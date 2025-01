Viktor Elm

Medan fyrverkerierna slogs om utrymme på himlen slog tiden om till år 2025. Tiden rusar! Det är dock alltid skönt när något slutar och något nytt tar vid. Då finns möjlighet att tänka om och tänka nytt samtidigt som det är ett bra tillfälle för reflektion och tacksamhet. Jag är tacksam över att få chans att följa allsvenskan för Fotbollskanalens räkning i ännu ett år. En allsvenska som man tänker ska bli mer och mer ojämn med tanke på rådande ekonomiska förutsättningar, men som på något vis är jämn ändå.

Tittar vi på europaspelet kan vi enkelt konstatera att vi inte är långt ifrån många av de ligor som anses vara starkare än vår. Malmö, Elfsborg och Djurgården har alla visat att allsvenskans toppskikt håller en god standard med europeiska mått mätt. Vi är på väg uppåt i hierarkin trots att 51%-regeln borde vara ett sänke när det kommer till konkurrenskraft.

Min misstanke är att 2025 års allsvenska kommer att likna den från föregående år. Storklubbarna har ett litet försprång och kommer att kunna utnyttja det. Häcken och Elfsborg kommer att skugga i kölvattnet och Blåvitt kommer återigen att få strida för att få ihop en fungerande helhet.

Power rank

Med det sagt tänkte jag göra en power rank av de allsvenska lagen inför försäsongstarten. Där deras styrka mäts utifrån min synvinkel på klubbarnas funktion, lagets styrka och tränarens förmåga. Ett första tips inför kommande säsong helt enkelt där jag går igenom lagen ett i sänder med en kommentar och en tippad tabellplacering.

16: Degerfors

Klassiska klubben är jojo-laget som kommer att åka ut lika snabbt som de gick upp. Vukojevic spets är förlorad och dessutom har erfarenhet i form av Mårtensson och Moros Gracia även den lämnat. De har tagit in en intressant spelare i Rafferty som kan överraska på många. Men trots det är truppen svag och Lundins mannar kommer att få slita ont i en allsvenska som bara blir bättre och bättre. Om inga nyförvärv kommer in räknar jag med att slaget är förlorat och att de får återgå till superettan 2026. Degerfors hamnar sist!

15: Värnamo

Det var kul så länge det varade. Allsvenskans minsta ort är på väg ur. Visst har de spelarmaterial för att klara ett kontrakt men jag tror inte att de lyckas. Wenderson bör vara förlorad och Engvalls spets är borta. Thern är motorn som kommer att ställa krav på sina kamrater och upprätthålla lägstanivån men som återigen kommer att få slita ont. Jag tycker att Värnamo allt oftare spelar snyggare än vad de spelar effektivt. Trots spelare som Kalou, Zeljkovic och Adjei händer det förvånansvärt lite framåt. Värnamo blir 2025:s Kalmar FF.

14: BP

Brommapojkarna såg sämre och sämre ut ju längre säsongen gick. Vasic som var tungan på vågen förra säsongen går skadad och fler spelare kan komma att lämna (Frtizson? Jakobsen? Jensen?). De saknar ett ramstarkt försvar och så länge det inte finns en ledare där bak kommer de vara osäkert. Visst finns det massor av fotbollskvalitet i laget (jag gillar Odefalk skarpt) men det ser valpigt ut många gånger. Lite opolerat lite oftare skulle gynna laget i längden. Kvalplatsen vigs åt BP och där kommer de att klarar kontraktet.

13: Halmstad

Tappet av Ante J kommer att märkas såväl utanför som på planen. Han är inte bäst fotbollsmässigt längre men hans ledaregenskaper blir svåra att ersätta. Dessutom kan både Svedberg, Agnero och Vinicius lämna. De fyra ska ersättas och det blir en övermäktig uppgift. Jag tror att duktige Lindholm kan få laget att tro på sin förmåga och möjligen överprestera, men trots det räknar jag med en bottenplacering 2025 där de klarar sig undan kval i sista omgången. En mittfältare av hög klass och en mittback av ännu högre klass måste in i truppen.

12: Östers IF

Sportchef Jesper Jansson vet givetvis vad som krävs för att kunna prestera väl i allsvenskan. Hans erfarenhet av en hög nivå skulle kunna vara det som räddar Öster kvar i allsvenskan. Han har inventerat truppen och sett vad som behövs för att ta steget upp i landets högsta serie. Poppler och Tamminen verkar ha spets i offensiven och kanske kan de två överraska och göra poäng. Truppen ser dock fortfarande inte färdig ut och i och med tappet av Adam Bergmark Wiberg liknar de just nu mer en toppkandidat i superettan än ett allsvenskt mittenlag. En riktigt etablerad prestigevärvning hade gett såväl hopp som kvalitet. Jag tror den kommer och att Växjölaget blir en obehaglig överraskning för många i allsvenskan.

11: IFK Göteborg

Strulet fortsätter och underprestationerna likaså. Har man ingen fungerande förening är det svårt att hitta en trygghet och ett självförtroende och på så vis prestera bra över tid. Truppen är inte kattskit men heller inte bättre än en elfte-placering. Erlingmark och Svensson kan funka som mittbackar. Innermittfältet behöver stärkas och en riktigt vass offensiv pjäs måste in. Men först ska man få ordning på ledningen. In med någon som pekar med hela handen och väljer en tydlig riktning. Någon som hjälper Billborn att ta laget framåt. Någon som ser en långsiktighet och kan vara stark nog att vidhålla linjen även om det blåser lite. Blåvitt ska vara riktigt nöjda om de hamnar elva eller högre!

10: Gais

En svala gör ingen sommar och i år finns ingen chans att de underskattas. Lundgren kommer att bli hårdare tagen. Norén kan lämna och måste ersättas. En anfallare av hög klass bör tas in för att utveckla laget. Celik lämnar ett hål efter sig. Däremot är mittfältet intakt och väldigt starkt. Målvakt och ytterbackarna kvar. Grunden finns för ett starkt 2025 men jag misstänker att det kommer ett bakslag. Håkan Hellström får fortsätta att drömmma om grönsvarta gårdar och topplaceringar. För i år räcker inte Holmbergs roteringstaktik eller energi till riktigt för att hamna på övre halvan. Tia är en rimlig och fullt godkänd placering för ett stabilt Gais.

9: IFK Norrköping

Anfallet kan vara topp tre i serien med Nyman, Moberg Karlsson och Traustason. Bland de tre finns allt de behöver för att kunna vinna matcher. Moberg Karlsson är min favorit till att vinna assistligan! Däremot är defensiven fortfarande under lupp och måste förbättras. Man får inte släppa in så my ner mål och jag tror nya tränarteamet kommer att lägga krutet där initialt. Falk kommer säkert in med ett Rydström-inspirerat tankesätt som han måste göra till sitt eget. Allt blir annorlunda när man måste stå längst fram och jag misstänker att toppar kommer att blandas med en del dalar. En niondeplats känns rimlig.

8: Mjällby

Charmiga Mjällby som blivit något att räkna med. Tunga, tydliga och numera skickliga. Jag tror inte att de kommer att bli sämre i år utan snarare hålla en liknande eller bättre nivå än 2024. Torstenssons mannar göra det ”tråkiga” jobbet på ett utmärkt sätt match efter match, minut för minut. Jesper Gustavsson och Tom Pettersson är livsviktiga och Röjkjaer tillsammans med Bergström nödvändiga. Däremot tror jag att andra lag tar kliv i år och passerar Mjällby. Mjällby är sig likt men andra faktorer för att de hamnar på en åttondeplats. Cupspelet kommer vara en succé även 2025. Finalen förloras dock mot ett starkt Stockholmslag.

7: Sirius

Uppsala-klubben har egentligen allt för att hamna på den övre halvan. Stabil defensiv, skickligt mittfält och spets offensivt. Mattiasson verkar ha levt på sina assisterande aningen för mycket och nu har klubben medvetet tagit in Engelmark för att förädla sin produkt. Säsongen 2025 kan bli en kul historia om de lyckas ersätta Castegren och ta in en toppmålvakt. Persson och Milleskog kommer vara sylvassa och det enda som gör att de inte kommer högre upp är erfarenhet. De kommer inte kunna grisa sig till segrar utan kommer att tappa ledningar med jämna mellanrum. Sjua är ändå en riktigt stark placering för Sirius.

6: Djurgården

Super-Honsu kan mycket väl få till en positiv förändring i laget där en del spelare har bytts ut till nästa säsong. Men får man behålla Hümmet och Gulliksen? I min värld är det andra lag som kommer att vara snäppet bättre än Djurgården då de har mer skicklighet i truppen. Jag hade gärna sett en rapp, kvick och dynamisk innermittfältare i Dif, samt en riktigt jäkla vass ytter till. Då kan det bli åka av! Men just nu är de i ingenmansland och måste steppa upp för att nå de efterlängtade europaplatserna. Sexa är inget annat än en besvikelse!

5: Hammarby

Hellberg gjorde ett kanonjobb med laget under förra året. Utvecklingen var enorm och man har kvar i princip samma lag som då. Tekie, Besara, Touré, Erabi är alla utmärkta spelare och kan de addera än mer spets är jag villig att hålla de högre upp i tabellen. Grejen är ändå att både Elfsborg och Häcken underpresterade förra säsongen och kommer med största sannolikhet att bli bättre i år. För att Hammarby ska kunna nå samma resultat som ifjol krävs det att laget tar ett tydligt steg upp i nivå och jag är inte säker på att de har det i sig just nu. De kommer att spela fin fotboll men de kommer att vinna färre matcher än under 2024.

4: Häcken

2025 kommer Häcken att ta sin rättmätiga plats bland topp fyra. Deras mittfält är seriens skickligaste även om det är lite obalanserat. Inoussa och Agbonifo är oerhört intressanta och det enda som gör att de inte hamnar högre upp i tabellen är den något haltande defensiven. De behöver hitta en balans på mittfältet samtidigt som backlinjen måste höja sig från föregående år. De håller inte att chansa eller att spela smånätt. De behöver bli mer sydeuropeiska i sitt försvarssätt och prioritera det högre. Jens Gustafsson kommer att göra succé men han hade även behövt en riktigt vass målskytt för att haka på den mer kompletta topptrion.

3: AIK

Jag längtar till att få se resultatet av Thomassens försäsongsträning. Förmodligen har spelarna fått kämpa som arbetshästar under januari och kommer väl förberedda till cupspelet (vilket jag tror att de vinner!). Andra halvan av serien var Gnaget oerhört starka och den intensiva pressen de satte på motståndarna är effektiv i en allsvensk kontext. Får de behålla Pittas samtidigt som de gör några vassa nyförvärv kan de utmana Malmö och Elfsborg hela vägen in på målsnöret. Jag tror AIK är i toppen för att stanna men kommer inte längre än en tredjeplats 2025.

2: Malmö FF

Det känns konstigt att man sticker ut hakan när man sätter Malmö som tvåa! De ska ju bara jogga hem den här serien med det ekonomiska och truppmässiga övertag de har. Rydström har gjort ett kanonjobb i MFF och utvecklat spelet för att kunna utmana lag internationellt. De skulle behöva kunna vara ännu mer direkta i sina anfall av och till men sättet de bryter ner motståndarna på verkar funka ganska bra. Problematiskt är deras defensiv till och från. Mittbackarna kan bli lämnade ensamma och där tror jag att andra lag kan skada dem mer i år. De himmelsblå får nöja sig med silver och kommer att bli besvikna över de tappade guldet!

1: Elfsborg

Kan Hiljemark utveckla laget en nivå till (vilket jag tror att han kan) har de precis allt för att vinna serien. Kraft, fart, spelskicklighet och individuell kvalitet. Det defensiva måste tightas till en aning och allt onödigt slarv måste så klart slängas i papperskorgen. 2025 är året då Elfsborg överraskar och tar hem Lennart till Borås. Zenelibröderna kommer att lysa och Baidoo kommer att vara den finfina spelaren som han har varit under två säsonger i rad. Jag hade velat se en forward som kan göra det lilla extra och stänka in mål från en central position. Det tror jag de hittar och kanske finns denne redan i truppen. Hur som helst, grattis till guldet 2025!

Sällan haft rätt

Jag har aldrig tippat rätt tidigare så ganska lite talar väl för det nu också. Med andra ord kanske det är ett gott tecken om jag har satt just ditt lag på fel position. Men även en blind höna hittar ett korn ibland. Kanske blir det så för mig 2025!

Ha ett hälsosamt och njutbart 2025.

// Viktor