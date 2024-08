Tveksamma beslut

Viktor Elm

När man har spelat på elitnivå under många år och varit med om tuffa perioder förstår man hur svårt det kan vara att vända på skutan. Kreti, pleti, fan och hans moster sitter på läktaren, framför tv:n eller i en studio och säger att man inte försöker och att man nästan borde skämmas för att man inte ger järnet. Så här i nutid när man sitter på andra sidan själv så kan även jag ibland klaga på intensitet, kämparglöd och passivitet. Hur kan man inte ge allt man har ute på planen och offra sin själ för att vinna? Tro mig när jag säger att man som spelare gör precis allt man kan för att vinna matcher. Alla spelare vill alltid vinna matcher. Så det finns inga enkla svar att ge varför det ibland ser ut som det gör.

Blåvitt står stilla

IFK Göteborg får det inte riktigt att fungera. Förvisso mötte de ett riktigt starkt Elfsborg som är totalt uppumpade av tro på sig själva, men det är ändå tydligt att Blåvitt fortfarande är sökande och inte tar de kliv som de med stor sannolikhet hoppas på. Billborn är ofta ganska pricksäker i sina analyser direkt efter matcherna och kan sätta ord på både dåliga och bra saker. Däremot känns det som att arbetet med att utveckla de brister och förtjänster som laget har inte riktigt är lika pricksäkert. Truppen har många bra kvaliteter och jag är övertygad om att spelare och ledare gör allt de kan för att prestera bra. Trots det ser det ibland ut som de joggar runt där ute på planen. Givetvis är det inte så! När man har hamnat i ett dåligt flow börjar man tveka. Börjar man tveka gör man inte det medvetet. Börjar man tveka blir besluten några hundradelar för sena och då är motståndarna före. Den största utmaningen klubbarna i botten har är att göra sitt spel tydligt och där beslutsfattandet blir så enkelt som möjligt. Fokusera gärna på få men tydliga saker. Till exempel hur man pressar från match till match eller hur man snabbast tar sig in i sista offensiva tredjedelen.

Som tränare är jag övertygad om att man vrider och vänder på varenda sten som kan vridas och vändas på. Man letar fel att korrigera och man letar bra saker att söka hopp i. Kanske blir det då för rörigt. Alltså istället för att förenkla och förtydliga blir det tombola där det kommer upp nya förbättringspunkter hela tiden. Med andra ord tror jag att man som ledare ska få spelarna att tro på sig själva igen genom att låta de lyckas med ett fåtal tydliga saker. Absolut lättare sagt än gjort, men om jag tänker tillbaka på hur mina tankar gick när det gick dåligt och man själv sökte lösningar på alla problem man hade så hade jag varit tacksam om någon hade sagt till mig att enbart fokusera på några få saker. På så sätt hade alla mina konstiga tankebanor kunnat brytas. Om dessutom alla i laget fokuserar på samma få tydliga saker så är min övertygelse att man kan komma en bra bit på vägen till att lyckas igen.

Billborn och staben har en tuff uppgift framför sig. Jag trodde att det skulle vända tidigare och hade det gjort det så hade allt blivit enkelt. Nu börjar spelarna återigen tvivla på om de kan vinna. Återigen ser man tecken på att de sliter med sig själva när det blir en motgång. Trots några nyförvärv får de inte det där lilla lyftet. Oroväckande nog påminner detta året alldeles för mycket om 2023.

Västerås tror fortfarande på vad de gör!

Ett lag som ligger i absoluta botten och som borde slutat tro på sitt sätt är Västerås. Dock är det så att de spelar på samma sätt i omgång 20 som de gjorde i omgång ett. Med ett självförtroende som kanske inte borde vara där. I matchen mot Halmstad ser man att Västerås är aningen bättre än hemmalaget. VSK tvekar inte lika mycket som Halmstad gör och i och med vinsten tror jag att Västerås kommer att klara kontraktet utan att ens behöva kvala. Det går snabbt i bandy! Ena dagen tror man de kommer sist och nästa skriver man att de klarar sig utan att ens kvalspela. Lag som Halmstad, Värnamo, IFK Göteborg och Kalmar har alla större svårigheter just nu än vad Västerås har. Därför tror jag att de grönvita kommer att lösa det här på något vis.

Elfsborg verkar vara omutbara

I en annan del av universum plöjer boråsarna fram som en slåttermaskin. Det går snabbt och är fyndigt framåt samtidigt som defensiven ser sammansvetsad ut. Trots några byten i startelvan då och då är det tydligt att Hiljemarks tankar har satt sig i hela truppen. Sen är det så att framgång föder framgång och ju mer man vinner desto enklare är det att leva och spela som fotbollsspelare. Så klart! Elfsborg är fysiskt starka och spelar med fart. Sällan några krusiduller. Spelare löper med bra hastighet och passningar sätts med syfte att passera motståndarnas försvarslinjer. Qasem och Baidoo är för tillfället de spelare som gör skillnad och båda dessa herrar gör så många bra saker. Qasems löpningar in i offensiv tredjedel gör att laget får möjligheter att spela in bollar på honom. När han kommer ner på vänsterkanten är han duktig på att hålla bollen och på att hitta in med passningar i boxen. Offensivt sett har han väldigt många verktyg i sin låda och både kombinationsspel och avslut håller även det hög klass. Han kommer bli viktig för Elfsborg i höst.

Bytet till en trebackslinje har även det varit en lyckoträff för tränarstaben. Ibrahim, Holmén, Yegbe och Henriksson har alla en stark defensiv och ibland övervärderas backarnas offensiva spel i jämförelse med det defensiva. I mina ögon bör försvarare främst kunna försvara. Sen om de har ett passningsspel som är av kvalitet är det så klart gynnsamt, men vikten av att kunna freda sitt eget mål är givetvis större.

Europaspelskvalet går in på sin sluttamp

Alla svenska lag har chans att ta sig vidare från sina kval. Det var längesedan vi var så nära att få med alla våra kvallag i de olika gruppspelen. Nu håller man alla tummar man har för att det ska vägen. Malmö har naturligtvis den svåraste uppgiften. Att lyckas vända 0-2 är inte lätt, men lyckas man få första målet kan allting hända. Känslan av att gå ut till en match med allt att förlora är inte helt angenäm. Sparta Prag kan börja darra om MFF går ut och tar initiativet och också får ledningen. Då är plötsligt allt möjligt.

Elfsborgs starka vinst mot Molde på bortaplan var givetvis viktig, även om ledningen på många sätt är skör. De sitter i förarsitsen, men som sagt är det alltid svårare att ha något att förlora än allt att vinna. Sett till det flytet Elfsborg är inne i för tillfället så är jag ganska övertygad om att de löser uppgiften och tar sig till gruppspelet. Imponerande på många sätt!

Djurgården och Häcken står inför två helt olika uppgifter. Djurgården är favoriter och har med sig en ledning till andra matchen. De vet att om de presterar på en hög nivå så kommer de att ta sig vidare från det här dubbelmötet. Defensiven hos DIF är nästan alltid stabil och i kontringsspelet är de starka. Med andra ord tror jag att om de bara kan hålla nollan ett längre tag in i matchen så kommer de själva sen kunna få lägen som de kan stänga dubbelmötet med. Häcken å andra sidan går in som underdogs och borde bara se det som en otroligt kul utmaning att sänka ett Bundesliga-lag på deras hemmaplan. Absolut inte omöjligt sett till första matchen. I mina ögon släpper Hisings-laget dock till alldeles för tydliga chanser bakåt. De har inte riktigt förmågan att stänga igen butiken när det som mest behövs. Men allting är möjligt på förhand.

Omgångens tyngsta – Wiedesheim Pauls straffmiss på övertid var något extra. I en oerhört viktig match fick han chansen att kvittera och därmed bibehålla poängdifferensen neråt. Men oj vilken dålig straff! Jag lider med honom, för en sådan händelse glömmer man inte snabbt.

Omgångens debutant – Krantz i GAIS-målet höll inte bara nollan utan bjöd även på sin härliga personlighet efter matchen. Kul debut och starkt med noll insläppta mot Bajen borta.

Omgångens målkamera – Efter Åslunds kanonskott som så tydligt tar sig över mållinjen måste vi inse att någon form av teknik måste vara möjlig för att avgöra just sådana saker. Om Sirius hade kvitterat och Djurgården tappat poäng, hade detta icke-målet kunna vara skillnad mellan SM-guld eller inte.

Omgångens spelare – Ahmed Qasem är i toppform! I hård konkurrens med för tillfället starke Axel Norén blir löpvillige och kreative Qasems finess avgörande. Just nu är han avgörande för Elfsborgs räkning.

Omgångstipset – omgång 21

GAIS – Kalmar 2-1

Värnamo – AIK 0-2

Mjällby – Halmstad 4-0

Västerås – Sirius 1-1

BP – Elfsborg 2-2

Malmö – Djurgården 1-1

Göteborg – Hammarby 1-3

Norrköping – Häcken 2-4

Ha det fint

// Viktor