Han är bäst i allsvenskan just nu

Viktor Elm

Hammarby IF

IF Brommapojkarna

Djurgårdens IF

Paco får alltså sparken. Inte helt oväntat med tanke på att laget har släppt in i snitt ca två mål per match och i tillägg tagit klent med poäng. Truppens styrka kan ingen diskutera, den är stark! Offensiven är fyndig och rapp och när de når sina högsta höjder kanske till och med allsvenskans bästa. Däremot är inte fundamentet där! När spelet inte fungerar hundraprocentigt finns det inget alls att stå på. Ingen trygg defensiv att luta sig mot som kan ge laget välbehövliga poäng i kampen om europaplatserna. AIK gjorde om och gjorde rätt och prioriterade ett ramstarkt kollektiv med ett spel som bygger på intensitet och offervilja. Börjar man där kan resten komma av sig självt (och med träning givetvis). Häcken måste nu börja om och börja i rätt ände. Får de bara ordning på defensiven så är jag övertygad om att de offensiva spelarna kommer att göra poäng som ger laget poäng.

Annons

Interimlösningen känns spännande. Massa kunskap finns där och man kan säkert misstänka att fotbollen blir nederländsk. Eller kan den bli mer nederländsk än den redan var förresten? Kanske inte? Pacos filosofi som innebar full fart framåt med mycket fart och passningsspel känns mer nederländsk än vad nederländarna själva ofta är. Jag tror snarare att den nya staben kommer att öva försvarspositioner, presspel och kollektivt arbete av den enkla anledningen att det är det som måste till. De vill säkert behålla delar av offensiven och den kreativitet som finns, men då gäller de att spela den på rätt ställe. Strunta i att ta risker för nära eget mål ett tag. Var lite rakare, ett tag. Se till att sätt Rygaard, Agbonifo och Inoussa i bra positioner där de kan utnyttja sina egenskaper. Kanske behöver de ändra om balansen på mittfältet lite och också spela backar som är backar. Jag gillar Lindberg skarpt men back är han inte! Det ska bli spännande att se hur de kan förändra i det korta perspektivet.

Annons

Sen borde väl Högmo kunna vara aktuell för en återkomst? Om han själv vill givetvis. Han kan spelarna, laget och klubben. Han kan fotboll och fansen skulle älska det. Annars vore det riktigt kul att se Fredrik Holmberg där. Det han har gjort i GAIS är av yttersta kvalitet och jag kan bara tänka mig vad han skulle kunna göra med Häckens spelarmaterial. Sen är det ju en annan sak att han förmodligen inte vill träna Häcken, men tanken är spännande. Ett tredje alternativ som kan slängas in i rouletten är Martin Foyston. Även han kan Häcken och vad det innebär att vara tränare där. Om Öster inte går upp i allsvenskan är det nog inte en omöjlighet. Den som lever får se.

GAIS imponerar stort

På tal om GAIS så har de under veckan som gått mött både den allsvenska ettan och den allsvenska tvåan. I mina ögon förtjänade de sex poäng. De städade av Djurgården ganska enkelt och visst kan man hävda att det var en jämn tillställning mot Malmö. Dock gjorde GAIS ett mål som borde ha godkänts. Hur kan GAIS vara så bra? Först och främst har de ett ruggigt starkt kollektiv (allt som Häcken inte är för tillfället). Ibland tror man att de är en spelare mer än motståndarna på planen. Hela tiden finns understöd och närhet till sin lagkamrat. De sitter ihop på ett utomordentligt sätt! Presspelet är klokt, samlat och med fart. När de väl sätter in stöten får motståndarna verkligen bevisa sig om de ska komma ur GAIS grepp. Det såg man tydligt senast mot Djurgården. Om jag hade varit motståndartränare hade jag sett till att spela in längre bollar bakom GAIS backlinje, flyttat upp laget, fajtats om andrabollar och sen attackerat därifrån. Helt för att slippa pressen.

Annons

Sen har de spelare som är väldigt skickliga offensivt. Axel Henrikssons löpningar har jag talat varmt om innan. Få i allsvenskan är så bra på att löpa in med tajming bakom motståndarens backlinje som han. Det öppnar ytor för andra och ibland får han ytor själv. Ovärderligt för Gustav Lundgren att ha en sådan spelare jämte sig. Då får Lundgren ytor att operera på själv och även möjligheten att spela in bollar på övriga medspelare. För tillfället är nog Lundgren allsvenskans allra bäste och det är så kul att se spelare som har den blick och känsla som han faktiskt har. Imponerande hur han har tagit steget från superettan till toppen av allsvenskan på mindre än ett år.

I tillägg har GAIS spelare som är bättre än man faktiskt trott på förhand. Åberg, Wängberg, Norén och Ahl Holmström borde alla ha ögon på sig från andra klubbar. Alla har kvaliteter som är något mer än den medelallsvenske spelaren. Kanske är de inte bäst men de har verkligen förmågor som kan göra skillnad om de pusslas ihop med andra spelare som kompletterar dem. Den grejen har tränarstaben verkligen lyckats med.

Annons

Djurgården stod inte att känna igen

Enkelt vore att säga att flera dagar hemifrån så klart påverkar prestationen. Kanske är det så till viss del. Man rycks från sina egna förberedelser och tvingas in i något hotellupplägg under flera dagar. Jag förstår varför man gör det men det hade inte passat mig när jag spelade. Man vill kunna göra på sitt sätt. Jag hade velat åka hem och sova i min säng och laga den maten jag vill ha och behöver äta. I min bok blir det inget positivt att vara borta så länge. Förmodligen håller många spelare inte med mig, men jag hade inte gillat det upplägget.

Kosugi var i fel position i stort sett hela matchen. Han chansade för mycket och då blir man straffad av bra spelare. Schüller hade tagit på sig dykardojorna! Normalt sett är han oerhört duktig i sitt passningsspel men nu hamnade bollarna mer utanför sidlinjen än innanför den. Therkildsen har jag fortfarande inte fått något grepp om och mittbackarna fick slita ont då de ständigt utsattes för attacker/press. Frågan är hur laget klarar av det tuffa schemat som väntar framöver? Har de kvalitet nog att rotera? Jag vet att DIF kommer att repa sig snabbt, men tydligt var att de inte stod att känna igen på Gamla Ullevi.

Annons

Bottenstriden är mer spännande än guldstriden

Till skillnad från guldstriden där Malmö i helgen förmodligen säkrade guldet (eller?) så lever striden om nytt kontrakt i allra högsta grad. Värnamo vann den så viktiga matchen mot Västerås och sitter nu i förarsätet i bottenstriden. Det är de som jagas!

Blåvitt och Halmstad gick upp mot varandra i en ny ångestdrabbning. Och det syntes. Visst var Blåvitt snäppet bättre än Halmstad men har man en dålig trend är det sällan man lyckas vinna matcher ändå. På förhand var det nästan givet att det skulle sluta oavgjort. Båda lagen är heta kandidater för att hamna under strecket. Jag tror inte IFK Göteborg kommer att åka ur men poängen måste in. Truppen är tillräckligt bra för att inte åka ur allsvenskan 2024. I nästa omgång möter Blåvitt Västerås i en tuff och livsviktig batalj. Halmstad tar sig an Kalmar i en lika viktig drabbning. Spelarna kanske påstår att de ser fram emot att spela de här matcherna, men jag kan lova er att det inte är en uns av sanning i det. Man vill absolut inte spela den här typen av matcher.

Annons

För övrigt är det modigt av vem som helst som väljer att gå fram och slå en straff i det viktiga skedet som Pascal Lundqvist gjorde. Visst är det en möjlighet att bli hjälte, men en miss blir ödesdiger. Nu handlar rubrikerna om vad som skulle kunna ha blivit om han satt sin straff. Då hade det varit guld och gröna skogar och den första hemmasegern sen Billborn tog över. Grovt förenklat! Hur som helst är jag imponerad över att man vågar gå fram för att slå en straff med den tyngden på sina axlar. Ibland lyckas man och ibland misslyckas man.

Kalmar missade öppet mål och därmed poäng i en ganska sömning tillställning på Guldfågeln arena. AIK är verkligen AIK igen och kan vinna genom att vara cyniska och ha kontrollen. Matchen senast påminde mycket om matchen när AIK tog guld på Guldfågeln arena mot oss 2018. Gnaget spelade då oerhört kompakt och släppte knappt till en halvchans mot oss. Nu hade i och för sig Romario några bra skott och Krasniqi ett vidöppet mål men det jag vill säga är att AIK känns som AIK igen. Oerhört svårspelade och välorganiserade.

Annons

Däremot är Malmö nu för långt fram för övriga. Rydström gnuggade nog händerna när både Elfsborg, Hammarby och Djurgården tappade poäng. Helt plötsligt känns GAIS och AIK som de lag som kommer att hamna tvåa och trea. Hammarby är riktigt bra också och släpper in väldigt lite mål (starkt att hålla nollan mot Elfsborg borta). Dock kommer ingen att utmana MFF på riktigt. Nu gjorde AC två snygga mål och både IKT och Botheim hittade rätt igen. Precis det efterlyste jag senast och att de två senare nämnda fick hitta rätt kommer att betyda mycket för hela laget nu när matcherna duggar tätt. Även Oliver Berg såg ut som pånyttfödd. Han var rörlig och hade ett finger med överallt i hemmamatchen mot Häcken. Med stor säkerhet var det lite av en vändning för honom rent prestationsmässigt, för nu var han riktigt vass!

Annons

Omgångens målsump – Visst har man själv missat chanser i sin karriär men den chansen som Krasniqi fick för Kalmar hemma mot AIK var något i hästväg. Jag lider med killen.

Omgångens målvakt – Törnqvist gjorde en kanonmatch borta mot BP. BP:s offensiv är bra och Mjällbys sista utpost var på tårna. Lika mycket på tårna var i motsatt ände Hägg Johansson. Bra målvaktsspel på Grimsta helt enkelt.

Omgångens onödigaste – AC:s tackling på Rygaard var inte fin. När man glider in med benen på varsin sida om motståndarens ben går man inte bara för att vinna boll. Han ville visa vem som bestämde!

Omgångens spelare – Gustav Lundgren var mästerlig i matchen mot Djrugården. Misslyckades han med något?

Omgångstipset – omgång 24

Djurgården – BP 3-2

Annons

Sirius – AIK 1-1

Mjällby – Värnamo 2-0

Hammarby – Häcken 3-1

Halmstad – Kalmar 1-1

Västerås – IFK Göteborg 2-1

Ha en fin vecka

// Viktor