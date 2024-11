Officiellt: Marcelo lämnar Fluminese - efter bråk

Efter en lång och framgångsrik sejour i Real Madrid lämnade Marcelo, 36, klubben 2022 för att ansluta till Grekiska Olympiakos.

Det blev ett halvår i Grekland - innan Marcelo flyttade hem till Fluminese, där det var tänkt att han skulle avsluta karriären. Brassen satt på ett kontrakt som tog slut vid årsskiftet, med option på ytterligare ett år.

Men under natten mot lördagen hamnade Marcelo i bråk. Med sin egen tränare Mano Menezes.

Marcelo skulle bytas in i Flumineses match mot Gremio, men han syntes då byta några väl valda ord med tränaren. Menezes puttade sedan 36-åringen, som åter satte sig på bänken. Han tog på sig västen, och av sitt ansiktsuttryck att döma var han inte särskilt nöjd.

Det tog sedan inte lång tid innan hans kontrakt med Fluminsese var brutet.

"De emotionella banden mellan Fluminense och Marcelo kommer att upprätthållas. Spelarens namn har förevigats på träningsanläggningen Zerém", skriver den brasilianska klubben på X.

Under sin tid i Real Madrid spelade Marcelo hela 546 matcher. Han vann Champions League fem gånger och La Liga sex gånger.

I have never seen anything similar in elite football.

Fluminense manager Menezes ready to sub on Marcelo, giving him a tactical talk, to which Marcelo seems saying no.



Menezes gets furious pushing him back on the bench and doesn’t sub him on anymore pic.twitter.com/ortw0nissD