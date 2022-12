Lundh om Pelés död: "Kommer vara oerhört mycket sorg"

Pelé som slog igenom under VM i Sverige 1958 somnade under torsdagen in efter en tids sjukdom.

Nu sörjer en hel fotbollsvärld och framförallt Brasilien legendaren.

- Han är Brasiliens största genom alla tider, den enda spelaren i världen som vunnit tre VM-guld. Sedan kommer det naturligtvis väcka reaktioner runt om hela världen, säger Lundh till TV4 Nyheterna och fortsätter:

- Han är utan tvekan, om inte den största så en av de absolut största fotbollsspelarna genom tiderna. Just att ingen annan har vunnit VM tre gånger gör honom helt unik.

Hans popularitet i Brasilien gjorde också att han blev kvar i klubblaget, Santos under den största delen av sin karriär.

- Han var så populär i Brasilien så han fick inte lämna Brasilien. Det fanns anbud från Europa men regeringen och sedermera militärdiktaturen ville inte släppa honom till Europa.

Lundh om hur Brasilien kommer att hantera sorgen:

- Det kommer vara oerhört mycket sorg. Det är klart att han kommer hyllas och hedras för allt han gjorde för fotbollen. Det var märkbart under VM i Qatar. De brasilianska spelarna pratade oerhört mycket om Pelés betydelse, trots att de knappast har upplevt honom. Han slutade spela i mitten på 70-talet. De flesta spelarna i det landslaget var inte ens födda då, säger han och fortsätter:

- Det är klart att hans historia har levt vidare. De tre VM-titlarna. Alla titlarna han tog med brasilianska Santos, där han satte målrekord. Han satte målrekord också i det brasilianska landslaget. Det kommer vevas mycket bilder på hans storhet.