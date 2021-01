Brasiliansk fotboll har sorg – spelare och klubbpresident dog i flygkrasch

Fem år efter den tragiska flygolyckan som involverade det brasilianska laget Chapecoense, där 71 av 77 personer ombord miste livet, har ytterligare en flygolycka ägt rum med som drabbat ett brasilianskt fotbollslag.

Under söndagsmorgonen bekräftar den brasilianska fjärdedivisionsklubben Palmas FR att ett plan med deras klubbpresident, fyra spelare, och piloten ombord har kraschat på en flygplats i brasilianskaTocantins. Ingen som var ombord på planet överlevde.

Flygplanet höll på att lyfta till en bortamatch mot Vila Nova i turneringen Copa Verde, som skulle spelas under måndagen, när det kraschade vid slutet av flygbanan.

I ett pressmeddelande på sina sociala kanaler skriver klubben:

"Palmas Futebol e Regatas kan informera att under söndagen den 24 januari, omkring klockan 08:15, ägde en flygkrasch rum som involverade klubbpresidenten Lucas Meira när det skulle lyfta från Goiâna, för matchen mellan Vila Nova och Palmas den 25 januari i turneringen Copa Verde.

Lucas Meira tillsammans med piloten Wagner Machado och spelarna Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule och Marcus Molinari var ombord planet som kraschade på slutet flygbanan vid flygplatsen i Tocantins.

Vid denna tidpunkt ber klubben för familjerna som behöver det just nu, och påpekar att vi vid rätt tidpunkt kommer att kommunicera ytterligare information".

A família Palmas FR está de luto pela perda inestimável do presidente Lucas Meira, dos atletas Guilherme Noé, Lucas Praxedes , Marcus Molinares Reis, Ranule Gomes e do comandante Wagner. Agradecemos as manifestações de apoio e carinho nesse momento de dor. pic.twitter.com/Lnakg8OC41