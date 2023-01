Pelés kista placerad i mittcirkeln - brasilianska folket ges chans att ta farväl

Pelé blev 82 år gammal. Den 29 december dog fotbollslegendaren efter att ha varit i sjuk i cancer.

Han hade under en längre tid under hösten och vintern behandlats på Albert Einstein-sjukhuset. Under måndagen lämnade likkistan sjukhuset för att placeras i mittcirkeln på Santos hemmarena, Vila Belmiro.

Pelé spenderade den största delen av sin karriär i Santos där det blev mer än 600 mål för brassen.

Hundratusentals personer väntas till arenan i São Paulo under det dygn som det brasilianska folket ges chansen till att ta farväl av sin idol.

Santos arena är också beprydd med blommor och flaggor med Pelé.

Brassen kommer sedan att begravas i ett mausoleum i Santos då endast familjen kommer närvara. Han kommer begravas på den nionde våningen, för att hedra sin pappa, Dondinhos nummer som aktiv fotbollsspelare. Samt för att få utsikt över den förre hemmarenan.

Brasiliens regering utlyste tre dagars landssorg efter Pelés död.