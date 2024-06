Vårens lag

Viktor Elm

Fotbollsspelare har ett ansvar som kommer med makten de besitter

I min bok är fotbollsspelare maktfaktorer att räkna med på riktigt. De har en röst som blir hörd. Tänk om Leo Messi skulle ställa upp i ett politiskt val i Argentina, förmodligen hade han sopat banan med konkurrensen. Har man en röst som når så många människor är det ens skyldighet att inte missbruka den rösten. Särskilt i dagens samhällsklimat. Försök allt du kan för att vara en god förebild. Försök stå upp för det som är rätt. Försök hjälpa de som har det svårt. Framför allt, ge inte bränsle åt beteenden som raserar mer än de bygger upp.

Annons

Pontus Jansson har satt sig på två stolar. Två stolar som kanske inte är superkompatibla med varandra. Aningen för sent har han själv insett att det nog inte går att äta kakan och samtidigt ha den kvar. Är man lagkapten (eller vice) i Sveriges just nu bästa lag följer ett visst ansvar. Ansvar gentemot föreningen och ett ansvar utifrån sitt maktperspektiv i samhället. Nu vill jag inte uttala mig i sakfrågan för den vet jag för lite om, men visst borde Jansson ha haft sinnesnärvaro nog att veta hur han bäst hjälper sin förening. Det gör han när han står på planen och presterar sin bästa fotboll och inte när han försöker hjälpa till genom att snacka konstigheter i någon chatgrupp.

Tifon, derbykung och Bajen

Inledningsvis måste jag börja att kommentera alla tifon som fans runt om de allsvenska lagen producerar. Helt fantastiska! Jag och min son satt och tittade på Champions League-finalen och tifona som föregick spektaklet. Vi konstaterade att OM det hade varit ett allsvenskt lag i final hade tifona varit dubbelt så bra. Återigen är jag ganska säker på min sak när jag säger att om CL hade haft ett läktarslutspel hade Sverige hamnat i topp. Fortsätt så!

Annons

Derbyt i Stockholm gav oss en derbykung. Nahir Besara är otroligt bra. Nu när han kommit lite till åren kan det kanske märkas en aning att han behöver de här speciella matcherna för att prestera på sin allra högsta topp. Det där lilla adrenalinet som kan vara svårt att få till mot Värnamo borta. När han är som bäst är han en av allsvenskans bästa spelare och kan ensam vinna matcher åt sitt lag. Den här gången fick han lite hjälp av bröderna Bergvall som gav honom både en straff och en frispark att sätta i nät. Oavsett vilket lag man håller på måste man imponeras av Besaras förmåga att göra poäng och att hitta fina ytor såväl med som utan boll.

Hammarbys väg till en fjärdeplats när serien summeras innan EM har varit oerhört krokig. Man kan inte säga att det är en väntad placering. Prestationerna har svajat och varit både kanon och lite mindre kanon. Hellberg har absolut tagit laget till en högre nivå än när serien startade men det känns som att de fortfarande har någon växel till i sig, vilket bådar gott inför den långa hösten.

Annons

Ihåligt! Vem sätter ner foten?

Tittar man på antalet gjorda och insläppta mål vet jag inte om det någonsin har gjorts så mycket mål i allsvenskan efter tolv omgångar. Det är säkert lätt att ta reda på men min känsla säger mig att det är väldigt många ihåliga försvar i årets allsvenska.

Jag pratade med Hasse Backe om det där met försvarsspel och vi var båda överens om att det har fått stryka på foten för offensiven. Helt makalöst vill jag påstå! Grunderna i fotboll kommer alltid vara desamma. Det finns inga lag i världen som vinner fotbollsmatcher som inte kan försvara. I mitt tycke har många backlinjespelare ganska grova defensiva brister. Positionsspelet är svagt och beslutsfattandet sker ofta med en offensiv tanke snarare än en defensiv. Ge mig lite ytterbackar som inte sätter en fot fel utan boll och som stänger sin kant defensivt. Det behöver inte vara flärd och smågodis i en backlinjespelares prestationer. Se till att stänga ner motståndarna, hjälp dina kollegor och sätt en ära i att försvara ditt eget mål! Helst med både hjärna, hjärta och själ. Skärpning till scouter, lagbyggare och spelare. Håll tätt!

Annons

AIK, Kalmar och Norrköping har släppt in flest mål. 27, 28 och 32 stycken. På tolv matcher! Det är mer än två mål per match och det är ett under att AIK ligger åtta i tabellen med så många mål insläppta bakåt. Alla de lagen har starka offensiva spelare som ändå har gjort en hel del poäng. Spelare som kan avgöra matcher på egen hand och spelare som inte behöver 100%-ig support för att kunna ta sig till chanser. Låt de spelarna anfalla och se till att få ihop ett defensivt ramverk med resten av spelarna. Skärpning! Stäng igen de farliga ytorna.

I alla lag jag har spelat i har man till och från spelat tio mot åtta eller liknande på träningar. Om de åtta bara sitter ihop och lägger ner de löpmeter som krävs är det oerhört svårt att ta sig igenom. Även om man är två man mer. Varje lag i allsvenskan bör ha en fungerande defensiv som kan hjälpa laget att få resultat. Sirius ska inte kunna springa åttor runt förvirrade Norrköping-spelare. Det ska vara stängt i omgång tolv när man släppt in 27 mål på de elva tidigare matcherna.

Annons

Vårsäsongens utropstecken, frågetecken och vårelvan

!! – Det största utropstecknet är GAIS! Ingen hade trott på förhand att de skulle ligga på övre halvan, 5:a, med 21 inspelade poäng. Ruskigt starkt av hela föreningen att kunna anpassa sig till den allsvenska kostymen rent sportsligt när spelarnas erfarenhet av Sveriges högsta nivå är begränsad. Inget tyder just nu heller på att de ska dala nämnvärt. 4-0 förlusten mot Halmstad sved givetvis och risken kanske finns att motståndarna börjar backa hem lite mer mot dem och gör precis som HBK gjorde, alltså att kunna anfalla mot färre försvarare.

! – Det andra utropstecknet (som jag dock flaggade för innan säsongen) är Mjällby. Torstensson har skapat en maskin som är disciplinerade och därmed väldigt svårspelade. Centrallinjen är väldigt stark och stabil och det ger utrymme för spelare som Stroud att husera lite friare på kanten. Snyggt gjort av listerlaget under våren.

Annons

?? – Norrköping och Kalmar får dela på de största frågetecknet. Naiv defensiv och framför allt slarvigt och lojt agerat i flertalet situationer. En uppsträckning behövs och kravbilden måste höjas. Jag tror att vi kommer att få se viss förändring angående spelsätt när julimatcherna drar igång igen.

? – Elfsborg har sex raka förluster på bortaplan och det kan ju inte annat än ses som ett stort frågetecken. Fjolårstvåan borde kunna hålla en stabilare nivå och kunna ta poäng även på bortaplan. Spelarmaterialet finns där och högstanivån är hög. Det ska bli intressant att se huruvida Hiljemark kan få ordning på de gulsvartas bortafacit.

Vårens elva

Som vanligt är det svårt att välja spelare i de här situationerna eftersom det är väldigt subjektivt vad man anser vara berömvärt. Visst finns vissa generella åsikter om vem som är bra, men ibland är det små nyanser man gillar hos vissa spelare som andra personer inte riktigt håller med om. Här kommer hur som helst min elva med sju avbytare och en huvudtränare och en assistent.

Annons

Vårens lag – 1-3-4-3

Målvakt – Jacob Widell Zetterström har hållit sex nollor och dessutom gjort en hel del bra räddningar. På min näthinna har jag matchen mot VSK borta där han i princip ensam tog tre poäng och Djurgården. Redo för större uppdrag? Absolut!

Backlinje – August Wängberg symboliserar hela GAIS. Hårt jobbande och tekniskt skicklig. Stark i närkamperna och lagkapten. En imponerande vår ger honom en plats i min elva.

Derek Cornelius har varit omutbar och plöjt allt som har kommit i hans väg. Utan boll är han aggressiv och duktig i positioneringen. Med bollen är han lugn, skicklig och modig. Dessutom är han riktigt farlig i offensivt straffområde.

Samuel Dahl är ytterligare en spelare som man bara gillar. Smarta passningar som allt som oftast går fram till rätt adress. Tuff i närkamperna och tar inte många felbeslut trots sina relativt unga ålder. En klasspelare helt enkelt.

Annons

Mittfält – Nahir Besara är spelfördelare, avslutare och fanbärare i en och samma person. Ge honom bollen och något bra kommer därifrån. Poängspelare som ständigt bär Hammarby på sina axlar, och lyckas!

Sebastian Nanasis finess och rörlighet gör honom svårstoppad. Hans blick för spelet och hans mod gör honom till allsvenskans bästa spelare. Han har det lilla extra och är given i vårens elva.

Sergio Peña är inte alltid mitt första val i sådana här sammanhang. Men han har tagit ett steg upp. Bollvinnare av rang och numera en spelfördelare som inte hela tiden stannar upp spelet utan faktiskt sätter fart på bollen framåt. En stark vår av sydamerikanen.

Samuel Leach Holm gör mig sällan besviken. Passningsfoten är fenomenal och med sina precisa passningar utmanar han nästan alltid motståndarens linjer. Dessutom vinner han mer boll än man faktiskt tänker att han gör.

Annons

Anfall – Erik Botheim är rivig, alert och duktig på det fotbollstekniska. Huvudspelet såväl som spelet med fötterna är vapen. En stark vårsäsong har gjort honom till delad ledare i poängligan

Isaak Kiese Thelin visar återigen sitt målsinne och gör återigen en finfin vår. När lägena kommer är han alltid aktiv och hans anfallsspel inne i offensivt straffområde har ingen överman i allsvenskan, eller…

…har han en like i Nikola Vasic? Vasic har varit riktigt vass i BP:s frontlinje och trots att han har bränt en del lägen har han fått ihop sju mål och varit oerhört jobbig för motståndarna. In med bollen i straffområdet och låt Vasic jobba.

Tränare – Henrik Rydström är den bästa tränaren i allsvenskan. Massa mål gjorda och bara nio insläppta. Inga detaljer lämnas åt slumpen och han får sina stjärnor att göra grundjobbet vecka efter vecka. Välförtjänt serieledning vid vårkanten.

Annons

Assisterande tränare – Fredrik Holmberg har gjort en imponerande vår med sitt GAIS. Från utdömda till succé! Jag är mäkta imponerad över hur han och övriga i och runt laget lyckades vända den skutan efter den urusla premiären.

Avbytare utan kommentarer:

Johan Dahlin, Jens Stryger Larsen, Marcus Danielson, Simon Gustafsson, Lucas Bergvall, Yousef Salech och Ioannis Pittas

EM kommer lämpligt för vissa lag som behöver slicka såren och gruppera om. Det ska bli intressant att se hur klubbarna agerar och om de sittande tränarna kan föra sina lag framåt. Sportchefernas telefoner går nog varma redan nu och agenterna gnuggar händerna.

Ha det gott

// Viktor