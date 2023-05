Protesten i Brasilien - satt ner i 36 sekunder

Real Madrid-stjärnan Vinicius Junior, 22, blev nyligen utsatt för rasism under storklubbens bortamöte med Valencia La Liga. Brassen konfronterade supportrar, som var på läktarplats, mitt under matchen - och markerade sedan kraftfullt via en tweet mot hatet.

Efteråt har Vinicius Junior fått stöd från flera håll och kanter i världen - och i lördags ägde en protest rum mot rasism i Brasilien till stöd för Real Madrid-stjärnan.

När ligamötet mellan Flamengo och Cruzeiro blåstes igång valde samtliga startspelare att sätta sig ner i gräset, och reste sig inte upp förrän efter 36 sekunder. Flamengo-spelarna bar även tröjor, där det stod: "Vini Jr".

Annons

Supportrar arrangerade vidare även ett tifo, där det stod: "Alla med Vini Jr".

Vinicius Junior är fostrad i Flamengo och tillhörde klubben fram till flytten till Real Madrid under 2018. Han har gjort tio mål och fyra assist på 49 matcher med Flamengos A-lag.