bekväma i att ligga rätt i defensiva positioner och sen kontra snabbt när tillfälle ges. Liknande Elfsborg.

Däremot har de ett lag som skulle kunna spela annorlunda! Många bollskickliga spelare som behöver lite vinster för att få självförtroende. Som jag skrivit innan, vinster föder vinster och vinster skapar självförtroende. Norrköping kommer att kunna spela mer passningsorienterat när självförtroendet successivt återkommer. Nu är de uppe och nosar på tabelltoppen och har en Sigurdsson med tre mål redan, det lovar gott.

Värnamo spelar med lite mer finess i sitt anfallsspel. De har en bra grund att stå på och är duktiga på att positionera sig. Tyvärr leder det till för få målchanser. Många hörnor men få chanser. De behöver speeda upp spelet en aning för att effektivisera sitt bollinnehav. De har spelare i rätt positioner när de har boll högt upp i plan. Samtidigt som jag vet att det är i sista tredjedelen som det är som svårast att spela fotboll är det bara lite bättre tempo och precision som krävs för att Värnamo ska ta ett kliv till.

Återigen en förlust och noll mål framåt för Göteborg. Återigen en uddamålsvinst för Malmö. Sett över hela matchen tycker jag resultatet speglar prestationerna även om det hade kunnat se annorlunda ut.

IFK gör en hyfsat bra match och Nielsens ouppmärksamhet i MFF försvaret hade kunnat resultera i både ett och två IFK-mål. Men det är trubbigt i Blåvitt. Inget kommer gratis och ingen har förmågan att avgöra eller göra något oväntat på egen hand. Låt oss hoppas att det vänder snart för Allsvenskan behöver ett Göteborg med tron att de kan blanda sig i toppstriden.

Lite Superettan helt kort. Hur tungt är ett glas vatten? Det beror givetvis på hur länge man håller i det! Samma sak är det med problem. Ju längre man väntar med att ta tag i dem så blir de tyngre och tyngre. Därför tror jag ändå att Helsingborg gör rätt som tar tag i problemen i tid. Även om timingen alltid är dålig för avsked så var det nog inget alternativ att avvakta med detta beslut. Hoppas de kan hitta rätt personer snabbt.

Till sist gör jag ett försök att jämföra Rydströms nya lag med hans gamla. Alltså MFF och KFF. Trots att Malmö leder serien har de en bit kvar till de är på den stabila grund som Kalmar är på. Jag ser två anledningar till varför Kalmar är längre fram i sitt spel än Malmö och en anledning till varför Malmö ändå leder serien.

1.Kalmars spelare rör sig snabbare in i ytor som gör att de hjälper sin medspelare som är bollförare. Malmö är fortfarande för långsamma i sina rörelser när kompisen har bollen. Ett exempel på det är när mittbackarna i Kalmar får press på sig så rör sig närmsta spelare (kan vara både innermittfältare och ytterbackar) relativt snabbt in på tom yta för att kunna hjälpa sin mittback. Malmö är inte lika snabba när kompisen hamnar under press. Därför tvingas Malmö ibland slå längre bollar med sämre kontroll.

2. Backlinjen och innermittfältare i Kalmar har betydligt bättre kontroll i def i off. Alltså, de är bättre förberedda och har bättre samspel när lagkompisarna längre fram tappar bollen. Kalmar släpper inte alls till lika enkla situationer bakåt som Malmö gör. Lasse Nielsen har en hel del att lära av Lars Saetra.

Varför leder Malmö serien då? Jo för de har så mycket kvalitet på individuella spelare! IKT är dödlig längst fram just nu och de har flertalet spelare som kan dyrka upp ett försvar. När Rydström får en ännu bättre utveckling av helheten blir Malmö livsfarliga på riktigt.

Omgångens tränare – Henrik Jensens taktiska triumf i Göteborg var imponerande. Häcken hade svårt att ta sig fram under stora delar av matchen och Kalmar vann rättvist

Omgångens drakdräpare – Återigen tar Halmstad en skalp på hemmaplan mot ett förmodat topplag. Med en tät defensiv och ett hårt jobbande kollektiv blir det tre tunga poäng till samlingen

Omgångens flermålsskyttar – Bernhardsson, Ondrejka, Sigurdsson och Fesshaie. Redan nu händer det grejer i skytteligan och att de tre första hade mål i sig var väntat men att Fesshaie har öppnat Allsvenskan så starkt är överraskande och väldigt kul!

Omgångens spelare – Man skulle kanske vilja ta en tremålsskytt men den prestationen Carl Gustafsson gör för sitt Kalmar i bortamötet med Häcken var imponerande. Såväl offensivt som defensivt leder han styrkorna och är enligt mig den tredje omgångens bäste.

// Viktor