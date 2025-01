Nu måste pengarna placeras rätt

Viktor Elm

Då var det klappat och klart! Oavsett vilken av alla höga försäljningssiffror som överensstämmer med verkligheten så är det riktigt bra med pengar in för IFK Göteborg! Skjellerup har ju absolut något i repertoaren, men om summan på ca 60 miljoner stämmer så vet man att fotbollsekonomin är fullständigt galen. Man blir faktiskt aningen mörkrädd. Vart är det på väg om en hyfsad spelare säljs för SEXTIO MILJONER?

IFK Göteborg gör givetvis en kanonförsäljning här. Som jag skrev förra veckan så har Skjellerup ingen vidare statistik att skryta med. När det pratas om att han har fått ett genombrott under sin tid i Blåvitt så är det verkligen en sanning med modifikation. Visst har han spelat bra i vissa matcher där hans storlek kombinerat med en rapphet till viss del stuckit ut. Men det fattas en del på paletten för att prislappen ska kännas rimlig. Hur som helst ska det bli spännande att följa honom framöver och se om han kan producera poäng, och på så vis motbevisa mina spaningar om honom.

Återigen får Blåvitt jaga spelare för att fylla positionerna. En jakt som måste sikta in sig på bättre spelare än vad de redan har. Abraham försvann och Norlin likaså. Med det försvinner en hel del olika egenskaper i offensiven som man inte kan ersätta med enbart en spelare. Heinz är spännande och Jagne också, men ingen av dem har egentligen presterat på hög nivå över tid. Lite osäkra alltså! Nye sportchefen Stiller säger att det får ta tid att hitta rätt spelare och jag förstår honom. Alldeles för många saker verkar ha skett lite för snabbt i Blåvitt de senaste åren. Nu behöver de lägga krutet på att hitta kvalitet som kan gå in och prestera direkt i en till viss del dysfunktionell miljö. Det blir så klart svårt, men omöjligt är det inte med den attraktionskraft som IFK Göteborg fortfarande har.

Bråk funkar sällan

Bråka sig bort från en klubb är sällan något som i slutändan gynnar en själv. I det korta perspektivet kanske det kan funka, men i det längre blir det ofta så att folk drar öronen åt sig när någon stökig kommer på tal. Wendersons småbarnsfasoner blir därför ganska provocerande för oss runt omkring och verkligen inte bra för honom själv. Givetvis måste han få testa vingarna i någon större och bättre klubb än Värnamo, men till vilket pris? Jag är ganska säker på att Värnamo inte blir jättesugna på att stryka medhårs och gå en person som uppenbarligen inte respekterar sitt kontrakt till mötes.

I min värld är det bästa man kan göra i Wendersons situation att träna hårdare än någonsin, ta ut sin energi på rätt saker. Se till att själv bli bättre istället för att tjura och protestera. Dyker man inte upp eller vägrar att träna är man dessutom respektlös gentemot såväl lagkamrater som andra klubbarbetare. Jag är ganska säker på att det ligger en rådgivare bakom som skulle tjäna på en transfer. Någon som inte bryr sig om relationer eller om spelarens bästa. Någon som ser dollartecken när de vet att han med lätthet skulle kunna dra in lite stålar till företaget om han bara blir såld. Med andra ord är det förmodligen även någon bakom Wenderson som sitter och tjurar för att den inte får som den vill, buhuu.

Sista ordet är nog inte sagt i den soppan ännu och för allas skull hoppas jag att brassen tar sitt förnuft till fånga och visar att han är en lika bra person som han är spelare. För ingen tvivlar på hans fotbollskunskaper.

Träningsmatcher och Europa conference league

Matchspelet smyger så sakta i gång igen. Det är alltid kul att som supporter analysera och dra sina egna slutsatser om vad som behövs och hur ens lag borde agera. Sällan har man hela bilden men för en själv är det ju solklart. Hur som helst ska man inte dra för stora slutsatser av träningsmatcher generellt sett. Jag har varit med om att vissa spelare på individuell nivå har presterat kanon under tidig försäsong för att sen helt försvinna in i mängden och kanske hamna långt ut på avbytarbänken. Ofta är det de som har tränat mest under uppehållet eller vissa som är små och kvicka som sticker ut tidigt. När sen andra kommer ikapp rent träningsmässigt blir det inte lika roligt för de som var bra tidigt. Folks förhoppningar och förväntningar på den spelaren har stuckit iväg och kanske blivit orimliga till och med. Hur många gånger har man inte snackat med supportrar som sagt ” i år verkar det verkligen vara hans år”. Så håll i hatten och sitt lugnt i båten och allt det där, innan för stora slutsatser kan dras.

Fera lag har börjat spela matcher och det är varierande startelvor och många byten. Inget konstigt i det så klart. Man vill matcha igång spelarna varsamt för att inte åka på onödiga skador eller bakslag. Hammarby blandade spelare ganska rejält i sina matcher och AIK likaså. Jag tycker trots det att de presterade bra resultat mot ganska svåra motståndare. Frågan är ändå om inte allsvenskan verkligen är på väg att ta ett kliv i utveckligen och faktiskt närma sig vissa andra europeiska lag.

I Europa League och i Conference ser vi prov på att alla våra lag står sig väl mot sitt motstånd som på pappret kanske faktiskt bör vara bättre. Djurgården har av de tre lagen haft enklast motstånd givetvis men har samtidigt visat både mognad och skicklighet i sitt internationella spel. Dif har under de senaste åren märkt vad som behövs för att kunna vinna matcher på den nivån och i min bok är de självklara i sitt europaspel. I min värld finns det goda möjligheter för dem att spela en kvartsfinal mot Fiorentina i vår.

Med största sannolikhet sitter Honkavaara och Bosse och smider lite värvningsplaner för att stärka truppen. Finndell är tillbaka och i honom får de hjärta, löpmeter och en vass avslutare inne i straffområdet. Kommer han upp i nivå så är han guld för Djurgården. Även unge finländaren Siltanen verkar följa med tränaren från Finland. En sådan spelare blir oerhört intressant att se i blåränderna. Honkavaara vet precis hur han ska användas och när han får lite bättre medspelare kanske han kan accelerera i sin utveckling ännu mer. Jämföra honom med Bergvall kanske är dumt, men det kan ändå inte låta bli att göras. Är han närmelsevis lika bra som Bergvall är det ett rejält fynd om prislappen på elva miljoner kronor stämmer. Den som lever får se.

Malmö och Elfsborg

I Europa league svävar Malmö mellan liv och död medan Elfsborg ligger bättre till. Jag har sett flera av de båda lagens matcher och kan konstatera att de är bra, men att en desperation och en direkthet saknas. Frågan är om det är fysiskt eller psykiskt. Vissa europeiska lag känns lite större, starkare och elakare. Kanske är det bara känslan man har när man tittar men känslan är likväl där. Jag tror snarare att det är en psykisk rävsax som till viss del sätter käppar i europa-hjulet. Tron på att man är störst, bäst och vackrast bleknar i en europeisk kontext. Malmös kaxiga skåningar är inte så kaxiga när södern knackar på. Svenska lag närmar sig de europeiska men för att nå hela vägen måste vi bli mer stöddiga och cyniska. Fotbollskvaliteterna finns där numera men avsaknaden av kaxighet när det brinner till görs sig tydligt påmind stundtals.

Malmö ställs mot Twente hemma och mot Slavia Prag borta. Absolut ingen omöjlighet i min bok. Sex poäng krävs nog för fortsatt spel och det som kan sänka MFF är att de inte är i matchform. I denna fasen av säsongen blir det tydligt att de som spelar höst/vår har en fördel gentemot de som spelar vår/höst. Allt måste verkligen klaffa om di blåe ska ta sig vidare. Elfsborg å andra sidan kan klara sig med en trea. Nice och Tottenham är nere för räkning. Nice i Europa league snarare än i ligan och Tottenham tvärtom. Jag skulle vilja påstå att Elfsborg kommer att ta tre poäng i någon av matcherna. Så bra är Elfsborg just nu och jag tror som sagt att de kan vara en stark utmanare till det allsvenska guldet senare i höst.

Vad grundar jag det på då? Jo, de spelar ett simpelt och effektivt spel där snabbhet och direkthet prioriteras. Med andra ord kommer de att göra många mål eftersom motståndarna kommer att tvingas till många svåra beslut i egen sista tredjedel. Spelarmaterialet är urstarkt och får man hem Simon Olsson till en innermittfältsposition ser det verkligen spännande ut. Isak Pettersson blev pånyttfödd med Hiljemarks intåg och trebackslinjen med alternativ som Holmén, Wikström, Yegbe, Ibrahim och Henriksson är stark. Wingsen Hult och Hedlund presterar alltid väl och där finns Kaib och Larsson som backup. Bröderna Zeneli kommer bli nycklar till framgången, spelar de bra kommer laget att ösa på framåt. Qasem, Magnusson och Ouma (plus kanske Olsson) är ett högkvalitativt mittfält. Det jag saknar är en superforward som öser in mål. Kan Holten eller Abdullai lösa det? Nä jag är inte säker på det. Men i grund och botten är Elfsborg ett riktigt starkt lag, väl rustat för kommande säsong.

Kort uppdatering på sillyfronten

Abrahamsson lämnar BP och kan ersättas med Hovland. I mina ögon låter det oerhört bra för BP. Abrahamsson är så klart bra men ingen riktig ledare där bak. Jag efterlyste det å BP:s vägnar för någon vecka sedan. Saetra var ett av mina förslag men nu verkar det bli Even Hovland. Jag tror det kan bli succé.

CSKA Sofia intensifierar sin jakt på Pittas och går AIK till mötes gällande prislappen. Om cyprioten är förlorad för AIK är det en ordentlig sportslig smäll. Han är en grovjobbare, djupledslöpare och målskytt i en och samma. Lycka till att hitta en ersättare. Jag hade dock njutit om Gnaget hade plockat in Stefanelli igen. Han är lite samma spelartyp och en jobbig jäkel att möta. Ingen omöjlig trade kanske?

Värnamo har tappat Engvall, Steinwender och möjligen Wenderson (var det någon av dessa Thern syftade på i sina uttalanden efter kvalvinsten?). Nu är det dags att börja plocka in lite spets för att de ska kunna undvika en absolut bottenstrid under 2025. Poängspelare sökes!

Sirius har sålt både Jeng och Salech på ganska kort tid och har med andra ord många miljoner i kassan. Hur ska de spenderas? Mitt förslag är att försöka behålla den offensiv de har. Det behövs inga värvningar där utan desto viktigare är det att Heier, Milleskog, Persson får utrymme att glänsa och att en backup finns. Dessutom ska de lägga krut på att behålla Walta och Vikman (vilka spelare!). Med andra ord bör de satsa på att stärka försvaret framför allt. Då kan det bli kul för Sirius under säsongen trots spelartapp.

Avsaknaden av Silly i Häcken och Norrköping gör mig lite konfunderad. De behöver stärka trupperna en aning. Häcken har tappat Amane och skulle må bra av att få in en tydligt defensiv innermittfältare. Norrköping har en fin offensiv men försvaret behöver absolut förbättras och en värvning i de bakre leden skulle underlätta för Falk i sin jakt på poäng. Kom igen nu Häcken och Peking!

Ha en fin vecka

// Viktor