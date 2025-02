Neymar målskytt på hörna - efter buropen

Den 33-årige brassen har vänt hem till Santos i ett försök att hitta tillbaka till åtminstone lite av den kvalitet som en gång gjorde honom till en av världens bästa spelare.

I söndagskvällens sena bortamatch mot Inter de Limeira visade Neymar prov på sin skicklighet från hörnflaggan. Stjärnan noterades för två assist på hörnor - och hittade nätet själv med en hörnspark.

Efter att hemmafansen buat ut Neymar, när han gick ut för att slå hörnan, så skickade han den direkt i mål via stolpen.

Santos ledde med 3-0 i halvtid. Matchen startade 22.30 svensk tid.

- Fans boo Neymar

- Neymar tells them to be louder