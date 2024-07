Spela för att vinna istället för att undvika att förlora

Viktor Elm

Under de tränare jag har spelat för har fokuset på sitt eget spel varierat. Vissa tränare har valt att enbart nämna två eller tre starka punkter hos motståndarna som vi skulle ha extra koll på. Till exempel om de hade en Besara som är duktig på att hitta offensiva ytor och komma till skott eller om de hade en Kiese Thelin som är smart inne i boxen. Sen låg resten av fokuset på vårt eget spel och hur vi skulle såra motståndarna. Typ så som Sirius verka agera.

Någon annan tränare valde att berätta precis allt om motståndarna. Vilka skosnören högerbacken hade eller hur lång anfallaren är i centimeter. Alla är vi olika men den approachen tyckte jag inte om lika mycket. Under ett år i Kalmar hade vi en genomgång om IFK Norrköping på det sättet. Efter genomgången gick vi spelare ut ur mötesrummet och var nedslagna. För vi hade precis fått veta att Norrköping var starka i spelet bakom vår backlinje (de ville gärna attackera där), att de hade väldigt starka yttrar som gillade att utmana eller att slå inlägg (vilket de också var bra på), att de var duktiga på att komma in i ytan framför vår backlinje och komma till skott och dessutom var de bra på fasta situationer. FAN! Var det världsmästarna vi skulle möta? Hur vi än försvarar så verkar de ha ett annat sätt att attackera oss på! I tillägg la vi sedan hela träningen på att träna försvarsspel mot alla de här olika attackerna. Det kan tyckas ambitiöst och bra så klart, men poängen är den att vi inte hade en aning om hur vi själva skulle spela. Vi visste precis hur Norrköping skulle spela men var väldigt osäkra på oss. I min värld bör man givetvis ha koll på motståndarna men huvudfokuset ska alltid vara på sitt eget sätt att vilja spela, på sitt sätt att försöka vinna matchen och inte bara på sättet för att undvika en förlust.

Klapp klapp

Tillbaka till matchen i Uppsala. Man hade kunnat skriva en hel novell om den. Sirius gör många saker otroligt bra och är framför allt starka i sitt spel i de snabba attackerna. Milleskog har hittat ett flyt i Sirius som man inte riktigt fick se i Djurgården. Kvick både med och utan boll och ett ständigt orosmoment för motståndarnas försvar. Jocke Persson likaså. Av naturliga skäl har vi inte fått se honom särskilt mycket i år ännu men när han kom in i matchen mot MFF var han en nagel i ögat. Liggmålet till 3-2 är fräckt och påpassligt och en blandning av skicklighet och tur. Men han skapar de lägena.

I motsatt riktning fick vi under andra halvlek se ett Malmö som hade bestämt sig för att vända underläget. Taha Ali var med från start och utmanade som vanligt sin försvarare med hjälp av sina kvicka fötter. Assist till Nanasi och en hockeyassist till Bolins 2-2. Vilket anfall förresten! Klapp klapp kallades det förr, numera säkert något annat. Ali får bollen och bryter in i planen medan Nanasi löper förbi honom och in i straffområdet. Ali passerar sin gubbe och när man tror att han ska skjuta hittar han Nanasi i djupled som i sin tur väljer att klacka in bollen rakt in mot straffpunkten. Där står stekhete Bolin redo och pangar in 2-2. Otroligt vackert! Hela matchavslutningen var i mina ögon skönlitterär där de båda lagens supportrar med all säkerhet slängdes mellan hopp och förtvivlan. Underbart och underhållande på alla sätt! Efter slutsignalen gick det inte att ta miste på Rydströms glädje, och i och med Djurgårdens förlust i Kalmar gjordes ett miniryck när nu halva serien är spelad. Starkt av MFF.

Målglada Elfsborg!

Under Hiljemarks ledning har Elfsborgs offensiv exploderat! Visst har de också tidigare haft relativt enkelt att göra mål, men att göra minst tre mål i de fem inledande matcherna imponerar. Europaäventyret mot cypriotiska Pafos blev en munsbit och någon trötthet verkade inte ha infunnit sig när man tog emot starka Mjällby. Har man som följare en kontextuell förståelse för hur Mjällby brukar spela försvarsspel vet man att det inte är lätt att göra mål på dem. För Elfsborg tog det 20 sekunder! Jag gillar sättet Elfsborg väljer att pressa och attackera på. Med en trebackslinje har man god täckning bakåt även om man skickar upp sina wingbacks för att pressa högre upp (vilket Elfsborg gör). Motståndarna måste nästan spela en längre boll för att inte sätta sig själva i problem och hamna under press långt ner på egen planhalva. Presspelet har enligt mig blivit bättre efter tränarbytet. Jag tycker även jag ser en aning mer variation mellan det korta och det långa spelet i boråsarnas offensiv. Kanske har det med självförtroende att göra men tidigare tycker jag att den långa bollen premierades mer. Nu används den så klart men kanske lite mer vid rätt tillfälle. Bra jobbat Elfsborg och Hiljemark!

AIK har återigen en ny tränare

I ärlighetens namn visste jag inget alls om Mikkjal Thomassen innan han blev aktuell för AIK. Efter den inledande veckan har jag hört vad han vill göra och sett lite av det i matchen mot GAIS. Thomassen vill ta initiativet genom att vara intensiv, stark i närkamperna och spela bollen framåt snabbt. Låter som en bra plan och prickar på många sätt rätt om man analyserar det som har saknats i solnalaget. Tekniska kvaliteten och många andra parametrar finns där och kan man addera Thomassens punkter kan det bli bra. I första halvlek i Göteborg såg vi ett bra AIK. De var lite tyngre än GAIS och hade de fått första målet hade matchbilden blivit en helt annan. Istället fick Norén huvudet på en boll efter en hörna och mål förändrar matcher.

Alla som spelat fotboll på vilken nivå som helst vet att man mentalt påverkas av ett mål. Vare sig det är framåt eller bakåt ändras ens mindset en aning. Hela dynamiken i matchen förändras mer eller mindre och därför önskar man som åskådare ofta ett tidigt mål för att det statiska inte ska få fäste. AIK tappade av en aning efter målet och man kunde knappt men ändå tydligt se att de skickade ner spelarna en bit mentalt. Thomassen har ett starkt grundmaterial att bygga med, men frågan kanske snarare är hur lång tid det tar för spelarna att ännu en gång vara med om att anpassa sig och ändra efter en ny tränarröst. Det är inte så enkelt som det kanske kan tros vara.

Man kan säga vad man vill men när GAIS steppar upp i sitt närkampsspel och sin lojalitet till lagarbetet är de kanske tillsammans med Mjällby det lag som är svårast att möta. De har inte sällan många spelare runt bollen och de hjälper varandra på ett imponerande sätt. Ibland tror man att de är en man mer. Den utvecklingen såg man inte riktigt komma efter säsongsinledningen. I matchen mot AIK imponerades jag även av Åberg på GAIS innermittfält. Lugn och trygg och stark i såväl defensiven som offensiven. Han är en spelare som tidigare gått lite under radarn hos mig men som mot AIK visade klass. Man hittar fler och fler godbitar hos charmiga GAIS allt eftersom omgångarna läggs till handlingarna.

Bottenträsket är på väg att bli större

De rödvita från ostkusten kan tacka Samuel Brolin för sina tre poäng mot Djurgården. När matchuret stod på 20 minuter hade han räddat tre frilägen. Istället för 0-3 i paus var det 1-1. Strax innan vilan kvitterade Kalmar Djurgårdens ledning efter en snabb attack där Jakob Trenskow hittade Dino Islamovic vid bortre stolpen. Trenskow har en riktigt hög högsta nivå och stod för assisten till båda målen när KFF ur en underdog-position till slut kunde slå tillbaka starka Djurgården på hemmaplan med 2-1. Kalmar har fått en skjuts framåt efter tränarbytet och sex poäng på tre matcher efter uppehållet är starkt. Nu väntar Norrköping på bortaplan, vilket minst sagt är ett viktigt möte för båda lagen.

Norrköping såg mer stabila ut än på länge när man slog Halmstad. Visst, HBK är inte särskilt bra för tillfället men jag tycker ändå att grundpositionerna och Norrköpings sätt att spela på visade på någon form av förbättring ändå. Mer kompakt försvarsspel med en tydlig presstart i framför allt första halvlek. Lugnt anfallsspel där de satte in en hel del bollar i straffområdet där Nyman är väldigt duktig. Med tanke på att de mötte ett stukat Halmstad blir det nog mer upp till bevis mot ett aningen pånyttfött Kalmar på lördag.

Halmstad är nu i allra högsta grad indragna i bottenstriden. Visst, de har lika många poäng som Sirius, Värnamo, BP och Göteborg men situationerna för de lagen ser i mina ögon helt olika ut. Halmstad sliter just nu med att skapa tillräckligt bra chanser framåt. De får kämpa för att hålla tätt bakåt. Kopplat till det jag pratade om innan känns det som att de just nu snarare går ut till matcherna för att försvara den poängen de har med sig in i matchen än att sno åt sig två ytterligare. Sirius, Värnamo och BP spelar alla ett spel som går ut på att ta initiativ och försöka vara modiga i offensiven. Göteborg gör det till viss del (de kommer försöka nå dit snarast under Billborns ledning) medan Halmstad har det förbaskat svårt att ta initiativet för tillfället. Därför tycker jag att just de är indragna i träsket ordentligt.

För Kalmars del som ligger på negativ kvalplats skiljer det ändå bara fyra poäng upp till AIK på åttondeplatsen. Serien är tuff och jämn och än är det många poäng kvar att spela om. Det kan gå snabbt i båda riktningarna om man vinner eller förlorar några matcher på raken.

100 miljoner är svindlande mycket!

Slutligen några övergångstankar. Alla de här övergångssiffrorna som florerar i diverse medier får man kanske ta med en nypa salt, men 100 miljoner för Yalcouye är ju inte rimligt. Vart är fotbollens ekonomi på väg? Visst är det en duktig spelare i grunden men priset (som så många andra prislappar inom fotbollen) är hutlöst. Elva matcher, ett mål och noll assist. Inte mycket att skryta med för en löpande mittfältare. Laglojal, teknisk och rörlig, absolut! Men i mina ögon var han inte ens bland de 20 bästa i allsvenskan. Åldern är givetvis en faktor men det saknas en del i hans spel för att på riktigt kunna säljas för så mycket pengar. Ni kanske inte håller med? Eller vad säger ni?

Omgångens “inlöpare” – Om det var Kalmars eller Djurgårdens läkarteam som fick springa in mest under första halvlek låter jag vara osagt, men nog hade de att stå i. 12 minuters tilläggstid efter inte mindre än tre byten innan paus. Dessutom låg både Brolin och Widell Zetterström ner en stund. Bra sprunget av alla inblandade.

Omgångens “inkastare” – Nej jag menar inte långkastaren vi såg i Gothia cup, utan refererar snarare till de som kastar in föremål mot spelarna så att matcher får pausas. Spelarnas arbetsmiljö diskuterar man sällan men man ska inte som spelare behöva riskera att få saker kastade på sig när man ska slå en hörna. Skärpning alla inblandade!

Omgångens värvning – Warner Hahn är enligt mig en kanonvärvning och tillsammans med Eriksson kommer han att ha stor betydelse för Hammarbys defensiv. Nollan i första matchen!

Omgångens spelare – Kan en målvakt rädda tre poäng åt sitt lag så gjorde Samuel Brolin det på Guldfågeln Arena i matchen mot Djurgården. Tre rena frilägen räddades och efter en lite trevande start i KFF-tröjan verkar han nu ha hittat formen. Snyggt Samuel!

Omgångstipset omgång 16

Ta alla mina tips och gör tvärtom så kanske man kan bli rik (på egen risk). Hur som helst verkar jag vara oduglig på det här, men här kommer nästa omgångs resultat utifrån min spåkula:

Norrköping – Kalmar 1-2

Göteborg – BP 1-0

Malmö – Sirius 2-2

Halmstad – Värnamo 1-3

Hammarby – Mjällby 1-1

Elfsborg – Djurgården 3-2

Häcken – Västerås 4-1

AIK – GAIS 2-0

Ha en fin vecka

// Viktor