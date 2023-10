Det tröga, det fartfyllda och det vinnande

Viktor Elm

Elfsborg var det enda laget av topptrion som tog tre poäng. Elfsborg var också det laget av de tre som kanske gjorde den sämsta insatsen. BP var minst lika bra och utfallet resultatmässigt hade likaväl kunnat bli annorlunda. Mellberg har länge hävdat att hans lag har förtjänat mer i de matcher de har spelat. Möjligen ligger det något i det, men det är ändå så att de numera ständigt tappar poäng. Hur länge kan man hävda att de förtjänar mer? Något i BP:s spel gör att de hamnar längre och längre ner i tabellen. Släpper man in fler mål än man gör i match efter match måste man kanske inse att det inte bara är otur. Tränarna måste nog gå tillbaka till grunderna och täppa till bakåt. Framåt har de kvalitetsspelare som kan avgöra men det kommer att krävas en och annan nolla bakåt för att Brommapojkarna ska kunna resa sig och hamna ovanför kvalstrecket. Nästa match mot Sirius kan bli avgörande!

Elfsborg däremot kanske inte har varit sitt bästa jag på ett tag men ändå har de lyckats vända skutan efter de två horribla insatserna mot Värnamo och Kalmar. Tre raka vinster utan att prestera på topp andas ändå tyngd och nu är det som upplagt för en direkt avgörande match mot Malmö i sista matchen.

Jimmy Thelin är skicklig och trots att balansen i lagets har rubbats rejält efter sommarfönstret har Thelin lyckats hitta sätt att vinna matcher. Elfsborg är som lag inte alls rädda för att smutsa ner sig och tar mer än gärna den där extra löpningen för att se till att de kan vinna matchen. Motståndarna har lärt sig hur Elfsborg vill spela och är mycket mer alerta när boråsarna får kontringslägen men trots det har Elfsborg lyckats avgöra matcherna på ett eller annat sätt. Senast kastade Thelin in både Abdulai och Söderberg och den ena sköt och den andre gjorde 0-2 målet. Viktigt att tränaren kan visa handlingskraft när laget inte synkar ens till 90%.

Två olika sätt att spela fotboll

Malmö och Häcken spelade två helt olika matcher. Den ena matchen var ganska tempofattig och avvaktande medan den andra var full av energi. Malmö åkte till Kalmar för att befästa sin förstaplats i tabellen men gick på en nit. I första halvlek var MFF det klart bättre laget men det trots det gick det alldeles för långsamt många gånger. Förstå mig rätt, Malmö är bra men man kan betydligt bättre. Med den skickligheten i laget måste de kunna skruva upp tempot lite! Man behöver inte stå och stampa på bollen som Cornelius och Peña gör många gånger. Sätt fart på den trots att du inte är hotad.

Som det var nu behövde Kalmar knappast flytta sig i några högre hastigheter för att kunna täppa ytor. Hümmet stod nästan still och spelade försvarsspel ganska framgångsrikt. Backlinjen fick sällan problem eftersom det varken kom löpningar eller bollar in bakom dem. Visst hade Malmö anfall där de tog sig fram och förbi på ett effektivt sätt men i det stora hela behöver MFF skala upp tempot en hel del för att de ska vara så dominanta som de var under perioder tidigare i år.

En annan sak som kan verka aningen oroande ur en Malmösynvinkel var oödmjukheten som vissa spelare visade vid tillfällen. Det klarast lysande exemplet på det var när Olafsson spelade in en hög boll från sin vänsterbacksplats bort mot Hümmet i Cornelius och Busanellos yta. Hümmet tar ner bollen snyggt gör en skottfint på Cornelius och hamnar ensam mot Dahlin som gör en kanonparad. MEN…kolla in hur Busanello joggar och tittar på skeendet istället för att agera. För mig är det brist på ödmjukhet inför uppdraget. Bollen kommer i hans yta och han gör absolut inget alls för att vara först på den eller att vinna den. Så vinner man inga SM-guld!

Kalmar tog över mer och mer av matchen ju längre den led och Skrabbs vänsterpärla som avgjorde kom knappast som en blixt från klar himmel. Kalmar har nu slagit alla tre topplagen på de fyra senaste matcherna och fortsätter jaga den där fjärdeplatsen som dock tycks vara lite för långt utom räckhåll.

Fart och fläkt

Häcken däremot spelade med få tillslag och med intensitet. Spelet klaffade inte hela tiden men det var väldigt många gånger de kom till bra inspel från kanten eller från Rygaards fötter centralt. Hisingelaget var absolut bättre än Hammarby sett till hela matchen men fick ändå bara med sig en pinne från Tele2.

Bolltempot drivs upp av att backlinjespelarna väljer att inte stå med bollen och vänta på att något ska öppna sig eller för den delen att Hammarby skulle göra första draget i sitt försvarsspel. Istället tar de emot bollen och passar den med bra fart till en medspelare utan större betänkligheter. I slutändan öppnar då motståndarna upp sig automatiskt eftersom de tvingas flytta sig i högre hastighet. Någonstans kommer de inte hinna stänga till slut. I det momentet är Häcken starkare än både Malmö och Elfsborg och det är kanske därför de har gjort flest mål i serien upp till dagens datum.

Samuel Gustafsson är seriens bäste på att spela igenom passningar till lagkamrater i bra positioner. Han och Leach Holm. Däremot kan Leach Holm bara vända åt ett håll och det är mot sin högerfot. Gustafsson är mer allsidig och absolut mer svårläst. Mittfältstrion i Häcken med Samuel, Rygaard och Romeo är absolut inte något man skulle vilja möta. Skickligheten de har får de flesta motståndarna att snöra på löparskorna och ödmjukt borra ner huvudet för att på något sätt lyckas sno bollen. Det måste vara jobbigt att möta dem!

Bajen och Cifuentes förtjänar applåder

Trots att flera tongivande spelare saknades mot Häcken gör Hammarby en bra hemmamatch mot ett väldigt starkt motstånd. De försöker spela när de kan, de jobbar hårt för varandra och gör mål. Cifuentes verkar enligt mig vara en oerhört skicklig tränare eftersom han har lyckats ändra sätt att spela efter det material han har att tillgå. Många tränare låser fast sig vid “sitt” tänk och är inte öppna för att göra om när det inte riktigt fungerar. Cifuentes är inte sån. Han har bytt taktik och gett rätt spelare förtroende. Hammarby har vuxit en hel del under den här säsongen och det var för en tid sen ganska svårt att förutspå.

Förresten, Amane Romeo var tillbaka i Häcken-elvan och det är en spelare som är väldigt bra. Framåtdriven på ett sätt där han ofta tar bollen in i farliga ytor. Han spelar ett bra försvarsspel och har både ett hyfsat skott och en fin passningsfot. Det är inte en bänkspelare utan han måste när han är tillgänglig lira från start. Det är en spelare som ska till en bättre liga inom kort.

Kvalstriden blir en rysare

Blåvitt har varit kanonbra under en längre period och borde absolut har vunnit mot Sirius i streckmötet nu senast. Jag trodde att de skulle kunna känna sig ganska säkra efter många bra prestationer och många tagna poäng. Men icke sa katten! Sirius är två pinnar före plötsligt. AIK har varit starka och ligger en poäng före. IFK har endast tre poäng ner till BP och möter ett starkt Värnamo i nästa match. Fotboll är härligt oförutsägbart och kvalstrecksrysaren kommer att vara en ännu större rysare efter nästa omgång. Tro mig.

Sirius har lika många liv som just en katt och har lyckats kämpa och tråckla sig till tre poäng i fyra matcher i rad. Inte alltid rättvist men någonstans har de det flytet som just nu är ovärderligt. Slår de BP i nästa så klarar de sig kvar utan kval (förmodligen). Men jag tror inte de slår Brommapojkarna. Sirius lilla flyt måste komma till ett slut snart samtidigt som Mellberg borde få lite med sig. Efter att Degerfors slagit Kalmar kommer det bli ännu mer tajt om platserna där nere.

Tack till Varberg!

Djurgården vann rättvist i Varberg och tog ett stenhårt grepp om fjärdeplatsen. Jag måste erkänna att jag inte sett mycket av Felix Va tidigare men inser nu att med en försäsong i benen och lite mer skolning in i Djurgårdens system så kommer han att ge fansen en hel del glädje. Han är kvick med bollen och modig i sina beslut. Oslipad, ja! Men där finns potential som kan ge DIF klirr i kassan.

Så kom Varbergs allsvenska sejour till ett slut. Inte oförtjänt eller oväntat på något sätt men ändå tråkigt. De har överpresterat under flera år och det är inte lätt att hålla sig kvar i högsta serien över tid när man kommer från en mindre ort och har begränsat med resurser. I serien nu är det väl egentligen bara Kalmar som lyckats länge.

Varberg får ner i Superettan och bygga om tillsammans med Tobias Linderoth. Förmodligen blir det lika tufft som för många andra lag som åkt ur Allsvenskan men är det något jag är säker på så är det att ödmjukheten inför uppgiften sitter i Varbergs DNA och därför kommer vi få se laget i Allsvenskan igen framöver.

Byt ut ett grönsvart lag mot ett annat

Min fasters man är ett troget GAIS-fan och han har fått bekänna färg i sitt supporterskap under många år bakåt i tiden. När de kämpade i division 1 tänkte man att det är lite tragiskt att en så fin förening ska ligga där och sprattla. Men med sin nuvarande form och några poäng ner till kval kan vi nog räkna med att få se dem i högsta serien igen 2024. Kul! De och Västerås kommer lösa uppflyttning och det som såg ut som ett försprång omöjligt att tappa har tappats av Utsikten. Förmodligen löser de inte ens kval eftersom Öster känns starkare.

Slutomgångarna i de båda serierna blir rafflande och landslagsuppehållen kommer alltid vid fel tidpunkt.

Omgångens “passningsfintare” – Llinares i Hammarby har en väldigt bra passningsfint och lyckas med den för det mesta. Låtsas passa och ta med den in i planen med vänsterfoten. Bra spelare han också!

Omgångens “stolpe ut” – Halmstad försöker och försöker men lyckas inte. Stolparna är inte deras bästa vänner just nu. Samtidigt missar de väldigt många andra chanser också och det kan bli deras fall i kampen om kvalet.

Omgångens spelare – Många gånger är det ganska lätt att hitta spelare som är bra. Denna omgången var det svårare att hitta spelare som stack ut. Därför ligger Zeljkovic nära till hands och med sina mål sköt han Värnamo till tre nya friska poäng.

Ha det

// Viktor