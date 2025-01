Utvecklingen kan gå i stå och de möts i cupfinal

Viktor Elm

Malmös utveckling

Malmö är givetvis alltid favoriter även om det finns viss oro från min sida att de inte har en liknande utveckling i år som de har haft under de två första säsongerna under Rydströms ledning. Spelarmaterialet de går in med i 2025 (som det ser ut just nu) är inte av den kvalitet som de startade 2024 med. Den största skillnaden är givetvis att Nanasi inte längre är kvar. Hans blick för spelet i kombinationen med skicklighet och kreativitet återfinns absolut inte i den trupp som de har just nu. Vecchia ,som kanske ligger närmst de attributen normalt sett , kan man inte räkna med över tid och Oliver Berg, som även han har liknande egenskaper, saknar kvickheten och självförtroendet. Bolin visade att han ska ta över den rollen men är inte riktigt där. Haksabanovic då? Det är en jobbig jäkel att möta om han är på humör. Precis som Taha Ali. Ni märker att det finns massa olika sorters spelare att välja på i offensiven, men den helheten som Nanasi har kommer ingen riktigt nära för tillfället.

Peña var ibland lite väl mycket bromsklos i det offensiva snabba spelet men hade en enorm övertygelse om sin egen kvalitet, vilket gjorde honom till en konstant självklarhet i elvan. Nu när han är borta går MFF framförallt miste om den defensiva stabiliteten som han till syvende och sist bidrog med. Och lugnet! Även om det gick långsamt och blev många tramp på bollen ibland så är det samtidigt guld värt att ha en spelare som aldrig stressas igång. Som stannar upp och ger laget lite ro. Rosengren kommer att ta över där och kommer att göra det bra, men visst kommer Peña att saknas.

Jag tänker att de har tagit in Ekong för att kunna spela ett mer varierat anfallsspel. Ett spel som mer innefattar ett växeldragande mellan possession och snabbt djupledsspel. Med andra ord vill de bredda sin repertoar. I Botheim, IKT och Ekong har de ganska olika forwardstyper och frågan som ställs nu är hur Rydström och hans stab kan utveckla sitt sätt att spela och anpassa det efter olika situationers krav. Det som har varit SÅ väldigt framgångsrikt behöver en liten justering för att bli ännu bättre. Det ska bli spännande att följa.

Förresten, ur en annan synvinkel så har Malmö numera ofta lyckats spela in sina unga spelare och det finns inget som tyder på att de unga som flyttas upp i år ska vara sämre. Alltså kanske vi som inte känner till de här unga killarna särskilt väl kan få en trevlig överraskning framöver. Det har MFF lyckats väldigt väl med innan och med stor sannolikhet lyfter de inte upp någon som inte är redo att axla ett inhopp i skarpt allsvenskt läge. Malmö är som sagt alltid favoriter och bör så vara, men jag tror att Elfsborg kan bli en obehaglig överraskning i kampen om guldet.

Intressanta värvningar

Mitt tippade bottengäng IFK Värnamo har gjort ett par intressanta värvningar på sistone. Hugo Andersson känns som ett bra val att få in i försvaret som ersättare till Steinwender och Kotto. Duktig med bollen och har en riktigt mittbacksfysik. Jag har oroat mig för att Värnamo (precis som Kalmar 2024) har försökt att spela ett spel som inte blir vägvinnande sett till spelarmaterialet de har. De har många duktiga spelare men det händer aningen för lite i mitt tycke. Förra säsongen såg det många gånger ganska snyggt ut men resultaten gick många gånger emot. Abdulrazak är både kvick, uthållig och teknisk och bör bli en succé. Kan man få in en offensiv spetsspelare i kombination med ett lite mer direkt spel så kanske 2025 ändå kan bli ganska trevligt ur ett Värnamo-perspektiv.

En brasklapp i det hela är ändå deras arenafråga. Den problematiken borde ha varit löst för ett bra tag sedan. Alla minns förra årets usla start på säsongen och jag tror att en hel del av den berodde på all negativ energi som la sig som en blöt filt över föreningen på grund av arenafrågan. Nu måste kommunen lösa det! Om de vill ha ett lag i allsvenskan behöver de steppa upp.

Öster är även de på något sätt en björn som är på väg ur sin vinterdvala. De senaste årens harvande i lägre divisioner har gett perspektiv (förmodligen) och jag tror de är väldigt redo för allsvenskan. Jesper Jansson vet vad som krävs och värvningarna av Lindahl och Koakou är smarta. Där finns spets i form av snabbhet, vilket kan avgöra matcher. Daniel Ask har visat att han har en fin blick för spelet (han behöver öka sin intensitet en aning) och om ryktet om Alexander Fransson stämmer så vore det guld värt ur ett erfarenhets- och kvalitetsperspektiv. Fotbollskanalens Sebastian Pearson har listat spelare som är tillgängliga på fri transfer och i den listan skulle jag som Öster-bas kolla på att plocka in Haris Radetinac om han inte är för dyr. Han skulle bidra med träningskvalitet i det dagliga arbetet och en vinnarskalle som vore guld värd för Öster i det läget de är i. Men bara om det är en hyfsat billig lösning.

Fotbollskanalens lista hittar ni här: (https://www.fotbollskanalen.se/allsvenskan/lista-25-kontraktslosa-profiler-som-kan-hamna-i-allsvenskan/

Försäljningarna kan trumfa varandra

Agbonifo ryktas till Frankrike för 100 miljoner! Touré ryktas till Turkiet för ännu mer. Hammarby skulle lida om Touré försvann. Hans kvaliteter går inte att ersätta direkt och hans poängskörd under hösten var ändå bra. Snabbheten som skapar oro i ett motståndarförsvar var hans främsta vapen och det ständigt underliggande hotet för motståndarna gör att de inte vågar riskera saker i offensiven på samma sätt som om de skulle mött en mindre snabb spelare. Abraham är givetvis bra och kan bidra med lite andra egenskaper, men om jag varit sportchef i Hammarby hade jag genast försökt värva in en ny spetsytter. Processen för det är säkert redan igång men jag förstår ju att det blir svårt att få till en sådan fullträff ännu en gång.

Agbonifo å andra sidan kan lättare ersättas. På den positionen finns Layouni redan och både Inoussa och Julius Lindberg känns som säkra kort framåt. Med andra ord vore det en kanonaffär för Häcken att sälja för så mycket pengar. Vad ska de ta in då? Häcken har ju ett otroligt starkt mittfält och det verkar som att det får in den danske mittfältaren Silas Andersen som ersättare till Amane. Leach Holm, Gustafsson, Rygaard, Dahbo och Andersen är bra spelare på riktigt. De behöver bara hitta den så viktiga balansen på mitten så att backlinjen inte utsätts för att för svåra situationer jämt och ständigt. Jag tror att Jens Gustafsson kan göra Häcken till ett topplag i år och det där getingboet i skiktet längst upp allsvenskan känns svårtippat. Malmö, Elfsborg, Häcken, Hammarby, Djurgården och AIK kommer inte vara nöjda med mindre än topp-tre. Getingbo var ordet.

Djurgården vann dragkampen om Siltanen…

och har på så viss hanterat mittfältsplatserna på ett fint vis. Finndell och Siltanen in känns som ett hack upp i jämförelse med ifjol. Bredden kan ingen klaga på med Schüller, Ekdal, Eriksson och Stensson. Om man även kan behålla Hümmet och få igång Fallenius mer igen så har Dif även en riktigt bred och stark front. Gulliksen som tia eller ytter, Tokmac där han behövs och Hümmet längst fram. Fallenius, Priske och Haarala är också spelare som har fina kvaliteter och kan bidra med något extra. Ytterbackspositionerna är väl tillsatta och det man hade önskat kanske är en mittback som är ännu bättre än vad de redan har. Särskilt nu när Danielson verkar vara ur spel ett längre tag. Men summa summarum har Djurgården en kanontrupp som borde kunna förvaltas väl av Honkavaara. Får han upp intensiteten i laget och förändrar vissa småsaker i dynamiken mellan spelarna kan 2025 bli hur bra som helst för de blårandiga.

Jag väljer återigen att inte dra för stora slutsatser av träningsmatcherna. De kan sluta hur som helst. Desto mer intressant blir cupspelet framöver. Mitt tipp blir att Elfsborg kommer att möta Mjällby eller Djurgården i en final. Elfsborg och Djurgården har en stor fördel av sitt europaspel samtidigt som de alltid spelar på konstgräs (i jämförelse med MFF) och Mjällby är av någon anledning ofta bra på försäsongen.

Ha en fin vecka

// Viktor