Ett derby som hade för mycket

Viktor Elm

Som spelare blir man otroligt trött på att folk kan och får förstöra det man vill hålla på med allra mest. En avbruten match på grund av att någon vill förstöra är oerhört provocerande. Fotboll ska vara fest! Jag har varit med på planen vid något enstaka tillfälle när liknande saker har hänt och att man då har fått evakuera planen ganska snabbt. En gång mot AIK hemma på GFA precis i samband med matchstart då bengalröken utlöste brandlarmet. En annan mer speciell gång var i Alkmaar då det började brinna på arenan av för mig okänd anledning. Jag tror vi mötte Atromitos hemma i kvalet till Europa League. Vi hade vunnit bortamatchen med 3-1 och skulle bara stänga dubbelmötet.

Annons

Efter EN minut får vi en utvisning mot oss och får spela resten av matchen med en man mindre. I halvtid står det 0-0 och vi är nöjda. De har missat en straff och vi kunde ha gjort två mål själva. En halvlek till klarar vi lätt! I början av andra gör de sen ett turligt1-0-mål trots att vi har kontroll på matchen. De kommer inte igenom oss. DÅ avbryts matchen. Ingen vet vad som händer men publiken evakueras och det blir oroligt. Vi går in i omklädningsrummet och inväntar ett besked om vad som kommer att hända.

Efter en relativt lång väntan där man försöker hålla igång kroppen och hålla adrenalinnivåerna på rätt nivå får vi beskedet att matchen inte kommer att spelas färdigt. Suck! De sista 30 minuterna kommer att spelas färdigt dagen efter. Dubbelsuck! Då får motståndarna tid att omgruppera och boosta sin taktik. Precis det händer. Atromitos har gjort läxan över natten. Istället för att vi ganska bekvämt kunde hålla undan så gör de två noll och har absolut bud på mer. Jag kommer ihåg att de har en volley i stolpen vars ljud ekar i flera minuter efteråt. Trots det kommer vi undan med blotta förskräckelsen och tar oss till Europa League. Där går vi sedan till kvartsfinal och stöter på Benfica som tyvärr blir för svåra.

Annons

Hur som helst är det ganska svårt att behöva gå in i omklädningsrummet när en match avbryts för att där sväva omkring och agera i ovisshet om vad som kommer att hända. När man kommer ut är det som att komma ut till en ny match där förutsättningarna känns helt annorlunda mot när man gick in. Även om det bara återstår fyra-fem minuter som i Stockholm.

För att knyta ihop säcken med det som hände i Stockholm här om dagen så är det så klart svårt för spelarna att göra något åt. De det är mest synd om är dels de personer som vill ha en härlig stund på en fotbollsarena tillsammans med nära och kära i slutet av maj och dels de poliser som tvingas agera rätt kraftigt på grund av ren idioti på en fotbollsmatch. Kan vi inte snälla ta oss i kragen och se till att liknande saker inte sker igen? För allas skull!

Annons

Derbymatchen i sig då. Djurgården är det bättre laget sett över 90 minuter och vinner rättvist. Mot Häcken i “mitt-i-veckan”-matchen såg det ut på samma sätt. Djurgården är ett oerhört starkt hemmalag och när de spelar på det där sättet där deras tyngd sköljer över motståndarna gång på gång, i våg efter våg, så är de riktigt bra. Intensiteten som saknades för någon omgång sen är tillbaka och jag tror att Radetinac spelar en viktig roll i just det. Han står inte still och väntar på något utan är ständigt jobbig för motståndaren både offensivt och defensivt.

Sen måste vi prata lite om Lucas Bergwall. Efter matchen mot Häcken var jag imponerad. Med tanke på hans ålder så anar man hur stor potential grabben har rent fotbollsmässigt. Frågan är om talangen också finns i att nu jobba ännu hårdare för att kunna bli en Allsvensk spelare på hög nivå (eller ännu bättre) eller om han blir nöjd med var han är? Många andra har gått i nöjdhets-fällan och hamnat i kategorin en “en svala gör ingen sommar”. Men potentialen hos den blonde Djurgårdaren är så klart stor och det ska bli spännande att följa.

Annons

Den andra derbymatchen var en underhållande historia. IFK Göteborg gör en utmärkt första halvlek mot ett starkt Häcken. Två bra lag möttes helt enkelt på Bravida Arena. Blåvitt försöker numera spela ett possession-spel där de vill äga bollen under längre stunder. Jag tycker det lyckas ganska bra! De är modiga och rörliga och har jobbat upp tempot i sina aktioner i jämförelse med början av säsongen. Dessutom går de ganska snabbt framåt när tillfälle ges. Norlin, Carlstrand och ytterbackarna är frejdiga och ställer till det för Häcken flera gånger. Lägg därtill alltid farlige Berg så är offensiven just nu ganska bra.

Defensiven blir tyvärr lidande mot just Häcken. Deras sylvassa kontringar skapar problem för i princip alla lag och även IFK Göteborg får smaka på Häckens offensiva kvaliteter. Med det sagt får inte Göteborg börja tvivla på det de just nu gör. Visst måste de börja vinna men mot nästan vilket annat lag som helst hade de tagit tre poäng med sin prestation som de gjorde mot Häcken. Häcken var för bra helt enkelt.

Annons

Hammarby förlorar igen mot sitt spöke, Värnamo. I min mening hanterade Värnamo matchen på ett bättre sätt än Bajen och kunde relativt enkelt spela runt bollen på det snabba Tele2-gräset. Jag tycker att Värnamo är ett bra lag så det är inte konstigt att Hammarby får jaga boll när Värnamo har en bra dag. För det hade de! Högt tempo i passningsspelet och varierat spel med både bredd och djup. Men självklart förstår jag besvikelsen hos Hammarby-fansen. De förväntar sig mer och ska så klart få mer. Men att man står utanför arenan och väntar på spelarna efter matchen är att gå lite för långt. Bestäm istället ett möte på träningsanläggningen dagen efter så att alla känslor hinna kylas av.

Apropå att fansen klagar på spelare. Läs gärna den här historien om när West Ham-fanet Steve Davis klagar så mycket på West Hams anfallare under en träningsmatch så att Harry Redknapp till slut frågar honom om Davis kan göra det bättre själv. Självklart, säger Davis! Redknapp gör slag i sak och säger till Davis att gå in och byta om och hoppa in i anfallet under andra halvlek. Läs den otroliga historien och hur den slutar här: https://www.theguardian.com/football/blog/2013/sep/05/harry-redknapp-played-fan-west-ham

Annons

Till sist, på tal om att totalt skölja över en motståndare så gör Elfsborg processen kort med serieledande Malmö. De vinner dueller, de spelar kvickt och rappt och Malmös försvar har stora problem att hålla ordning på de gula. Åtta raka segrar gör att Borås-laget nu toppar serien. Oerhört imponerande! Thelin är med säkerhet väldigt nöjd med hur hans spelare agerar för tillfället. Segrar föder som sagt segrar och ger självförtroende. Det bästa sättet att möta Elfsborg på just nu är att inte låta de kontra! Spela ett säkert passningspel utan risk eller slå längre bollar mot Elfsborgs backlinje och jobba därifrån.

Två omgångar kvar innan det är uppehåll. När ska Varberg ta sin första seger? Sirius lyckades ta sin första mot BP (måste varit skönt i dubbel bemärkelse för Mattiasson) och kan kanske nu vända trenden? Kan AIK vinna innan uppehållet? Om de inte lyckas med det, får Brännan då sparken? Ja förmodligen! Hammarby behöver värva spelare och Mjällby behöver lite tid att gruppera om. Nu ser vi fram emot nästa omgång där det blir extra intressant att se om AIK kan slå Kalmar i Solna. Vem sköljer över vem mellan Elfsborg och Djurgården? Kan Halmstad fullborda ett hattrick i hemmasegrar mot de tre stora Stockholmslagen när Bajen gästar? Vi får se.

Annons

Omgångens klapp-klapp – Rygaards och Traores väggspel och klackar innan Traores mål var en fröjd för ögat. Min son frågade om jag tror att Rygaard kan spela i Premier League? Ja det tror jag att han kan! Ge honom den chansen och han kommer att ta den.

Omgångens vändning – En relativt intetsägande match hettade till i slutminuterna när Kalmar vände 0-1 till 2-1. Hümmet och Rajovic återigen vassa framför målet och gav Kalmar nya poäng.

Omgångens spelare – Det finns som vanligt många att välja på men jag väljer två den här gången. Marcus Danielsson för sitt nästintill perfekta genomförande av matchen mot AIK där han också avgjorde. Samt Mikkel Rygaard! Vilken jäkla spelare det är! Punkt.

// Viktor