Zecira Musovic

Dagen innan match innebär en kortare, intensivare träning på vår anläggning i Cobham, en bit utanför centrala London. Imorgon spelar vi mot Tottenham i ligan där viktiga poäng i titelracet står på spel. Solen skiner, humöret är på topp och jag känner en otroligt tacksamhet när jag rullar in med bilen förbi säkerhets-gaten.

Runtom i världen pågår otroligt mycket oroligheter och vi får ta del av de fruktansvärda bilderna från kriget i Ukraina. Massor flyr sitt hemland för att förhoppningsvis nå frihet och ro, samtidigt som vissa av de lämnar kvar sina nära och kära i landet som ska slåss för sitt land. Det som pågår är hemskt. Det är nära en själv, men ändå känns det så långt ifrån. Samtidigt som det förs krig, så lever jag min dröm i London. Jag har fotboll som mitt yrke, jag kämpar för att utvecklas och bli bättre varje dag och brinner för att vinna matcher. Jag är lyckligt lottad.

De senaste veckorna har jag känt en extrem tacksamhet. En tacksamhet över att min familj mår bra, att de är i säkerhet och att min vardag är just min vardag. Jag tror att det är viktigt att stanna upp och reflektera, extra viktigt i tider som dessa när så mycket hemskt pågår i världen. Reflektera över grejer som vi är tacksamma för i livet. Varje gång jag rullar in med bilen igenom träningsanläggningen försöker jag samla tankarna just till det; att känna den tacksamhet som jag känner fullt ut. Tack livet!

En sneakpeek på hur vår träningsanläggning ser ut. Jag ser fram emot att få visa er mer av den.