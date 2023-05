Draken har vaknat!

Viktor Elm

När självförtroendet har smugit sig in genom de knappa segrarna inledningsvis så är nu Malmö laget att slå. Fem raka segrar och en utvecklingskurva som pekar rakt uppåt. I de två senaste matcherna har spelet imponerat. Bollen går snabbt och hamnar relativt enkelt hos de spelare som man vill ha i bra positioner. Med det menar jag att Vecchia, Nanasi och AC kan bidra med det de är bra på. Busanello flyger dessutom fram på kanten och gör assist och defensiven ser bättre och bättre ut för varje match som avverkas.

Sen har vi Isaac Kiese Thelin. När jag mötte honom tyckte jag att han passade mig att möta. Han var stor, inte så kvick och med en teknisk förmåga som innebar att man kunde lämna lite yta till honom utan att det hände några farligheter. Jag som mittback kunde ha koll på honom och neutralisera hans förmågor ganska enkelt eftersom min storlek i princip trumfade hans. Jag hade betydligt värre med spelare som Stefanelli som var kvicka, rörliga och som chansade med korta löpningar in i olika farliga positioner.

ANNONS

IKT har verkligen utvecklats sen dess. Trots att det bara är ca tre år sedan. Lämnar du tio centimeter åt honom hittar han läge att avsluta. Fråga Pinas! Pinas gav honom inte mer än tio cm, men det räckte för att matchen skulle avgöras. Målsnittet inledningsvis är i Jeremejeff-nivå och han har mer eller mindre ensam dragit in poäng till Malmö. Det kan bli en rolig säsong för både Malmö och Isaac.

2008 hamnade jag i ett liknande målstim. Förmodligen kommer Thelin göra fler mål än mina 15 som jag gjorde då men jag kan ändå dra paralleller. Man har en förmåga att hamna rätt utan att behöva tänka. Ett exempel på det är när jag gjorde mitt fjärde mål för matchen mot IFK Norrköping i slutomgångarna. Den lätt framtunge Daniel Sobralense dribblade två spelare plus målvakten. Kvar i mål står en ensam Norrköpingspelare. Med händerna bakom ryggen försöker han täcka så mycket av målet han kan. Sobralense ska bara placera in den…men han skjuter i ribban! Returen hamnar hos mig som enkelt kan slå in bollen i mål. När man är i stimmet så är man på rätt ställe och bollen liksom söker upp en istället för tvärtom.

ANNONS

En annan som förhoppningsvis kan växla upp nu när första poängen kom är Elias Hagen. Med en assist i fickan och en ganska bra prestation hoppas man att det kan släppa för honom. Men då krävs så klart att laget hittar ett spel som är fungerande och som passar norrmannen. Känslan av att man kan få ut mer än det man presterar är frustrerande och då kan man lätt överarbeta. Jag hoppas för hans skull att det bara släpper för det är en duktig bollspelare.

I matchen mot Norrköping gör Blåvitt flera saker bra. De visar en otrolig aggressivitet och vilja. De spelar med fart framåt. De vågar spela passningsspel (titta bara innan målet!). De fasta situationerna är farliga. Helt klart är Göteborg på väg i rätt riktning. Med tanke på tabellsituationen och endast ett mål framåt så tycker jag att det ser bättre ut än vad man hade kunnat förvänta sig.

ANNONS

Draget med att sätta ner Gustav Svensson som mittback kan vara lyckat. Jag tycker att det har varit lite vilt i beslutsfattandet och i positionsspelet i de positionerna inledningsvis och med den rutin som Gustav besitter kan han säkerligen bidra med både lugn och stadga centralt. Har man dessutom Eriksson och Berg i centrallinjen så bör det kunna skapas en bra helhet där övriga spelare får chans att glänsa, däribland Hagen.

Matchen i sig var en trevlig tillställning med många tuffa närkamper och en hel del målchanser åt båda håll. Norrköping bjuder även de på många bra aktioner och jag vill framför allt prata lite om Khazeni denna gång. Efter skräckbeskedet förra året är alla nog tacksamma för att han lever och dessutom kan spela fotboll igen. Och som han gör det! Jag älskar de där små nätta toucherna och att han kan vrida och vända för att skapa yta åt både sig själv och andra. Han är duktig på att hitta ytor och jag tror inte han kan hållas utanför startelvan alltför länge. Bidraget han levererar är enligt mig ganska stort.

ANNONS

Vikten av att få med sig poäng i en match när man kanske inte är på topp är stor. I denna omgången får Norrköping med sig en viktig pinne som nämnts innan. Även Kalmar får med sig en poäng i Varberg trots en svagare insats. Elfsborg får med sig tre nere på Listerlandet utan att för den skull imponera (Mjällby borde tagit minst en poäng). Däremot lyckas Djurgården inte slänga in några poäng i bussen hem till Stockholm när de besökte Degerfors.

Djurgården har förtvivlat svårt att få in bollen. Anledningen till det är svår att sätta fingret på. Chanserna är där även om de inte alltid är 100%-iga. De behöver en islossning för spelarna längst fram. Edvardsen, Berg, Asoro och Wikheim behöver göra poäng. Man kan inte lita på att Sabovic skjuter upp bollen i krysset i varje match (vilket jäkla mål!). Djurgården behöver öka takten och få med sig poäng även på gräs.

ANNONS

För den diskussionen kommer ju ganska snabbt. Är det stor skillnad på underlagen? Ja det är olika sporter enligt mig. En med mycket närkamper och en med färre. En där bollen alltid hamnar rätt och en där den kan studsa fel ibland. Det säkert lite svårare att gå från konstgräs till gräs än tvärtom (utan att veta) eftersom man inte alls är van vid snedtrampningar och oregelbundna bollstudsar. Nu är det ganska jämnt fördelat mellan gräs- och konstgräslag så bytandet av underlag är lika för alla. I slutändan måste man lära sig hantera matcher på båda underlagen och kanske anpassa sig lite därefter.

Övriga matcher då. Häcken vinner och övertygar. Även om Värnamo kunde straffat Häckens lite för nätta duttande på egen planhalva vid tillfällen så är Häcken ett topplag. AIK borde minst gjort ett mål (Fischer) men matchen i sig är inte mycket att kommentera. Det var inga fyrverkerier eller smällkarameller på Friends direkt. Halmstad förlorar hemma mot BP och för den som kommer ihåg så skrev jag för ett tag sen att HBK kommer ta poäng hemma mot de “bra” lagen och tappa mot de “sämre”. Just detta har hänt i inledningen av Allsvenskan. Utvisningen gjorde sitt denna gången men jag tror Halmstad får svårt att föra matcher.

ANNONS

Nu går vi in i ett intensivt matchande och det är ju mumma för oss som gillar fotboll. Både AIK och Djurgården får nog räkna med poängtapp även i kommande omgång och får se Malmö, Häcken, Elfsborg och Kalmar dra iväg lite till i toppen. Men…det är 24 omgångar kvar efteråt. Allt kan hända!

Omgångens vänsterslägga – Sabovic skottfint och vristskott är ett skolboksexempel. Otroligt snyggt och bollen sitter så bra som den bara kan.

Omgångens blockare – Degerfors Mammar blockar inte EN gång utan TVÅ!! Två givna mål räddas av backens uppoffrande spel. Underbart att se och viktigt viktigt för Degen så klart.

Omgångens spelare – Denna omgången väljer jag två. Kiese Thelin gör en topprestation. Men nyss nämnde Mammar vill jag inte kringgå. Båda gör matchavgörande insatser och bidrar till tre poäng för sina lag.

ANNONS

Vad kan Djurgården göra för att få fart på sina offensiva spelare? Blir det til slut ett race mellan Häcken och Malmö om guldet? Vad tror ni?

// Viktor