Europaspelet imponerar!

Viktor Elm

Utan att ha sett Malmös match i Grekland imponeras jag över deras vinst! Skillnaden mellan vinnarna i de europeiska ligorna (om man bortser från de fem-sex största) är inte större än att vi i Sverige kan hävda oss. Likadant har det sett ut för övriga allsvenska lag under detta europeiska gruppspel. Det känns som att vi har lärt oss en del ur ett europeiskt perspektiv och att våra lag har steppat upp gällande tuffhet och cyniskt spel. Jag tippade för ett tag sen att alla våra representanter kommer att nå något gruppspel och jag är både glad för och imponerad över sättet som Malmö, Häcken, Djurgården och Elfsborg har tagit sig an dessa svåra matcher.

Om man ska säga något om PAOK och flera andra lag från andra ligor så är de dock lag som knappt är i säsong och förmodligen inte har hittat den ultimata matchformen ännu. Fördelen av att vara mitt i säsong måste våra svenska lag dra nytta av. Jag vet själv när vi i Heerenveen och AZ gick in i kvalspel till europaspelet och kände oss aningen osäkra på vår fysiska status. En redan kort försäsong blev ännu kortare med ett tidigt kval och man hoppades dessutom att man inte skulle få möta lag från Sverige eller Norge som var i matchform. Fysiskt var de steget före oss även om vi kanske var starkare rent fotbollsmässigt. Men vi vet alla vid det här laget att fotboll är en fysisk sport med många löpmeter och många dueller. Allt kan hända i ett dubbelmöte och ju längre en enskild match pågår desto större fördel får så klart det bättre tränade laget.

Nu hoppas vi så klart att Malmö kan uppbåda en lika stark prestation mot Prag och därmed lyckas vinna även det dubbelmötet. Oavsett vilket svenskt lag som lyckas kvala sig in i något av de olika gruppspelen i europaspelet så är det en vinst för svensk fotboll. Attraktionskraften för hela serien ökar och den ekonomi som på något sätt tillskansas hela allsvenskan är så klart gynnsam när fotbollsvärlden ser ut som den gör. Våra så kallade storlag köper spelare inom allsvenskan och sprider ut pengarna bland övriga lag. Visst brandskattas de “mindre” lagen till och från men i slutänden är det precis så det måste bli.

Mental utmaning

Frågan är om alla lagen klarar den mentala utmaningen som ökat matchspel innebär. Kropparna klarar det utan problem men jag har under min karriär upplevt att det svåraste i sådana situationer är att kunna ladda om mentalt och få fram samma energinivå i match efter match. Hjärnan fylls först med en massa intryck och töms sedan totalt när matchen är över och allt har bearbetats. Man blir trött! Fokuset kan skifta och även att man vet hur man bör göra för att säkerställa sin återhämtning både fysiskt och mentalt är det svårare än man kan tro att praktiskt genomföra. Man är trött men har svårt att sova. Ofta är man hungrig men har svårt att få i sig så mycket mat som man behöver. Jag hoppas att tränarna kan känna av sina trupper och göra små förändringar som är nödvändiga från match till match i det tajta schemat.

Allsvenskan då?

Hammarbys vänstersida med Pinas, Touré och Besara stod för det mesta i offensiv väg i hemmamatchen mot BP. Framför allt (jag vet att jag har sagt det innan) imponeras jag över Besaras förmåga att trä in passningar i farliga offensiva ytor. Han är riktigt vass! Har man dessutom lite lekkamrater som är i form så mynnar det även till och från ut i mål. Bajens första mål är oerhört snyggt med så kallat play and go-spel. Precis så vill man att fotboll ska spelas! Man spelar bollen framåt i planen och tar själv en ny offensiv position. Löpningar bakifrån in genom motståndarnas linje är svåra att försvara och speciellt om dessa löpningar kommer från backar. Då blir det nästan som ett räknefel för motståndarna eftersom anfallare sällan löper med hela vägen ner och försvarar.

Det andra målet de gjorde gick så snabbt att ingen riktigt hann med. Erabi vann boll, Besara genomskärs-passade direkt och Touré avslutade kvickt. Det tafatta agerandet av BP:s mittfältare gjorde ju tyvärr att deras backlinje var allt annat än förberedda på den kontringen. Backlinjen trodde att de hade vunnit bollen och var då på väg framåt, för att sedan överraskas av Besara och Touré. En liten ros bör också gå till Erabis uppoffrande spel. Speciellt i just den situationen men också under hela tiden han är på planen. Han lyckas inte superbra i spelet med bollen denna gången, men utan den är han en ständig flisa under motståndarnas fötter.

Även Hammarbys försvarsspel bör kraftigt ifrågasättas vid alla tre målen! Visst, första målet är oturligt och sådana saker händer då och då. Ingen större skugga kanske ska falla över någon där egentligen. Däremot är det svårbegripligt hur ensamma BP:s spelare kunde bli både vid 3-2 och 3-3. När Fofana går ut mot kanten för att bryta Jakobsen innan 3-2 gör han det totalt ensam. Kanske ett felaktigt beslut av honom, men var är alla andra som kan täcka upp? Likadant vid 3-3! Fofana går upp i press högt upp i planen och ett hål bildas bakom honom. Victor Eriksson luras med en aning av en BP-spelare och kvar står Vasic helt sopren! Antingen är det Hammar eller Johansson Schellas som är nere i egen backlinje och borde absolut täppa igen den luckan bakom Fofana. Istället joggar denne någon i lugn takt ganska långt bort från spelet och verkar inte ha speluppfattningen on point den här gången. Onödigt minst sagt och två poäng bortslarvade. För sett till hela matchen var Hammarby bättre än Brommapojkarna.

AIK är på vinnarspåret

Visst är det så att AIK ser bättre ut igen? Energinivån har lyfts och i matchen mot Mjällby fick de ofta bra betalt för sin höga press. När bollvinsterna kommer högre upp i planen blir givetvis avståndet till motståndarnas mål kortare och man får färre motståndare att ta sig förbi. När man dessutom har så pass vassa spelare framåt kan det alltså skapas farligheter ganska enkelt. Även om målet Modesto gjorde förmodligen var offside, var det av högsta klass. Kvaliteten i rörelserna, assisten och avslutet är på en väldigt hög nivå och förhoppningsvis ur ett AIK-perspektiv kan nye tränaren lyckas få fram ännu mer av just det när de nu spelar på det sätt de gör, löpvilligt och framåtlutat.

Ayari fick chansen från start igen och tog den! Rörlig och finurlig. Lamine Fanne hade ingen lyckad dag på mittfältet och slog bort fler enkla passningar än jag sett honom göra någon gång tidigare. Trots det gör han ett hästjobb och ger andra spelare chansen att göra det de är bra på. Och Nordfeldt fick göra en avgörande räddning som gav laget tre poäng. Viktigt så klart!

Trupperna förändras

Stensson lämnar Sirius och går till Djurgården. Leach Holm har hamnat på sniskan och verkar lämna. Widell Zetterström ses snart i England och Värnamos Hasic går till balkanfotbollen. Mucolli har skadat korsbandet och missar resten av säsongen. Elfsborg värvar Holten medan Sirius värvar en georgier. Kalmar säljer sin bäste poängplockare Trenschow till Heerenveen och Rinne är tillbaka i allsvenskan.

Enligt mig är det ganska mycket som händer i trupperna just nu och som utomstående gillar man ju det. Lite ut med det gamla och in med det nya. Förhoppningar skapas kring nyförvärv och förväntningar kanske sänks när spelare lämnar. När man spelar i ett lag och truppen börjar bytas ut skapas alltid en viss oro. Nya relationer ska skapas och hierarkier målas delvis om när nya individer kommer eller gamla går. Jag minns tillfällen när det har kommit spelare till laget jag spelat i med som hade ett hyfsat CV där man efter en träning kunde se att han egentligen var ganska dålig. Suck! Andra gånger har det kommit väldigt extroverta personligheter som förändrat hela omklädningsrumsdynamiken efter en dag (både positivt och negativt). Med andra ord är alla förändringar intressanta och får följdeffekter. Ibland större än man tror.

Norrköping och Sirius är inne i zonen

Fjärde raka för Peking och man måste imponeras av vändningen som laget stått för. Inte bara poängmässigt utan man kunde redan efter första vinsten mot Halmstad för ett par veckor sedan se en spelmässig förändring. Inget gavs bort lättvindigt och offensiven lutade sig mot Totte Nyman och hans förmåga att vara farlig inne i boxen. Bollar smälldes in i straffområdet som det inte riktigt gjorts innan. Segern i matchen som följde mot Kalmar var rättvis och uddamålsvinsterna mot GAIS och Västerås visar på en scenförändring som laget och staben säkerligen har jobbat hårt för. I elitfotbollen blir man bedömd på sina resultat och sällan för sina prestationer, men i fallet Norrköping tycker jag faktiskt att de båda går hand i hand. I takt med de förbättrade prestationerna har också poängen trillat in.

Sirius i sin tur verkar göra mål på allt och på många olika sätt. En lång boll där en anfallare rinner igenom. Ett inlägg som trycks dit. En frispark eller en straff. Just nu vill man verkligen inte möta Sirius! Offensiven är varierad och effektiv och defensiven är solid där ganska få misstag görs för tillfället. IFK Göteborg har en tuff uppgift framför sig i nästa omgång. Särskilt eftersom de inte riktigt har flytet på sin sida just nu.

Många lag ser ganska starka ut

Det är väl egentligen ingen hemlighet att mina sympatier är hos Kalmar FF. Ur det perspektivet är det jobbigt att se att många andra lag som slåss om poäng i den regionen är ganska bra. Jag vet inte om nivån på allsvenskan har varit så hög någonsin. De lag som anses vara sämre är inte alls sämre! Västerås ligger sist men är absolut ett bra lag och svåra att möta. De spelar med fart och fysik och skapar ofta många chanser. Däremot har de svårt att förvalta lägena de får och släpper in lite för billiga mål till och från. Värnamo spelar fin fotboll och även om de ibland blir lite för mycket sidledsspelandes har de spelare framåt som kan avgöra matcher. Med andra ord är de också ett lag som man inte lättvindigt tar poäng emot. BP och Sirius är vassa och gör mål på flera olika sätt och kan aldrig räknas bort i matcher trots att de ligger under. Norrköping och Blåvitt har kvaliteter för att positionera sig högre upp men får inte riktigt till det fullt ut. Men plötsligt gör de kanonmatcher och slår vilket lag som än ställs i deras väg. GAIS är oerhört noggranna gör sällan en dålig match. De är inte heller rädda för att anpassa sitt spel en del efter motståndarna och därmed göra det svårt för dem istället för att enbart spela på sina egna styrkor. Halmstad och Kalmar har det nog jobbigast just nu ändå och sliter en aning med självförtroendet. Det kommer att bli ett getingbo i bottenregionen hela vägen in i november. Hujedamej!

Omgångens kanon – Höög Janssons pangträff i 90:e minuten symboliserar Norrköping just nu. Ursnyggt mål och man älskar alltid en fin vänsterfot!

Omgångens segaste – Matchen i Göteborg var inget att skriva ramsor hem om. Blåvitt och Värnamos 0-0 var en ganska trött tillställning.

Omgångens genomklappning – Kalmar tål inte motgångar just nu. Självförtroendet lyser med sin frånvaro och efter att Sirius gjorde första målet föll laget samman och släppte in två mål till inom loppet av några minuter. Uppförsbacken börjar bli brant!

Omgångens spelare – Nahir Besara låg bakom det mesta för Hammarby. Även utan att hamna i målprotokollet är han för mig den som stack ut allra mest!

Omgångstipset – omgång 19

Göteborg – Sirius 1-3

Malmö – Norrköping 2-0

Värnamo – Hammarby 2-1

Västerås – Kalmar 4-2

Djurgården – AIK 1-2

Mjällby – Elfsborg 1-0

Brommapojkarna – Häcken 2-3

GAIS – Halmstad 2-0

Ha det fint

// Viktor