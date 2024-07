Omstart och hösttippning

Viktor Elm

MALMÖ FF

Man visar sin särställning inom svensk fotboll när man plockar in Haksabanovic utan att ha sålt någon offensiv pjäs. Visserligen ryktas det om både Nanasi och Jörgensen och med Sead på plats finns redan en ersättare. Frågan är om allsvenskan någonsin har haft en starkare trupp än den MFF besitter just nu. Vårsäsongen var bra där Kiese Thelin, Botheim och Nanasi stod för offensiven medan Cornelius dominerade i defensiven. Inget talar för att Malmö ska tappa serieledningen och om de mot förmodan skulle göra det så vore det inget annat än ett fiasko. Spetsigast och bredast trupp! Bäst tränare, en vinnartradition och en fantastisk publik. MFF vinner allsvenskan 2024.

Annons

DJURGÅRDEN

DIF är den givna tvåan. Bergvall kommer att lämna ett litet tomrum efter sig men VSK-värvningen Åslund har liknande egenskaper och kan absolut bli en DIF-succé. Stabiliteten de visade under vårsäsongen tillsammans med deras höga toppar ger individerna möjlighet att maximera sina egenskaper. Ett eventuellt tapp av Dahl tillsammans med Piotr Johanssons skada kan skaka om balansen och minska kvaliteten i de positionerna. Om jag hade varit Bosse hade jag inte sålt Dahl just nu. Schüller är tillbaka och kommer att bidra till laget och Leach Holm måste få spela sitt spel för då har Djurgården en extra dimension offensivt. Vi bör kunna förvänta oss aningen mer av Gulliksen, Fallenius och Wikheim även om de absolut inte varit dåliga på något sätt. Danielson behöver vara hel för då får Djurgården ett hot offensivt och ett fundament bakåt. Djurgården blir tvåa.

Annons

MJÄLLBY

Laget sticker ut på många sätt. Framför allt offerviljan i försvarsspelet där spelarna sätter stort värde på att hjälpa varandra. Rösler och Tom Pettersson är pådrivarna som får stor hjälp av Jesper Gustavsson för att hålla motståndarna borta från farliga ytor. Stroud har imponerat med sin frejdighet. Jagne har stor potential som vi fått se glimtar av och Bergström gör livet jobbigt för motståndarförsvararna. Spelet med boll har utvecklats på ett väldigt positivt sätt och Mjällby kommer fortsätta att ta poäng genom att göra allt det som de har gjort under våren. Bristen på spetsegenskaper i offensiven gör dock att laget kommet att sjunka en aning i tabellen, men jag tror på en finfin femteplacering när serien summeras.

HAMMARBY

Vårsäsongen visade ett Hammarby som har höga toppar och låga dalar. Spelet har många gånger hackat och man har visat sig vara mer eller mindre beroende av Nahir Besara. Han har burit laget och har sett till att Bajen ligger fyra inför omstarten. Imponerande av 33-åringen! Kurtulus såld men Eriksson in. Ett jämnt byte. I övrigt behöver Djukanovic höja sig om han inte säljs. En spelare med den potentialen måste kunna anpassa sitt spel en aning så att han får spela varje match från start. Visst kan språket vara en faktor men absolut inte en ursäkt. Erabi behövs i anfallet och visade i senaste träningsmatchen att målformen kan finnas inför återstarten. Hellberg kommer att få laget att prestera bättre och bättre och mitt tips är att Bajen slutar fyra.

Annons

GAIS

Vårens överraskning ser inte ut att sakta ner farten. Ett starkt kollektiv och en riktigt vass högerkant har lagt grunden för att Ahl Homlström och Cooper Love har kunnat stöta in fyra mål var. Imponerande av tränarstaben att lyckas sätta en helhet som kan tävla på en hög allsvensk nivå utan att ha värvat in riktiga toppspelare. Vi måste alla vandra vår egen väg och GAIS har verkligen valt sin väg med omsorg och har lyckats ta sig framåt förvånansvärt fort. Med Hedlund framåt får de ännu mer konkurrens och alternativ. Norén och Henriksson är båda viktiga spelare som är lite underskattade och jag ser med stor spänning fram emot hur de andra lagen tar sig an detta GAIS nu när de inte längre slår ur underläge. I min bok slutar de sjua när allsvenskan summeras.

HÄCKEN

Jojo med en otroligt hög högstanivå. Paco har till viss del fått ordning på spelet men akilleshälen sitter i antalet insläppta mål. Backlinjen skyddas inte tillräckligt och är inte tillräckligt starka individuellt i defensiven för att lämnas. Laget måste sitta ihop bättre och spelet i defensivt straffområde måste höjas när det kommer till att vinna dueller och styra undan motståndarna. Jag tror de kommer att lyckas med det! Jag tror Häcken slutar trea. Mittfältet och anfallet har fart, teknik, passningsskicklighet och kreativitet. Inoussa och Layouni har imponerat under våren och kan Rygaard få igång sin poängskörd under hösten kommer det att trilla in många poäng till laget från Hisingen.

Annons

HALMSTAD

I min bok har inte HBK alls imponerat under våren. De har släppt till massa chanser och skapat relativt få. 18 poäng är en grym poängskörd med tanke på hur spelet har sett ut. De har släppt till en hel del ytor centralt trots att de har många spelare där. Det defensiva spelet från innermittfältarna i samspelet med mittbackarna måste bli bättre snarast! Naeem Mohammed har varit lagets farligaste och viktigaste spelare med sin snabbhet och sin förmåga att skapa chanser. Fortsätter han att leverera kan Halmstad plocka en del poäng fortsättningsvis också, men jag tror tyvärr att luftslottet kommer att sprängas. Många andra lag som ligger under HBK i tabellen är starkare och min misstanke är att de kommer att komma ifatt och förbi. Just nu är de sjua men jag tror de hamnar på plats 15. Upp som en sol, ner som en pannkaka.

Annons

AIK

Man har lärt sig att AIK är oberäkneliga. Under många år har defensiven varit lagets kännetecken och inte en j-v-l har släppts över bron. Det har funnits en ilska och en envishet hos spelarna i laget som har givit laget poäng i tuffa och täta matcher. De egenskaperna finns inte riktigt hos spelarna i dagens AIK. De behöver en Sebastian Larsson-typ som okynnesspringer bara för att få igång laget och supportrarna. Någon som retar gallfeber på motståndare och som ligger på domarna på ett lagom jobbigt sätt för att få med sig domslut. Spetskvaliteter tekniskt har den nuvarande truppen men de får visa dem alldeles för sällan sett till hur det skulle kunna vara. Med Goitom vid rodret får man tillbaka AIK-känslan och min misstanke är att det absolut kommer att bli svårare att möta AIK under hösten. Laget är intakt förhoppningsvis hittar Goitom ett sätt för att få Saletros i bra positioner med boll för att kunna servera Celina, Modesto, Pittas, Faraj och kanske Guidetti framåt. Då är mycket vunnet. Mitt tips är att AIK slutar på en åttondeplats. Oroligheterna som ständigt omger laget gynnar inte prestationerna och poängskörden blir inte så stor som alla AIK:are önskar.

Annons

ELFSBORG

Under Hiljemarks ledning tror jag att Elfsborg får ny fart och plockar massa poäng på hemmaplan där de är otroligt starka. Laget är starkt på samtliga positioner och har absolut en eller två växlar till sett till både prestation och poängskörd. Bortaspelet måste dock förbättras snarast och jag tror att receptet är att gå ut med samma höga och intensiva press som de gör på hemmaplan. Våga vara det där Elfsborg som tar ett riktigt brottargrepp om motståndaren direkt och som med sin fart sköljer över dem i våg efter våg. Zeneli, Hedlund, Qasem och Baidoo är toppspelare och om du adderar lite tjurighet med Frick, Johan Larsson, Holmén och Hult så får du ett lag som slutar sexa i tabellen. I tät strid med Mjällby och Hammarby om fjärde och femteplatsen.

SIRIUS

Laget är starkt och jag tycker att Mattiasson har gjort ett bra jobb med tanke på hur många och vilka spelare som lämnade efter fjolåret. Salech har kommit in och gjort mål och även om jag ännu inte är helt övertygad om hans storhet har han visat sina kvaliteter i offensiven vid en hel del tillfällen. Säkert kan Sirius få en hel del pengar om han säljs framöver. Milleskog har visat skicklighet lite i skymundan och Castegren och Stensson är navet som måste prestera bra för att laget ska fungera. Sjögrell är en frisk fläkt som förhoppningsvis kan utvecklas till en bärande spelare. Sirius är tillräckligt bra för att kunna titta uppåt i tabellen men jag tror ändå inte att de lyckas plocka en enda placering när vi sammanställer i november. Tia är de nu och tia är de sen.

Annons

BP

Jag gillar alltid att titta på Brommapojkarna. Offensivt spelar de rörligt och för motståndarna rörigt. De har en hel del positionsbyten som orsakar problem för många motståndarförsvar. Tyvärr saknar de den absoluta spetsen för att kunna få till en farligare slutprodukt. Även om Irandust är lysande när han får till det och att unge Botchway ser väldigt intressant ut räcker det inte hela vägen i den allsvenska kontexten. Istället släpper de in fler mål än de gör och det finns egentligen inget som tyder på att det kommer att förändras till höstens drabbningar. Mellberg och Engelmark verkar sitta ihop och spekulationerna kring deras framtid kanske kan störa laget en aning. Men om de försvinner står nog Brännan där redo att sätta tänderna i uppgiften. Jag misstänker och tror att BP slutar tolva.

Annons

VÄRNAMO

Under våren såg det i perioder ut som att laget var väldigt bra mellan straffområdena och inte så bra i dem. Johnbosco Kalu ändrade den synen en aning och laget har efterhand sett mer och mer potent ut. De offensiva spelarna som finns i truppen i form av nämnde Kalu samt Engvall och Zeljkovic kan avgöra matcher och kan man bara lyfta effektiviteten ett snäpp till så finns det möjligheter för smålänningarna att kunna slåss om en plats på övre halvan. Dock tror jag mer på tanken att de slutar i regionen de nu befinner sig i. Mitt tips är att de inte behöver titta neråt i tabellen men att de inte lyckas lyfta mer än till plats elva. För övrigt gillar jag Emin Grozdanic som inte kunnat spela särskilt mycket i år. Hoppas för Värnamos skull att han kan hitta tillbaka ganska snabbt och att han kan prestera bra fotboll igen.

Annons

IFK GÖTEBORG

Med ny tränare kommer nytt hopp och ny tro. Min tro är att Billborn/Björklund får ordning på grejerna och lyckas lyfta Blåvitt både spelmässigt och poängmässigt. De saknar fortfarande en nia värdig IFK Göteborg som kan spruta in mål när det behövs. Men i takt med att offensiven förbättras i sin helhet kommer även att målskyttet att förbättras. Jag hade gärna sett att de får behålla Yalcouye och att de förstärker med en riktigt bra mittback. Pyndt kommer att lämna ett visst tomrum efter sig men jag hade använt Yalcouye i den positionen tills vidare. Han kan driva spelet och blir sällan av med bollen. Visst, man går miste om hans löpstyrka offensivt men ibland måste man prioritera. Mucolli måste komma igång igen och visa att laget kan lite på honom i offensiven och med ny ledning tror jag han får en skjuts i sina prestationer. Blåvitt kommer att ta kliv även tabellmässigt och slutar enligt mig på en niondeplats.

Annons

NORRKÖPING

Norrköping är det lag som gör mig mest besviken. När man granskar laget noga i sömmarna är det absolut inte så dåligt så att de bör ligga så längt ner i tabellen som de gör men samtidigt har de inte alls en helhet som fungerar. Mittfältet är ihåligt och de bjuder på så många olika ytor att man ibland blir lite mörkrädd. Täpp till alla farliga ytor i första skedet och sätt Prica och Nyman i arbete. Det är förmodligen den enda vägen att gå för tillfället. Oron är redan utbredd och utåt sett har inga förändringar skett. Det återstår att se i omstarten om Alm har lyckats förändra och förbättra. Traustasons utspel om att han förtjänar något bättre skapar ännu mer oro även om det är en sanning. Jag är på riktigt orolig för att Peking kan åka ur i år. Jag tippar dem på negativt kval.

KALMAR

Annons

Ytterligare ett lag som underpresterat och sett lite vilset och håglöst ut under våren. Henrik Jensens sorti kanske trots allt var välbehövlig då Stefan Larsson kan komma in med ny energi och räta till en del av de saker som behöver åtgärdas. Intensiteten och löpviljan måste absolut bli bättre och vissa spelares positionsspel behöver jobbas stenhårt med. Jag tror att Stefan till viss del kommer att lyckas och att han får fortsätta som huvudtränare året ut. Siffran för insläppta mål kommer inte att fortsätta stiga i samma fart som under våren och med den detaljen fixad kommer fler poäng att trilla in. Islamovic kommer att göra sina mål och Trenschow, Skrabb och Ring kommer att bidra med poäng. De rödvita kravlar sig upp över strecket och slutar på en 13:e placering.

VÄSTERÅS

I många matcher under våren har jag imponerats över lagets sätt att spela fotboll. Offensiven har varit framgångsrik men saknat slutprodukt. Ask är tillbaka och kanske kan bidra men jag tror att tappet av Åslund svider mer än man hoppas i VSK-lägret. Fyra mål gjorda på elva matcher inledningsvis måste vara det sämsta någonsin!? Urladdningen mot Kalmar var en engångsföreteelse och kräftgången kommer att fortsätta om de inte får in en ny forward. Jag tror inte att Västerås får det lyft som de så väl skulle behöva och Kalle Karlsson kommer tyvärr få se sina mannar få börja om i superettan 2025. 16:e plats it is!

Annons

Omgångstipset

Det var min spaning inför hösten och den 6:e juli kör vi igång igen. Omgångstipset för kommande omgång ser ut så här:

Elfsborg – BP 4-1

Mjällby – Sirius 1-0

AIK – Kalmar FF 1-1

Värnamo – IFK Göteborg 1-2

Malmö – Halmstad 5-0

GAIS – Hammarby 2-2

Norrköping – Djurgården 0-3

Västerås – Häcken 0-2

Ha det fint

// Viktor