Lägerminnen och silly

Viktor Elm

Lagen är igång och man påminns direkt om vilket fantastiskt klimat vi har runt fotbollen i Sverige. Supporterkulturen som skapats under åren har boostats extra mycket under senare år i min mening och när de allsvenska lagen tas emot för sin första träning gör de det under festformer. Fyrverkerier, ramsor och jubel avlöser varandra medan en boll sparkas runt på planen. Bravo! Heja! Well done alla ni som gör svensk fotboll till den fest den faktiskt är.