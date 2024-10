I helgen får bucklan åka buss

Viktor Elm

Det har varit intensivt matchande för många klubbar under den sista månaden och därför kan ett uppehåll i matchandet vara av godo. Man får chansen att vila några dagar. Man ges chans till reflektion och utvärdering av både spelare, taktik och prestationer. Därefter kan man få tid till att träna ordentligt och inte enbart förbereda sig för match. I detta skede av säsongen är det tacksamt och viktigt att få tid till att kunna ändra på detaljer eller bara kunna få spelarna att känna glädje under träningspassen.

Glädje är en sak som man inte får glömma! Den tyngd och det allvar som ofta omger en elitfotbollsklubb 2024 kan lätt få ett stryptag på människorna i den miljön. Resultaten är så viktiga för ekonomin och allt som hör därtill att det fotbollsmässiga fokuset så när som alltid hamnar på att vinna nästa match. Givetvis är det jätteviktigt, men det är också viktigt att förstå att glada, avslappnade spelare presterar bättre. Ibland behövs en träning som bara är skoj och trams. En träning som får spelarna att tänka tillbaka på den tiden då de var små och spelade fotboll för att det var underbart. Tiden då man tog sin boll och fick med sig kompisarna till planen för att låtsas att man var en världsstjärna, satte ett skott i krysset och gjorde målgest. En tid då man gav järnet för att man älskade att sparka på en fotboll.

När jag spelade kunde jag sakna sådana träningar. Viljan att förbättras är A och O inom elitidrott. Den ständiga strävan efter att kunna nå nya höjder var det som drev mig som spelare tills det inte gjorde det längre (det var då jag bestämde mig för att sluta). Det är farligt att bli nöjd under längre perioder. Givetvis ska framsteg firas och uppskattas men därefter är det alltid snabbt tillbaka till ritbordet för att kunna se framåt och arbeta hårt för att förbättras. Men det behövs också en uns av glädje och trams för att receptet ska bli fullständigt. Under landslagsuppehållen finns det tid att följa det där receptet till fullo och kunna komma in i perioden som följer uppehållet med en go känsla.

Kort om landslagets prestation

Ur en allsvensk synvinkel finns inte mycket att säga. Saletros är den som får speltid och han gör det bra. Sättet som laget spelar på just nu passar honom ganska bra och han får utrymme att spela sitt spel. I övrigt kan man konstatera att trebackslinjen med stor sannolikhet är där för att stanna. Hien, Krafth och Gudmundsson är alla snabba och kan täcka upp för varandra.

Ayari och Nanasi spelade till sig en starkare position i mina ögon och både Eliasson och Sema är väldigt stabila i sina prestationer mot den här typen av motstånd. På tal om motstånd så är Estland oerhört svaga och många spelare hade kunnat prestera bra mot det motståndet. Slovakien å andra sidan är närmre Sverige. När Sverige har sina toppar är de riktigt bra, men i sina sämre stunder är de absolut inte starkare än lag som till exempel Slovakien och Georgien. Den verkligheten lever vi i! Vi har skämts bort med att Sverige nästan alltid har slagit den typen av motståndare. Numera är det inte riktigt så och vi i Sverige får vänja oss vid att spelplanen har jämnats ut de senare åren. Trots att vi har vissa spelare som tillhör den högsta nivån, har vi inte ett lag som gör det. Men Nations League C-grupp är på tok för dålig för oss. B-gruppen känns mer passande.

Spåkulan för den allsvenska omgången som kommer

Nu närmar sig verkligen slutet på allsvenskan 2024. Många saker känns väldigt intressanta att följa framöver. Kampen om europaplatserna är stentuff. Bottenstriden lika tuff! Det enda som är helt säkert är att Malmö vinner SM-guld och det kommer de att göra redan nu på lördag. Västerås kanske kan sprattla till en stund och skapa några lägen i sin desperation för nytt kontrakt, men min känsla är att MFF ändå vinner den matchen komfortabelt. Skillnaden mellan Västerås och Malmö är helt enkelt för stor just nu.

Malmö har den bästa truppen och en fantastisk tränare. En del påstår att vem som helst hade kunnat vinna serien som tränare för Malmö FF, men man kan inte ta ifrån Rydström de prestationer han har uppnått i MFF. När han tog över hade laget ett kaos bakom sig och hade slutat på sjunde plats i en allsvenska som är sämre än vad den är nu. Han skapade en tydlighet i spelet och en självklarhet som inte fanns där innan. Inte två gånger har jag hört spelare som klagat på honom trots att de inte fått den speltid de kanske förtjänar. I min värld är man en bra ledare när man lyckas med bedriften att förbättra prestationer, hålla individer nöjda och vinna titlar. Sen misstänker jag att Malmö FF betalar bäst löner av de allsvenska lagen och därmed också har bäst spelare. Verkligheten är inte svårare än så att förstå. Dagens fotboll är en fråga om ekonomi. Det ser vi överallt, inget konstigt. Men jobbet ska göras och serien ska vinnas även på planen. Jag är väldigt imponerad över hur MFF har lyckats bygga den vinnarmaskinen man för tillfället är. Välförtjänta guldvinnare helt klart.

Värnamo kommer att klara att hålla avståndet ner till de under. Värnamo känns som laget i botten som presterar bäst. Släpper till ganska lite och skapar en del. Gais är inte i toppform och min tro är att Värnamo får med sig minst en poäng från Göteborg till helgen. Halmstad får svårt mot ett Sirius som är väldigt bra och Kalmar kommer inte att kunna göra fler mål än ett mot ett tätt Mjällby. Med andra ord kommer bottenstriden förändras lite efter omgången som kommer. Kalmar passerar nog Halmstad men enbart på målskillnad. Rysaren kommer alltså att fortsätta.

IFK Göteborg kommer att ta poäng mot AIK av bara farten. AIK är riktigt bra men gör inte mål enkelt. Göteborg har hittat lite flyt och har fått distans neråt i tabellen och har nu det där lilla självförtroendet som kan väga över till ens fördel under en tät match. Blåvitts fans kan andas ut och börja fokusera på 2025 istället.

Den mest intressanta matchen är så klart derbyt i Stockholm. Vinnaren där tar ett fint kliv mot andraplatsen och jag tror att Djurgårdens derbyspöke håller i sig. Ibland förstår man sig inte på mentala aspekter i fotbollens värld men man kan tydligt se att vissa arbetssamma procedurer förekommer. Dif sliter hårt med att vända derbytrenden och det finns absolut något som gör att de inte lyckas vinna de där matcherna. Hammarby gäller som favoriter och jag tror att de för tillfället har lite mer verktyg för att kunna vinna den här typen av match. Förmodligen står Besara där som matchvinnare igen!

Vasic kommer att utöka sin ledning i skytteligan och Elfsborg kommer att hitta rätt i vinnarspåret igen efter den tunga förlusten mot Sirius. Häckens pånyttfödelse kommer inte riktigt att räcka till på Borås-arena. Nu vet ni hur nästa omgång kommer att arta sig med andra ord. Mina tips brukar dock vara usla så ha förtröstan ni som håller på lagen jag inte tror på. Bollen är rund och allt det där.

Omgångstipset – omgång 27

Elfsborg – Häcken 2-1

Västerås – Malmö FF 0-3

Halmstad – Sirius 1-3

Hammarby – Djurgården 2-1

Kalmar – Mjällby 1-1

Gais – IFK Värnamo 2-2

Norrköping – BP 2-3

IFK Göteborg – AIK 1-1

Ha en fin vecka

// Viktor