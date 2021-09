Luiz presenterad - klar för Flamengo

I början av sommaren gick David Luiz kontrakt med Arsenal ut och han blev klubblös. Sedan dess har han, enligt uppgifter, tackat nej till flertalet erbjudanden i Europa. Han ville hem till Brasilien.

Sedan dess har det ryktats kraftigt runt försvararen. Silly-journalisten Fabrizio Romano kunde redan under fredagen konstatera att övergången var klar.

Nu har han också presenterats för sin nya klubb, brasilianska Flamengo.

”Vi hälsar David Luiz välkommen till Mengão. Vår nation är mer än redo att se dig spela”, skriver klubben på Twitter där de presenterade sin nya spelare.

Luiz har tidigare spelat, förutom Arsenal, i Chelsea, PSG och Benfica. Totalt har han gjort 213 matcher i Premier League.

He's been all over Europe, and was looking for a new home! He's won all over the world, and now is in a place where our anthem says "win, win, win...". We want to welcome @DavidLuiz_4 to Mengão! Our Nation is more than ready to see you in the Sacred Mantle! ❤️🖤#CRF #FLAEnglish pic.twitter.com/WsV3HppV5X