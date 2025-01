Neymar och Santos bekräftar: Återföreningen ett faktum

Det har ryktats vara på tapeten. Och i dagarna så bekräftade Santos vad som var på väg att hända. Under torsdagskvällen gör Neymar detsamma.



- Jag kan bara inte vänta till imorgon. Min familj och mina vänner vet redan om mitt beslut. Jag kommer att skriva på kontraktet med Santos, säger brassen i en video han publicerat på X.

Han fortsätter:



- Jag vill tacka alla mina fans runt om i världen som under en lång tid önskat att detta ögonblick ska hända. Det har gått nästan tolv år sedan jag lämnade, men det känns som att det var igår. Mina känslor för klubben har aldrig ändrats.



- Endast en klubb som Santos kan ge mig den kärlek jag behöver för att förbereda mig för utmaningarna som väntar under de kommande åren. All ni vet, oavsett vilken som är er klubb, mycket väl vad jag pratar om. Jag hoppas att ni är med mig på mitt nästa steg i livet.

Senare under torsdagskvällen gick Santos också ut och förkunnade det alla redan visste, Neymar återvänder till klubben, detta via en video i sociala medier. I samband med presentationen blev det så högt tryck på hemsidan att den kraschade.

Neymar gjorde 136 mål och 64 assist på 225 matcher för Santos under sin förra sejour i klubben.