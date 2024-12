Drar klubbar öronen åt sig gällande hans ledarstil?

Viktor Elm

Guldbollen har delats ut och välförtjänt gick den till Viktor Gyökeres. Portugisiska ligan tillhör inte de allra främsta men jag har mött en hel del lag därifrån och vet att de håller bra kvalitet. Därför är det oerhört imponerande att han stänkt in över 60 mål under 2024. Världsklass helt enkelt! Hans styrka tillsammans med en snabbhet och funktionell teknik gör honom (likt Haaland) oerhört svårförsvarad. Dessutom har han en näsa för mål och en attityd till att göra mål som gör att han inte ens ser något annat än målet. Bollen ska bara in. Guldbollen är fotbollssveriges finaste pris och det är klart att Gyökeres ska ha den i år.

Annons

Det känns annars längesedan som vi hade våra svenska spelare på den nivå som många av de befinner sig på just nu. Gyökeres, Isak, Kulusevski, Hien, Hugo Larsson med flera deltar inte bara i de stora matcherna utan är starkt bidragande till sitt lags prestationer. I närtid kan man nästan bara jämföra med den tiden då vi hade Henke Larsson, Zlatan, Ljungberg, Mellberg och Källström. Kan Jon Dahl Tomasson få ihop ett fungerande kollektiv så har vi ett landslag som mycket väl kan bli superfarligt inför VM 2026. Så klart väldigt glädjande ur ett supporterperspektiv om vi kan få uppleva en underbar fotbollssommar med ett slutspel.

Silly Season

Det händer lite hela tiden i de allsvenska klubbarna. Inga superintressanta övergångar kanske men det sker lite avtackningar här och lite påskrifter där. Radetinac fick inte förlängt i Djurgården och det är förståeligt men tråkigt. Han är en kul spelare att se på och han besitter en glöd som få andra. Nu kanske han fortsätter att spela i något annat lag på hög nivå men han kommer att saknas om så inte blir fallet.

Annons

Både Wikheim och Gulliksen kan vara förlorade för Dif. Båda två har en väldigt hög högsta nivå och framför allt Gulliksen har bidragit till lagets prestationer på ett bra sätt under året som gått. Han är duktig på att hitta yta för sig själv och har både tekniken och skottet för att kunna bidra med poäng. Sex assists och fem mål är inte kattskit även om han givetvis skulle ha kunnat bidra med mer. Wikheims snabbhet och irrationella spelstil har skapat oreda hos många motståndarförsvar. Tappar Djurgården båda dessa herrar samt Radetinac bör det bli värvningsläge. Från allsvenskan skulle de kunna ta Persson från Sirius eller Jakobsen från BP. Båda två är riktigt vassa allsvenska spelare och är så där härligt framfusiga i sin spelstil. Precis vad Djurgården behöver. Några bubblare som jag gillar som spelare är Kristoffer Petersson och Emil Hansson. I och med mina år i Nederländerna har jag sett de båda en hel del och de skulle passa utmärkt in i Djurgården. Tekniska och kvicka kantspelare. Annas finns Victor Claesson där som ett utmärkt alternativ. Han har tränat med Djurgården innan och skulle säkert kunna vara intresserad om inte Värnamo eller Elfsborg går all-in på honom.

Annons

Jagne blev klar för Blåvitt och jag gillar den värvningen. Han är fyndig, stark och kan gå mot mål. En spelartyp som IFK Göteborg saknar. Min gissning är att han kommer att ta en starttröja direkt som någon slags offensiv spelare bakom eller runt Skjellerup. Både Öster och Degerfors verkar bli av med sina poängspelare (AWB och Vukojevic). Föga förvånande kanske men oerhört tunga avbräck för nykomlingarna om så skulle bli fallet. Poängspelare växer inte på träd och båda har en ålder som gör dem till mer än bara offensiva kuggar. De bidrar även med ledarskap och erfarenhet och att kunna hitta ersättare för dem blir en svår nöt att knäcka. Taha Alis matchavgörande spelstil verkar ha fallit i god jord i Turkiet. I mina ögon är han en fantastisk spelare och jag förstår att klubbar rycker i honom. Trots att han inte alltid får starta är han en spelare för landslaget enligt mig. Någon som kan göra skillnad på riktigt. Ett kännbart tapp för Malmö om transfern blir verklighet.

Annons

Noréns kontrakt har gått ut och det finns nog en stor risk att Gais tappar honom. Min misstanke är att Mjällby är där och hugger. De behöver en mittback och i Norén får de isåfall en som har en hög kapacitet, känner till trakten väl och som kan göra skillnad direkt. I min bok vore det ett steg uppåt för Norén. Mjällby har en tydlig plan framåt och kommer att ta större steg 2025. Gais känns mer osäkert och blir det så att succélaget från Göteborg tappar fler spelare är det inte omöjligt att de får en tuffare säsong 2025.

Tränarjobben är fortfarande inte tillsatta

Häcken, Norrköping och Djurgården står fortfarande utan en permanent lösning på tränarposten. Norrköping verkar ha valt väg när nu Martin Falk är under sista luppen. Jag gillar ett nytänk och att en ung ambitiös kille får chansen. Vågat men kul! Häcken verkar gå bet på alla sina önsketränare. På samma sätt som förra veckan slänger jag in Mattiasson i den ekvationen. Hans sätt att spela skulle rimma väl med hur Häcken ser på sin typ av fotboll. Om det nu inte är så att Mattiasson blir lite utfryst ett tag? Sirius har en tjänst som är chef för herrlaget som innehas av Jonathan Ederström. Uppenbarligen har han observerat Mattiasson under två år och sett något som han inte gillar. För det var varken placering eller poäng som blev droppen som knäckte kamelens rygg, utan något annat. Det där “något annat” kan göra att andra klubbar drar öronen åt sig en aning.

Annons

I Djurgården verkar kopplingen till Kups vara stor för tillfället. Det snackas om såväl tränare som spelare och ofta ligger det mycket sanning i information som kommer från olika håll. Vi kan nog räkna med att det blir en finsk huvudtränare i Dif 2025 och att han tar med sig någon spelare från sitt guldlag. Förvisso har Björknesjö skött jobbet väl och tagit laget in i nästa runda i Europa. Han har gjort laget lite vassare under de här två månaderna och skulle säkert kunna göra det bra som huvudtränare över tid. Dock tror jag att Bosse vill ha in en tränare som nyligen vunnit något. Någon som bidrar med lite hopp och tillförsikt både på kort och lång sikt. Lite gammalt ut i såväl truppen som ledningen och lite nytt in bör göra susen i ett lite halvsömnigt stockholmsgäng.

Semestern är tid för mental vila och hängivenhet

Annons

Under alla mina aktiva år var jag inte alltid ett stort fan av semester. Jag led av ångest över att inte komma tillbaka tillräckligt vältränad efter ledigheten. I mina tankar behövdes varken fysisk eller mental vila utan fotbollen var en livsstil som aldrig tog paus. Den var inte alltid njutbar utan snarare ångestdriven till och från. Om jag inte missminner mig så har jag nämnt förut att om jag inte hade tränat under dagen, på den så kallade semestern, så kunde jag sticka ut mitt i natten och springa lungorna ur mig. Osunt så klart på många sätt, men jag stod inte ut med tanken att de andra skulle komma tillbaka mer vältränade än mig. Det fick kosta lite dålig sömn. Jag skulle i alla fall komma topp tre på det där förbannade löptestet när jag kom tillbaka. Oftast lyckades jag och gjorde jag inte det såg jag till att konditionen utvecklades i snabbare takt än de andras. Allt var en tävling.

Annons

Nu i efterhand inser man att inte hade superkoll på läget då och att sömnen är den viktigaste återhämtningsfaktorn. Du behöver alltså mycket sömn för att kunna tillgodose dig träningen och vara redo för ny träning så snabbt som möjligt. Man insåg i takt med åren att man behövde den mentala vilan framför allt. Den fysiska var inte lika viktig, men hjärnan behövde verkligen koppla bort hela fotbollens väsen under en kort period och bara få lugn och ro. Lite motsägelsefullt älskar jag ju dock den där hängivenheten som jag hade när jag var yngre. Den är nödvändig om man ska nå någonstans i en tuff fotbollsvärld. Om jag då hade vetat allt jag vet nu så hade det nog kunnat gå ännu bättre än vad det gjorde. Mitt råd till yngre killar som vill fram är att träna, träna och träna. Ha ett tydligt mål med varje träning. Lär dig hur du ska äta rätt, lär dig hur din kropp fungerar och se till att träna snabbhetsträning från tidig ålder. Snabbheten blir viktigare och viktigare och där måste man få hjälp med att maxa sin egen förmåga.

Annons

Jul och nyår närmar sig och vi får hoppas att den allsvenska silly-marknaden ger oss både fina klappar och en och annan smällkaramell. Jag vill se Djurgården värva offensiva spelare, Malmö ännu fler toppspelare, Norrköping en defensiv helhet, IFK Göteborg kvalitetsspelare och Öster stabila spelare som gör att de kan klara kontraktet. Vi får se vad tomten kommer med.

Ha en fin vecka

// Viktor