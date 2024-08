Hammarby är uppgraderade

Viktor Elm

Den tidigare haltande tabellen haltar inte längre. 17 omgångar har spelats och nu räknar vi ner mot de absolut avgörande omgångarna. Poängen måste in. Vissa lag går som tåget medan andra sliter ont. Norrköping har tre raka vinster och dessutom hållna nollor. Starkt! Västerås och Kalmar sliter i botten och behöver verkligen öka poängskörden snarast. Jobbigt! Många lag spelar både i allsvenskan och i Europa och gör det bra. Härligt!

Bajen har hittat momentum

Någon nämnde att jag inte kommenterat Hammarby på ett tag och jag inser att det nog stämmer. Trea i den allsvenska tabellen gör dem lite till en överraskning när mer än hälften av matcherna har spelats. Mot Kalmar var de i stunder riktigt vassa! I närhistorien har Hammarby inte presterat toppfotboll på naturgräs och med andra ord inte fått med sig jättemånga poäng ifrån de matcherna. I söndags kunde man inte se något av det spöket.

Hellberg har lyckats sätta sitt grundspel och till skillnad mot den svajiga säsongsinledningen kan de nu hålla ut i sina prestationer. Då var de väldigt mycket upp och ner i såväl beslutsfattande som i arbetsinsats. Nu spelar de en fotboll som ser enkel ut. Risktagningen är betydligt mindre och det gör att de kan få ett lugn i sitt spel. Man måste inte spela bollen kort till varje pris och samtidigt har deras passningskedjor och mönster uppgraderats med tiden. Spelarna vet helt enkelt bättre vad som förväntas av dem i olika situationer och då skapas en trygghet, vilket är väldigt skönt att kunna luta sig emot. Även om man råkar hamna i underläge under en match vet man att man är bra och kan skapa chanser. Den känslan är A och O för att kunna vinna flera matcher i följd. Förvisso, släpper man inte in några mål (vilket inte Bajen gör för tillfället) innebär det att man inte behöver jaga ikapp.

Uppgradering i truppen

Om vi talar klarspråk så är även nyförvärven en uppgradering gentemot sina föregångare. Warner Hahn är en toppmålvakt och är för tillfället en lugnare och tryggare sista utpost än vad Dovin är. Målvaktstekniskt har Dovin potential till att bli hur bra som helst, men tittar man på Hahns förmåga att leda bakifrån är han en tillgång till laget. Samma sak gäller egentligen Eriksson. Kurtulus har stor potential i flera olika delar av spelet som Victor Eriksson förmodligen inte kan nå upp till nivåmässigt, men den gode Eriksson sprider ett lugn runt sig. Dessutom kan han Hellbergs spel och är en ledare i sitt sätt att agera. Slutligen är Toure hellre en spelare man har i laget än Djukanovic. Djukanovic är otroligt bra i det offensiva spelet när han får spela på sina villkor, men Toure är en tillgång för laget även i defensiven. I matchen mot Kalmar var han ständigt ett hot framåt men även arbetsvillig defensivt. Hans potential är också ovanför den allsvenska kontexten.

Sen är det ändå så att laget förmodligen över tid mer eller mindre står och faller med en spelare. Nahir Besara är ledaren som ständigt presterar. Loket som drar resten av tåget. Hans förmåga att hitta ytor (eller skapa dem för den delen) är outstanding. Alltid står han redo i den bortre ytan framför motståndarnas backlinje. Om bollen är på högersidan finns han centralt lite till vänster för att kunna ställa till oreda i motståndarlinjerna när hans eget lag lyckas vända över spelet på den kant han befinner sig. Lugnet han har när bollen väl kommer till honom är också imponerande. Han kan både göra mål själv och slå hotande passningar. Skulle han försvinna under en längre tid tror jag att Hammarby skulle bli ett betydligt sämre lag! Kanske är han den som betyder mest för sitt lag i hela allsvenskan.

I söndags var de både etta och tvåa på bollarna, vilket alltid är ett måste om man ska kunna skapa press på motståndarna. Kalmar kom egentligen aldrig ur Hammarbys grepp och när Tekie sköt in 0-1 kändes det som att Bajen säkrade sina tre poäng. Mycket kan dock förändras under en halvtidsvila när tränare får tid att korrigera taktiska delar av spelet, skälla på sina spelare om deras engagemang fattas och får chans att göra byten. Med det i åtanke kanske Kalmar borde ha kommit ut starkare i andra delen av matchen, men det blev snarare tvärtom. Hammarby ökade farten ytterligare och tog verkligen ett rejält tag om den där taktpinnen. Vagic gjorde en stark prestation matchen igenom. Toure sköt med både högern och vänstern och när Besara innan 0-2-målet hoppar över bollen så att Pinas kan raka in den så ser man vilket självförtroende Hammarby spelar med för tillfället. I ärlighetens namn trodde jag nog inte att Bajen skulle gå så bra som de gör. De har överraskat positivt.

Giftiga BP och vassa Sirius

Två lag man inte vill möta nu är BP och Sirius. De skapar chanser på olika sätt och är dessutom duktiga på att sätta dit dem. BP sköljde över HBK! 1-0 målet var givetvis olyckligt ur ett Halmstad-perspektiv då det kom redan efter 25 sekunder och i form av ett snyggt självmål. Såna mål sätter tonen på matcher! Brommapojkarna fick energi och spelade rörligt och finurligt. Vasic och Fritzson är ständigt inne i offensivt straffområde och intar där ofta bra positioner. När Fritzson kommer löpande från mittfältet är han svår att fånga upp och inte sällan får han lägen att göra mål. Dock är det största hotet från BP-håll Adam Jakobsen! Orädd, villig att utmana, går rakt mot mål och skjuter eller slår in bollen mot medspelare. Han är ett riktigt fynd.

I Värnamo var det absolut så att hemmalaget förde spelet mot Sirius. Värnamo klagade lite på sig själva under halvtidsvilan men jag tycker att de faktiskt var rätt bra matchen igenom. De spelade snabbt och med energi. Tog sig upp till sista tredjedelen på olika sätt och kunde både skapa skottlägen och inläggslägen. Trots det gjorde Värnamo bara två mål och Sirius fyra! Sirius är inne i en period där de gör mål relativt enkelt. Ständigt farlige Joakim Persson gillar man ju som åskådare. Slänger sig in i situationer och känslan man får av honom är att han verkligen tror på att han kan göra mål från en dålig vinkel eller komma förbi sin motståndare i en mot en-spelet. Han vågar misslyckas och därför lyckas han också ganska ofta. Nu har han bra hjälp av både Ljungberg, Milleskog, Salech och Heier. Sirius offensiv är spetsig just nu och när dessutom Tånnander och Jeng briljerar bakåt så blir Uppsala-laget svåra att möta.

Jag tyckte synd om Blåvitt!

IFK Göteborg har verkligen inte det där lilla flytet man behöver för att ta sig ur en sämre trend. På Tele2 mot Djurgården gjorde de en kanoninsats och förtjänade tre poäng. Presspelet satt precis som det skulle. Backlinjen vågade trycka upp trots att de inte besitter Usain Bolt-speed. De höll laget kompakt och gjorde det väldigt svårt för DIF att få igång något vettigt spel. Wendt som mittback var ett lyckodrag och även om Svensson och Wendt inte är de snabbaste så kommer de lösa oerhört många situationer på rutin. Dessutom har de båda två en taktisk förmåga av högsta allsvenska klass, vilket gör att de förstår tidigt när de kanske kan hamna i problem. Då kan de tidigt ta beslut som förekommer de eventuella problemen.

När man ligger risigt till i tabellen och samtidigt söker efter kontinuitet i prestationer för att ta poäng så känns det oerhört tufft att släppa in ett kvitteringsmål i sista minuten. Särskilt med tanke på att man denna gång förtjänade tre poäng! Visst kan man alltid ta med sig prestationen som sådan in i en framtid och vara nöjd med den, men det är poängen man vill åt. Man vill vinna matcher! Man skiter ibland i hur det ser ut ute på planen så länge man får de där tre poängen med sig hem i ryggsäcken. IFK kan säkert glädjas en aning åt sin prestation men tro mig när jag säger att de hellre hade vunnit än att spela bättre än Djurgården på Tele2. Jag lider med Blåvitt denna gång.

Europaspelet

Svenska lag i Europa har ofta blivit lite halvbra. Ett lag har kanske kunnat kvala in i någon av de tre turneringarna. I år har jag lite större tilltro till våra svenska lags prestationer på kontinenten. Häcken har sett starka ut och har ett spelarmaterial som kan ta dem i gruppspelet. Elfsborgs direkta spel och hänsynslösa inställning kan mycket väl ge dem en plats i något av gruppspelen. Malmö har massa erfarenhet sen tidigare år och nu får de äntligen slå lite ur underläge när de möter PAOK. Jag tror det kan passa MFF utmärkt! Djurgården har den enklaste lottningen och kommer de upp i en bra prestationsnivå så kommer de ta sig till ett gruppspel, det är jag övertygad om. Det jag vill säga är att jag verkligen gillar det jag ser av våra svenska lag ute i Europa. Jag tror att alla lagen når något gruppspel i år!

Omgångens skönaste – Thomassens första seger som AIK-coach måste ha varit underbar. Kan det vara så att det ska peka uppåt nu?

Omgångens läckraste – Besaras överhopp innan Pinas skickar in 2-0 är läckert. Närvaron Besara har är total och han gillade verkligen själv sitt drag eftersom han springer och firar lite i sin egen värld direkt efter.

Omgångens smygare – Joakim Persson smög in vid bortre stolpen två gånger om och skickade in bollen i nät efter fina inlägg av Stensson. Smygare var ordet.

Omgångens “bortre stolpe” – I hård konkurrens med Joakim Perssons “bortre stolpar” så smög även Thomas Santos upp vid bakre stolpen och dundrade in en volley. Snyggt så det förslår och nästan matchvinnande.

Omgångens spelare – Adam Jakobsen fastnade på min näthinna! Stark, rivig och direkt. Riktigt bra!

Omgångstipset – omgång 18

Norrköping – Västerås 0-3

Halmstad – Malmö 1-2

Göteborg – Värnamo 3-2

AIK – Mjällby 1-1

Elfsborg – GAIS 2-2

Sirius – Kalmar 3-1

Häcken – Djurgården ?

Hammarby – BP 4-3

Ha en fin vecka

// Viktor