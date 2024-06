En oväntad tränarkarusell

Viktor Elm

AIK var ett jobb i mängden för Berg

Egentligen kanske det inte är helt oväntat att det är i just de här tre lagen det sker. Även om man inte direkt trodde att någon av dessa tre herrar skulle lämna just nu så talar deras resultat på senare tid så klart emot dem. Berg kom in och tog över när AIK behövde en stabilitet, en tydlig röst och en erfarenhet att luta sig mot. Jag vill påstå att det inte är lätt att blåsa liv i sargade segel, men Berg gjorde absolut det han skulle under 2023 och skapade lugn i leden. Kontraktet säkrades och prestationerna blev bättre.

Under 2024 kändes det som att AIK skulle kunna få sitt lyft. Jag själv skrev (och var rätt övertygad om) att de borde kunna bli topp fyra med den truppen och med det spelsättet som såg så spännande ut i några matcher. Sen hände något! Målen i baken började rulla in på ett oroväckande sätt och storförlusten mot Elfsborg skapade oro som initialt var oproportionerlig, men som senare visade sig hänga kvar och bli allvarlig på riktigt. Ibland förstår man som utomstående inte riktigt varför saker händer i organisationer och det gör så klart saker och ting svåranalyserade. Men finns det stora olikheter i sätt att tänka mellan tränare, en klubbs riktlinjer och sportchef huruvida lagets utveckling ska gå åt ena eller andra hållet så finns det knappast någon positiv progression i sikte. Att då gå skilda vägar är med stor säkerhet det korrekta beslutet. Oväntat men säkerligen korrekt.

Med Goitom får AIK återigen en tränare som förhoppningsvis tänker på klubbens bästa. Han kommer att följa klubbens riktlinjer och han kommer inte bli besvärlig. Goitom är fotbollstaktiskt duktig och känner spelarna. Miljonfrågan är då bara egentligen hur didaktiskt och pedagogiskt duktig han är? Kan han få ut sina idéer till spelarna så att de förstår och kan omvandla dem till praktik på ett vägvinnande sätt? Jag hoppas och tror att han nu får hela säsongen på sig att bevisa det.

IFK Göteborgs coach blir alltså värvad

Jens Askou kom till Blåvitt och tog sakta men säkert grepp om lagets prestationer. Inte på så vis att det var guld och gröna skogar men han införde en intensitet i försvarsspelet som gjorde prestationerna markant bättre visuellt. Poängen uteblev till stor del ändå och Adam Carlén räddade IFK undan kval i matchens sista minut en mörk kväll i Varberg. Alltså, ingen lyckosam fjolårssäsong för dansken även om han faktiskt räddade de blåvita kvar i landets högsta serie.

I år har det knappast blivit bättre. Det sades att spelet skulle bli mer passningsorienterat och att IFK Göteborg skulle ta kommandot i matcherna genom att äga bollen på ett tydligare sätt. Visst, Rom byggdes inte på en dag men man hade ändå kunnat förvänta sig aningen mer som Göteborgs-supporter än vad som faktiskt har visats upp. Skador har plågat truppen och vissa skador kan man givetvis inte göra något åt, men det är en del av spelet. Vill man vara en storklubb ska man kunna hantera det och ändå ta segrar. Fyra segrar på tolv matcher för Blåvitt är inte tillräckligt bra och en 13:e plats efter vårsäsongen är absolut ingen fjäder i hatten för en tränare som nu alltså blir värvad som assistent till tjeckiska storklubben Sparta Prag.

Självklart är det en chans han bör ta. Istället för att harva i botten av allsvenskan får han chans att vinna någonting. I min hjärna går det inte riktigt ihop att en tränare som presterar ganska dåligt i Sverige får ett bättre jobb i en bättre liga. Det hade ju knappast skett med en spelare. En spelare hade fått gå till superettan och börja om eller kanske hade en spelare kunnat klara att hålla sig på den lägre allsvenska nivån om man presterar på den nivån. Om man tänker i de banorna är det självklart att Askou måste ta det jobb som han nu har blivit köpt till.

Vem tar över?

Vem vill ta över? Att leda IFK Göteborg nu är inte enkelt. Spelartruppens självförtroende är aningen stukat och det saknas en del kvalitet i laget för att det ska kunna bli riktigt bra. Tjelmeland är säkert inget dåligt alternativ men man kan absolut inte förvänta sig underverk. Så vad kan man förvänta sig? Bättre poängskörd en Askou? Ja! Det bör han klara. Man kan förvänta sig att åskådarna får se en tydlig spelidé som passar spelarmaterialet och där laget gör fler mål än de gjort hittills.

Kalmar FF

I Kalmar verkar det ha blåst en del. Många har uppgett att truppen tvekat på Henrik Jensen och i takt med de svaga prestationerna har tveksamheten växt sig starkare. Förra årets fina sjätteplats är långt borta i år och även om det finns tid att komma igen och ifatt tabellmässigt så blir det svårt att nå övre halvan av tabellen. Den stora skillnaden i år mot förra året är att backlinjen är mer utlämnade och behöver ta fler beslut. I många matcher har inte det beslutsfattandet varit tillräckligt bra och ytterbackarnas positionsspel måste förbättras. Med andra måste hela laget hjälpa till mer i arbetet att skydda backlinjen och väl där måste nivån höjas en aning.

Med andra ord är det en del av de dåliga prestationerna som kan tillskrivas Henrik Jensen och en del till spelarna. Kanske är det alltid på det viset? Men i detta fall är det tydligare än i andra fall. Jensen skulle behövt kompensera för lagets svagheter och spelarna måste steppa upp i både närkampsspel, intensitet och positionsspel under den andra halva av säsongen.

Stefan Larsson tar över när Jensen lämnar. Stefan kan föreningen utan och innan och är skolad in i systemet. Han vet vad som förväntas och vad som krävs för att få laget i rätt hjulspår. Tiden med Rydström borde ha gett honom en stabil grund att stå på och jag tycker det är en bra lösning att ge honom chansen att visa vad han går för efter många år vid sidan av duktiga tränare.

EM tar all uppmärksamhet

Just nu händer det inte annars jättemycket i en allsvensk kontext. Tränarna i all ära, men det är ju lite spelarövergångar man vill ha. Någon som kan förändra för något lag. Något spännande! Någon spännande. Vi får vänta och se när EM spelats klart. Då börjar det hända grejer i kedjorna som till slut kommer att påverka allsvenskan. För i ärlighetens namn tar EM just nu allt fokus och vi som simmar i ankdammen som kallas allsvenskan får glatt nöja oss med att vänta på att de stora fiskarna i de stora sjöarna ska säga sitt innan vi märker av något i vår lilla pöl. Hoppas vi får se några toppmatcher medan vi väntar.

// Viktor