Pelé död - blev 82 år gammal

Fotbollslegendaren Pelé är död efter en tids sjukdom.

Nyligen rapporterade ESPN att Pelé, 82, lagts in på sjukhus igen. Enligt den amerikanska tv-kanalen var han svullen över hela kroppen och läkarna konstaterade hjärtsvikt.

Ikonen, som var på sjukhus flera gånger de senaste åren, genomgick cancerbehandling de senaste månaderna. Han har under en hösten behandlats på Albert-Einstein-sjukhuset i Sao Paulo under hösten och under torsdagen har legendaren somnat in.

Pelés död bekräftas av familjen. Hans dotter Kely Nascimento har lagt upp en bild på Instagram och skriver: "Allt vi är tack vare dig, vi älskar dig oändligt mycket. Vila i frid".

ANNONS

Familjen skriver i ett uttalande:

"Inspiration, kärlek präglade resan av kungen Pelé som fridfullt gick bort idag. Kärlek, kärlek och kärlek, föralltid.

Pelé ses av många som en av de bästa fotbollsspelarna genom tiderna. Under sin karriär vann han tre VM-guld: 1958 i Sverige, 1962 i Chile och 1970 i Mexiko.

Legendaren mottog flera individuella priser. 2000 blev han utsedd till "Århundradets fotbollsspelare" (tillsammans med Diego Maradona) av Fifa och 1973 korades han till "Sydamerikas bästa spelare". Dessutom tilldelades han "Heders-Ballon d’Or" år 2014. Pelé utsågs även till "Århundradets idrottsman" av Reuters, IOK och av journalister i L'Équipe.

Karriären tillbringade han främst i brasilianska Santos där han spelade från 1954 till 1974. I slutet av sin aktiva karriär representerade brasilianaren amerikanska New York Cosmos.

ANNONS

Pelé var främst känd för sina insatser i det brasilianska landslaget och han gjorde 77 mål på 92 A-landskamper. Han har gjort flest mål i det brasilianska landslagets historia.

Efter hans aktiva karriär som spelare var han bland annat idrottsminister i Brasilien.