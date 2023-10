Självtvivlet kan komma även för den bäste

Viktor Elm

Finns det priset ens? Jag vet inte! Det jag vet är att Värnamo gör en bragdartad insats sett över hela säsongen. Man kan inte annat än att imponeras av de blåvita smålänningarna. Kim Hellberg (ser vi honom i Hammarby eller Djurgården nästa säsong?) har implementerat ett grundspel på liknande sätt som Henrik Rydström har gjort i sina lag. Anfall är bästa försvar, där bollinnehavet ligger till grund för såväl offensiven som defensiven.

Mot Kalmar blev de dock bjudna på 1-0 målet redan i första minuten och därefter var Kalmar det klart starkaste laget. Men Värnamo är ett lag med mycket kvalitet för tillfället. Thern, Johansson, Engvall, Ademi och Zeljkovic är alla spelare som kan bidra med både hårt jobb och teknik. Hellberg har gjort ett kanonjobb när det kommer till arbetsinsatsen och förståelsen för att till varje pris skydda sitt eget mål. En femteplats skulle vara en prestation som knappt kan liknas vid något annat på senare år. Pris på idrottsgalan? Ja varför inte.

Laget som lyckas knyta till sig Hellberg får en tränare som gjuter mod i sina spelare och får dem att offra sig och underkasta sig lagets sätt att ta sig an matcher. Jag misstänker att om han får ta över ett lag med bättre spelarmaterial än Värnamo så kan det bli en rolig säsong. Hur som helst är det en tränare med kunskap och potential att nå ut internationellt. Det ska bli intressant att se vart han hamnar. The sky is the limit!

Kvalplatsdramatiken?

Blir det någon dramatik kring kvalplatsen? I och med Brommapojkarnas förlust mot Djurgården kan det inte sluta på annat sätt än att antingen BP, Degerfors eller Blåvitt hamnar där. I mitt tycke bör det sluta med att Degerfors åker ur, BP får kvala och IFK klarar sig med andan i halsen. Degerfors är för dåliga för att börja ta poäng. De släpper till väldigt mycket chanser mot sig och det känns även som att situationen har lamslagit dem lite. I matcherna mot Kalmar och Varberg har man inte alls sett den desperationen som behövs i detta läge. Var är viljan att fajtas? När man ligger under strecket har man inte heller något att förlora. Du kan bara klättra uppåt och för att göra det måste du våga misslyckas. Lättare sagt än gjort, jag vet, men på något sätt måste tränaren se till att få laget att tro och att jaga livet ur motståndarna. Det är dags för det nu.

Både BP och Degerfors har Mjällby kvar att möta och det är väl en mardrömsmotståndare när poäng måste in. Risken finns att varken BP eller Degerfors får fler poäng och då överlever IFK Göteborg utan vidare problem. Göteborgs formkurva är på väg neråt men lyckligtvis har de två ganska dåliga lag efter sig, som dessutom inte har något flyt med sig. Så ni kan alla sluta fundera över kvalplatsen, den blir BP:s. Degen får spela Superettan, tyvärr.

Oj vad spännande i toppen!

Häcken är avsågade. Laget med högst topp kan bara få nöjet att ställa till det för Malmö FF. Vilket jag tror att de lyckas med! Tänk er tanken att ändå avslappnat kunna gå ut på hemmaplan och bara njuta av att sätta käppar i hjulet på laget som alla förväntar sig att vinna. Den känslan är ju underbar även om man givetvis hellre hade spelat om guldet. Malmös spelsätt passar Häcken ganska bra på konstgräset tror jag och de har spelare som är otroligt duktiga på att kontra . Sonko och Chilufya har spets som kan krossa Malmös gulddrömmar.

Malmö och Elfsborg spelar just nu två olika sorters spel. Malmö bygger långsamt för att trycka ner motståndaren och få dem att känna uppgivenhet. För det är ju så att om man känner att man inte lyckas få tag i bollen så är det oerhört jobbigt att spela fotboll. Hamnar man då i underläge så är uppförsbacken så jäkla hög och lång att man absolut inte kommer att orka klättra upp för den om inte något oväntat sker. Elfsborg spelar snabbt och är mer kontringsinriktade än Malmö. De förlitar sig på det hårda jobbet och att deras kvalitetsspelare gör skillnad. Båda sätten är bra om man bemästrar dem. Vilket både Malmö och Elfsborg gör.

I omgången som gick var varken Malmö eller Elfsborg på sina toppnivåer men de lyckades ändå få med sig tre poäng. Man behöver det där lilla flytet nu när det drar ihop sig. Taha Ali får i princip bollen på sig och gör assist till en Kiese Thelin som gör sitt första mål sen stenåldern. Marginalerna är så små och man måste ha dem med sig! Elfsborg skulle ha fått Ibrahim utvisad redan i första halvlek men istället fick Thordarson gult. Obegripligt men just där är Elfsborg nu. Det studsar stolpe in istället för stolpe ut och med bara två skott på mål borde man egentligen inte vinna men det gjorde de ändå. Nu har de verkligen guldläge när de tar sig an Degerfors i nästa omgång.

Känslorna kan vara svårhanterade

Men riktigt så enkelt är det inte. En på pappret enkel match mot ett svagt Degerfors behöver inte vara så lätt om nerverna börjar spöka. Om folk runt omkring högt räknar in tre poäng redan innan matchen har spelats så gör det ändå något med en. Man har allt att förlora och minsta motgång under matchen kan leda till en stress större än Mount Everest.

När man själv har varit i liknande situationer har man märkt att spelare reagerar olika. En del växer med uppgiften medan andra snarare vill fly och hoppas på att det löser sig. Jag lägger ingen värdering i hur man reagerar för det vet man inte alltid innan och kan inte heller styra över det. Man förväntas som spelare att älska läget och bara gå ut och köra men ibland vill man bara att det ska vara över. Trots att man är bäst så vill man inte ut på planen eller när man väl är där vill man bara därifrån.

För mig är det fortfarande en gåta att inte varje stor och ekonomiskt stark klubb har en heltidsanställd mental tränare. Prestationskraven som finns även långt ner i åldrarna är väldigt svåra att hantera och den mentala ohälsan bland elitidrottare är högre än man kan föreställa sig. Fotboll är en tänkarsport och den som spelat fotboll på allvar vet att självtvivlet ibland når orimliga gränser. Ibland säger andra hur dålig du är och ibland tänker du det bara själv. Det spelar ingen roll vilket så föds de där små fröna av bristande självförtroende som kan få långt mycket större konsekvenser än de borde. Trots att man leder Allsvenskan kan det vara så att man målar upp all världens elände innan man ska prestera. Då är det inte alltid lätt att vinna ens mot ett bottengäng.

Djurgårdens halvtaskiga säsong och AIK:s heltaskiga

Djurgården kommer med stor sannolikhet hamna på fjärdeplatsen trots att man inte har gjort en bra säsong. Deras dalar har varit alldeles för låga och det där intensiva och tunga Djurgården har i många matcher varit förpassade till skuggornas dal. Starkt att ändå ta fjärdeplatsen enligt mig. Topptrion blev för svåra men resten av lagen är man före.

Jag tror att det är dags att byta tränare i Djurgården. Kim och Tolle är jätteduktiga och har varit guld värda för DIF, men efter ett antal år behövs en ny röst. Något nytt som gör att spelarna skärper sig lite extra och får dem att vara på tårna. Ett par nya ögon som ser något annat i truppen och individen.

Man vet själv att det alltid känns lite nervöst, spännande och roligt med en ny tränare. Hur kommer vi spela? Vilken roll kommer jag att få? Vem kommer att spela? När förändringar görs är det alltid nya roller som ska intas och nya uppgifter som ska lösas. Det är inte säkert att samma spelare som var bäst lämpade med förre tränaren är det nu.

AIK:s match mot Halmstad speglar väl egentligen båda lagens säsong. HBK kändes hetare och bättre men lyckas sällan vinna medan AIK inte riktigt får ihop alla komponenter. Ytorna mellan AIK:s lagdelar var enorm mot Halmstad och vill man pressa högt kan inte backlinjen stå och sova som den gjorde. Antingen måste de kalla hem mittfältet eller måste de kliva upp. Nu kunde Ahlstrand spela precis som han ville och Halmstad förtjänade i min mening mer än AIK. Båda lagen kommer att vara kvar i Allsvenskan 2024 men den heltaskiga säsongen som Solna-laget har bakom sig är givetvis årets negativa överraskning. Nu kan det bara bli bättre.

Omgång 29 – tips:

IFK Värnamo – Hammarby 2-0

Djurgården – IK Sirius 3-1

Halmstads BK – Kalmar FF 1-1

BK Häcken – Malmö FF 2-1

Mjällby AIF – IF Brommapojkarna 2-0

IF Elfsborg – Degerfors IF 2-1

IFK Norrköping – Varbergs BoIS 4-0

IFK Göteborg – AIK 2-0

Som ni ser så är Allsvenskan avgjord efter nästa omgång!

Omgångens miss – Klitte erkände själv sitt misstag när Ibrahim skulle visats ut. Det beslutet kan vara kostsamt…för Malmö.

Omgångens upphämtning – Hur många gånger ska Sirius lyckas komma tillbaka? Imponerande moral men på många sätt overkligt. Starkt!

Omgångens spelare – På flera sätt lite slätstruket men jag gillar Lucas Bergwall. Kvick och snabbtänkt och tar sig till bra positioner.

Längtar redan till nästa omgång

// Viktor