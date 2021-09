Willian stoppas från spel mindre än 24 timmar innan match - riskerar rättsliga åtgärder

Willian, 33, bröt sitt kontrakt med Arsenal i sommar.

Dagen innan deadline day, den 31 augusti, blev han sedermera klar för spel i Corinthians i hemlandet Brasilien. Klubben där han slog igenom och är fostrad. Men nu får hans återkomst på planen för Corinthians vänta uppger den brasilianska tidningen Globo.

Tidningen skriver att den brasilianska hälsomyndigheten Anvisa besökte Corinthians hotell sent under lördagkvällen för att meddela att Willian inte får spela under söndagen. Detta då han inte suttit i karantän i 14 dagar efter att ha anlänt från Storbritannien som är rödlistat i Brasilien. Myndigheten ska ha meddelat klubbens ledning att Willian riskerar att arresteras om han går ut på planen under söndagens match.

ANNONS

Vidare skriver Globo att Willian skrev på ett avtal om att sitta i karantän under 14 dagar när han anlände till landet. En lag instiftad i Brasilien den 23 juni i år gör gällande att medborgare från Storbritannien har begränsat inträde i Brasilien, men eftersom Willian är brasiliansk medborgare undantages han från regeln i utbyte mot att han tillbringar en 14-dagarsperiod i karantän efter sitt inträde i landet.

Willian har tränat med klubben som vanligt sedan den 1 september men det var först när han fanns med på listan över matchtruppen mot Atletico Goianiense som myndigheten vidtog återgärder - mindre än 24 timmar innan match.

Anvisa var i blåsväder förra helgen när deras tjänstemän intog planen för att stänga ner matchen mellan Brasilien och Argentina, då fyra argentinska spelare enligt myndighetens uppgifter ljugit i sina dokument när de anlände till Brasilien. Anvisa menade på att fyra spelare från Premier League inte fyllt i att de befunnit sig i England inom de senaste 14 dagarna, och därmed inte suttit i karantän i 14 dagar. Myndigheten ville därför deportera spelarna från landet.