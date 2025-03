Upprättelse deluxe

Viktor Elm

Den första kvartsfinalen som spelades i Blekinge bjöd inte på det största underhållningsvärdet. Båda lagen var välorganiserade, noggranna och försökte hela tiden spela sitt tänkta passningsspel. Målchanser var det ont om och de offensiva spelarna fick inte mycket handlingsutrymme. De farliga situationerna som blev framför mål uppkom ofta i tumultet efter en fast situation och det var också det som skulle visa sig bli avgörande.

Fasta situationer bör prioriteras

Jag undrar hur mycket man tränar på fasta situationer numera? När jag var aktiv var det ungefär 20 minuter dagen innan match. Så här i efterhand och med tanke på betydelsen av dem så tänker jag att det var alldeles för lite. I andra sporter finns det specialister för vissa delar av spelet. Till exempel en kicker i amerikansk fotboll. Den delen av fotbollen tror jag skulle kunna få en ordentlig skjuts framåt!

Tänk att tränare skulle sätta tre-fyra olika spelare med riktigt bra känsla på att nöta hörnor, frisparkar och straffar. Alltså värdera de situationerna precis så högt som de borde värderas och sen träna mycket på de momenten så chansen att träffa där man vill ökar betänkligt. Det ökar också attraktionskraften hos den individuella spelaren i eventuella konkurrenssituationer. Nåväl, en parentes.

De spelarna som stack ut i matchen var annars de defensiva. Jesper Gustavsson är lite av en favorit. Han blir mer och mer bekväm med bollen och vågar numera utmana med såväl vändningar och passningar framåt i planen. Den typen av uppbyggnadsspel som Mjällby har implementerat har gjort att inte bara Gustavsson spelar med övertygelse i den delen av spelet utan även många andra i laget.

Sen är han ju skicklig på att täcka ytor, krympa dem för motståndarna och ta hand om lösa bollar. Jag har sagt det innan och säger det igen, att spela mittback i Mjällby bör vara relativt enkelt eftersom mittfältet gör ett kanonjobb framför dem. Då blir backarnas beslutsmängd begränsad och chansen att man gör ett dåligt beslut minskar avsevärt. Många andra lag skulle behöva en Gustavsson som ankare på mitten.

Är Blåvitt att räkna med?

IFK Göteborgs insats mot Hammarby lovade mycket inför framtiden. Mest imponerade de snabba och effektiva anfallen och kvaliteten som de visade i just den hastigheten. Tränarstaben har nu fått inflytande över vilka spelare de vill ha i sin trupp och som därmed också passar in i det sätt de vill spela på. Startelvan är till stora delar ny i jämförelse med förra säsongen och det syns att deras spelsätt passar dessa spelare bra.

Fenger är väldigt nyttig

Fenger kommer att göra stor nytta för Blåvitt denna säsongen. Han är stark, bra felvänd och bra i djupled. Sättet han håller bort motståndarna och tar ner en höjdboll på bröstet skänker någon form av trygghet till hela laget och skapar andrum. Även i presspelet och inne i straffområdet är han villig att offra sig. Sammantaget är det en värvning som kan visa sig vara alldeles utmärkt för ett lag som behöver någon som går i bräschen och ger laget andrum.

Markovic väg mot upprättelse

Fjolårets soppa gällande Eman Markovic vara eller icke vara i IFK Göteborg var sorglig att följa. Nu har jag endast viss information om situationen men inte all och det verkar ju närmast som att han frystes ut med tanken att han självmant skulle ge upp och lämna. Jag har varit med om situationer där klubbar har gjort samma sak mot mina lagkamrater. De fick inte åka med på träningslägret trots att de hade ett kontrakt och att de gärna ville stanna i klubben. Man blir irriterad bara man tänker på det. Mänskliga värden och respekt mot avtal måste alltid gå före ekonomiska betänkligheter. Självklart så länge spelaren beter sig korrekt och gör sitt bästa. Att Markovic ville komma tillbaka och ge till en förening som uppenbart inte gav honom något är något extra.

Nu har han slagit sig in i elvan och levererar poäng direkt. Hans framfusighet på planen gör honom till en väl passande pusselbit i Billborns pussel. Egenskaperna han besitter är olika de andra offensiva spelarnas och de yttrar som har spelat under cupspelet i Blåvitt har alla bidragit på olika vis till framgången. Är det i år det vänder uppåt igen för klassiska storklubben IFK Göteborg? Enligt mig beror det på hur väl de hanterar några förluster efter varandra. Givetvis kommer de att förlora matcher och med de två senaste säsongerna i bagaget skulle de kunna reagera med stress och krampaktigt spel när det väl händer. Då kan snabbt något positivt som byggts upp försvinna och de negativa hjulspåren leder fel. Hur som helst kunde de inte ha fått en bättre start på 2025 än de nu har fått.

Malmö är tunga och Norrköping svårbedömda

Malmö spelade en oerhört långsam första halvlek. Även om de skapade några chanser saknade de rörelse och fart. Jag fattar att man vill locka motståndarna till att pressa och därför står spelarna ibland stilla med bollen och väntar på en motståndarreaktion. Men de är bättre när de sätter mer fart redan lägre ner i planen. Då kan inte motståndarna stå stilla i sina positioner heller utan måste flytta sig för att täppa igen farliga ytor. Får MFF igång sina motrörelser och kvicka rörelser generellt är de oerhört tunga att möta eftersom spelarnas skicklighet är på en nivå högre än alla andra allsvenska lags spelare.

Mot Elfsborg såg man Ekongs styrkor i det felvända spelet och när han får upp farten med boll. Hult gick i samma fälla flera gånger om när han låg för tätt inpå Ekong som enkelt vände bort honom med hjälp av sin styrka och teknik. Men till slut är det Taha Ali som blir avgörande. Även om det är en billig straff så är det straff och hans förmåga att lösa upp stängda utrymmen ger Malmö en höjd till. Ni förstår att konkurrensen i de offensiva positionerna hos mästarna är stentuff när “IKT”, Ali, Haksabanovic och Oliver Berg byts in. Lyxproblem väntar Henrik Rydström.

Elfsborg var inte alls ofarliga och deras längre rakare spel drog ut Malmös lag på det sätt som de förmodligen önskade. Möjligheter att göra mål fanns och främst gladdes jag över Rapps initiativförmåga. Han har bra driv med bollen och är tuff i duellerna. Där har Hiljemark en spelare som kommer att glädja många under 2025. Annars satsade Elfsborg precis som Mjällby hårt på de fasta situationerna. Långa inkast, långa inläggsfrisparkar och hörnor gavs tid och det är som sagt en väldigt viktig ingrediens i dagens fotboll. När så många lag försvarar så bra kan ett mål på en fast situation bli avgörande.

Norrköping vann igen

Norrköping var även de segstartade i matchen mot Trelleborg. Skåningarna var bättre än Norrköping under första hälften av matchen och det Norrköping jag såg var inte riktigt samma Norrköping som under gruppspelet. Kanske trodde de att det skulle gå enklare än vad det gjorde? Under andra halvlek ökade de tempot en aning och kunde efter det röda kortet spela sig vidare till en semifinal. De är svårbedömda för tillfället! Även om mycket av spelet har fått en skjuts i rätt riktning så går det fortfarande lite upp och ner. Nu ställs de mot Häcken i semifinalen och jag skulle vilja påstå att det blir ett riktigt test för Falk och hans mannar. På något sätt gläds jag åt att klassikerklubbarna och IFK-syskonen Norrköping och Göteborg ändå är på rätt spår. De behövs där i det översta skiktet av svensk fotboll. En final i svenska cupen de lagen emellan hade ändå varit något extra.

Ha en fin vecka!

// Viktor