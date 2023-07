Bajen är ett lag för undre halvan

Viktor Elm

Äntligen är vi tillbaka in action! Det korta allsvenska uppehållet gjorde säkert susen för spelarna och klubbarna. Lite semester behöver alla men jag vill tro att fotbollsspelare behöver det lite mer än många andra arbetare. Kroppen utsätts hela tiden för maximala påfrestningar och sliter ont under långa stunder under en säsong. Men mest påfrestande är det mentalt. Den ständiga stressen över att behöva prestera tär. Ögonen som riktar sig mot dig och bedömer varenda steg du tar kan ibland kännas som lasersvärd. Man vet spelets regler och tror att man kan hantera dem, men det är ibland svårare än man tror. Det är tyngre än man tänker att det ska vara. Inte sällan blir man sjuk när man äntligen kan slappna av och få lite semester. Kroppen och hjärnan behöver komma ner i varv (och det ordentligt) för att orka komma upp på hästen igen och ge järnet under resterande del av säsongen. Hoppas spelarna fick den vilan de behövde.