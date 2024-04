Illusioner är farliga

Viktor Elm

Vissa lag behöver uppgradera grundjobbet

Norrköping först och främst! De är ihåliga och i många delar av spelet är de steget efter sin motståndare. Med tanke på att de har många individuellt duktiga spelare behöver de få ihop en helhet och en attityd som är något eller några steg upp från vad de har presterat i de två inledande omgångarna. I matchen mot Mjällby var det spel mot ett mål och den kampvilja som man absolut måste ha i en bortamatch på Listerlandet syntes knappast till. Visst gör Mjällby otroligt många saker bra och de kommer med stor säkerhet vara bättre än många tror under 2024, men likväl måste Norrköping kunna fungera bättre som lag och både springa och fajtas till den grad att de känner att de lämnat varenda gnutta av energi ute på planen. Jag tror att Norrköping tror att de är lite bättre än vad de faktiskt är.

Samma sak gäller Elfsborg och till viss del Kalmar. Det är absolut inte lika tydligt som i fallet med Norrköping men efter fjolårets säsong där båda dessa lag presterade väldigt bra så känns det som att de till en liten del har gjort avkall på det där skitiga grundjobbet och de där löpningarna i hög hastighet. Elfsborgs första halvlek senast mot Västerås hade kunnat sätta dem i ett läge där de hade kunnat ligga under med 3-0. Istället kom de undan men blotta förskräckelsen och kunde genom ett ursnyggt mål av Noah Söderberg vinna med 0-1. De behöver, precis som Holmén sa i sin analys, in och kriga och vinna bollar igen. Precis det de gjorde väldigt bra förra säsongen. Likaså KFF. I många delar av spelet ser det okej ut men den där intensiteten som krävs i både löphastighet och närkampsspel behöver en uppgradering för att poängen ska trilla in.

Liknande situation i AZ

Ibland är det lätt att hamna där. När jag var i AZ mitt första år 2012/2013 hamnade vi till och från i den fasen där vi visste att vi var bra och att vi hade spelare som kunde avgöra matcherna. Dock blev det så ibland att vi tullade lite på grundjobbet och förlitade oss på vår skicklighet. Matcher som vi borde ha vunnit kunde vi förlora eftersom någon eller några alldeles för ofta fuskade med löpningar för att hamna i rätt positioner. Mitt under matcherna kan det vara svårt att bryta ett momentum och det måste till en attitydförändring och en kravställning från minut ett på varenda träning.

GAIS steppade upp och VSK och Blåvitt förtjänade mer

GAIS tog sina första allsvenska poäng på många år och gjorde på flera sätt ett mycket mer positivt intryck prestationsmässigt än i premiären. Backlinjen förhöll sig bättre till varandra och lämnade inga ytor för Värnamo att komma till enkla avslut. Jag gillade även vad jag såg av Wängberg och Lundgren offensivt. Klokt men idérikt och tillsammans Amatkarijo hotade de Värnamos vänsterkant gång på gång. Sen är det givetvis synd om Värnamo som tvingas spela “hemma” borta. Deras största tillgång är gräsplanen i Värnamo och publiken där. 2024 är det nästan pinsamt att gräsplaner inte kan vara redo när serien drar igång!

Några det så klart inte är synd om på något sätt, eftersom deras oförmåga att förvalta sina chanser till mål skiner igenom, men som ändå har förtjänat mer under inledningen är Västerås och IFK Göteborg. Västerås första halvlek mot Elfsborg var klockren! Deras anfallsspel skördade framgångar gång på gång och hade bara avsluten varit någorlunda bra hade de lett matchen i halvtid med 3-0. Ali som var relativt klinisk i avsluten ifjol borde ha nätat. Börjar det att gå i troll i sådana situationer kan det vara svårt att bryta. VSK kom ganska enkelt runt på kanterna och kunde slå in bra inspel. Gefvert var verkligen aktiv och jag tycker fortfarande att Åslund och Linday spelar bra och klok fotboll.

Blåvitt var mot Halmstad precis lika bra som i inledningen mot Djurgården. Askou har implementerat en fotboll som bygger på fart och kraft och som gör det jobbigt för motståndarna då de sällan får lugn och ro. Jag tror att det är ett vägvinnande koncept i längden, om de nu också kan addera det ack så viktiga elementet att göra mål. De har kreativa spelare och kommer tillräckligt ofta till attraktiva ytor för att kunna skapa möjligheter att göra mål, men de saknar en målgörare! Nummer nio-positionen behöver fyllas med en farlig anfallare. Någon som nosar till sig målchanser och stöter in bollarna precis framför sin motståndare. Sammantaget sett gör dock IFK:s prestationer att jag ändå är ganska övertygad om att de kommer ta poäng, om inte hjärnorna börjar spöka på liknande sett som förra året.

Matchernas match och Malmös överlägsenhet

Jag är övertygad om att jag inte har sett ett mer överlägset lag än Malmö anno 2024. Mot Hammarby var de återigen herre på täppan och gjorde Bajen-spelarna till osäkra juniorer. Gül och Erabi syntes inte alls och Besara jobbade verkligen i uppförsbacke. 5-3-2-taktiken som Bajen ställde på benen gjorde att de blev baktunga och de offensiva spelarna blev väldigt isolerade. MFF dikterade villkoren på hela planen och vann helt rättvist. I mina ögon ser jag inte hur något annat lag ska kunna stoppa de himmelsblå. IKT har börjat göra mål och Nanasi och Taha Ali är precis så bra som man hoppas på att få se. Malmö är ruskigt bra!

Sen kommer vi till matchernas match i omgång två. Häcken spelar både smart och vägvinnande på Tele2. Kompakt försvarsspel och tryggt anfallsspel toppat med sylvassa kontringar. Chilufya gjorde allt rätt till 0-1. Snodde bollen av Gulliksen och skottfintade sedan bort två försvarare innan han satte bollen i nät. Han är väldigt farlig med sin kvickhet och sin teknik och kan möjligen bli en bubblare i skytteligaracet. 1-0 blev sedan både 2-0 och 3-0 innan det otroliga hände. Hur det kunde hända förstår jag fortfarande inte och att det får hända gör mig oförståendes. Skicka bollen ut i skogen i sådana lägen! Istället skulle det finspelas på egen planhalva och till och med dribblas lite. Smartnessen kan absolut ifrågasättas.

Nguyen var överlägsen

Istället kom nye Nguyen in och vände allt på egen hand. Smart, skicklig och hungrig. Han kanske inte är redo för 90 minuter men han kommer att göra skillnad med varenda minut han får i speltid. Nu knorrar han upp en boll i krysset och hugger på en retur och skarvnickar fram till straffsituationen. Djurgårdens spets har blivit ännu spetsigare och är det något lag som kanske kan utmana MFF i år så är det nog Djurgården. 0-3 blev alltså till 3-3 på sex minuter! Med den otroligt inspirerade publiken i ryggen kändes det som att allt var möjligt för DIF-spelarna. De flög fram! Enligt min mening var det minst lika mycket publikens förtjänst att laget kunde frambringa den moral och kraft som gav dem en poäng. Otroligt!

Bergvall visade återigen vilken otroligt duktig spelare han är och vilka fina egenskaper han besitter. Ibland tar han bollen och liksom bara flyter förbi motståndarna. I en allsvensk kontext ser vi inte det särskilt ofta. Tottenham har nog gjort ett fynd!

Omgångens straffmiss – Mer än hälften av omgångens straffar missades. Vilken miss missades mest? Vilken miss missade minst? Vasic var kylig nog att valla sin straff och slå in returen. Medans Max Larssons med stor sannolikhet var mest kostsam. Otroligt ändå att så många straffar missas.

Omgångens spelare 1 – Tokmac Nguyen visade stor klass när han kom in och vände matchen. Hans betydelse för matchutgången var solklar och på de få minuter han spelade hinner han bli omgångens spelare

Omgångens spelare 2 – Isaac Kiese Thelin visade alla att han vill vara med i toppen av skytteligan igen. Han är där man ska vara och han är precis en sådan striker som varje lag skulle vilja ha. En pålitlig målskytt!

Omgångstipset för omgång 3

Andra omgången gav mig inte mycket att hurra för den heller. Två tecken rätt och noll resultat rätt. Måste anse mig själv som en ganska värdelös tippare. Men snart vänder det. Kanske i omgång 3?

Mjällby – AIK 1-0

Västerås – HBK 3-1

Norrköping – GAIS 2-2

Kalmar – IFK Göteborg 1-3

Djurgården – Sirius 2-1

Värnamo – Malmö 0-4

Häcken – BP 3-1

Hammarby – Elfsborg 1-1

Smaka på de resultaten. Nu vänder det. Ha en fin vecka

// Viktor