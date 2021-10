Konate om motgångarna, rasism och nya lyftet: "Tänker: 'Shit, sjukt att jag gjorde det'"

Botev Plovdiv är på andra plats i tabellen och går mot en bra säsong i Bulgarien. Vid sidan av planen står den svenske tränaren Azrudin Valentic och i backlinjen spelar de svenska backarna Kevin Höög Jansson och Pa Konate. Den tidigare Malmö FF-backen har varit i klubben sedan i vintras och har fått ett lyft i karriären igen efter att ha vänt i superettan.

Konate får spela kontinuerligt och berättar nu han stormtrivs i den bulgariska klubben.

- Den här säsongen har det gått väldigt bra. Vi vinner mycket och spelar fantastisk fotboll. Vi är även i toppen och har stora ambitioner om att vara där vi är nu, berättar han för Fotbollskanalen.

ANNONS

Botev Plovdiv, som är Bulgariens äldsta aktiva klubb, har vunnit den bulgariska ligan vid två tillfällen, 1929 och 1967, samt den bulgariska cupen tre gånger 1962, 1981 och 2017. Under senaste åren har klubben placerat sig på övre halvan av tabellen, men en bit från den absoluta toppen.

Sedan i vintras satsar klubben mot toppen igen, då den ryske miljardären Anton Zingarevitj, som tidigare ägt Reading FC och som äger danska Fremad Amager, köpte klubben. Botev Plovdiv har nu bra ekonomiska förutsättningar, samtidigt som en ny, stor arena förväntas stå klar under nästa år.

Konate blev lockad av satsningen och anslöt från den norska storklubben Rosenborg.

- Det är en väldigt bra tränare (Azrudin Valentic), som jag tycker om väldigt mycket, samtidigt som klubben har stora ambitioner med en ny ägare. Det är även en stor klubb med otroliga supportrar. Det lät väldigt spännande och kändes kul att få vara med på den här resan. Jag kan se hur klubben blir bättre varje dag, precis som vi som lag. Det är också bra faciliteter, så det känns väldigt bra.

ANNONS

Konate menar att det betyder mycket att ha Valentic som tränare i klubben. Den 51-årige tränaren lämnade i vintras Fremad Amager och tog då även med sig Höög Jansson från den danska klubben.

- Jag snackade med Valentic innan jag kom hit och jag märkte direkt att det är en tränare med stora ambitioner som vill otroligt mycket. Han bryr sig om sina spelare väldigt mycket, samtidigt som han vill vinna och uppnå mycket. Det vill jag också, så det spelade absolut väldigt stor roll.

Konate ser en ljus framtid för Botev Plovdiv, men menar att klubbens krav inte är att laget ska nå hela vägen och ta hem ligan redan den här säsongen. Ludogorets har vunnit ligan de senaste tio åren, och ännu är Botev Plovdiv möjligen inte redo för att bryta den dominansen.

- Det finns absolut möjligheter, men ambitionen är nog inte att vi ska dominera den här säsongen. Vi började med en ny tränare och nya spelare inför mitten av förra säsongen, samtidigt som det är en ny ägare och ett spännande projekt. Det tar sin tid att etablera det. Det är helt fantastiskt att det gått så bra i år och så småningom kommer vi kunna göra det (vinna ligan).

ANNONS

Få svenska spelare har spelat i Bulgarien genom åren, vilket gör det lite svårt att bedöma ligans kvalitet utifrån. Den bulgariska ligan är på 24:e-plats på Uefas ranking, medan allsvenskan är lite högre upp på 21:a-plats. Nyligen slog MFF även ut Ludogorets i Champions League-kvalet.

Konate anser att MFF är på en egen nivå i Sverige och att den bulgariska ligan håller bra klass.

- Malmö FF är en klubb som är på europeisk nivå. Det är den största klubben i Skandinavien och truppmässigt är de överlägsna i allsvenskan, så de är definitivt på en nivå som Ludogorets. De har också en trupp med hög kvalitet. Annars tycker jag att ligan håller överraskande bra nivå. Det är en väldigt bra liga med mycket individuell kvalitet hos spelarna i ligan. Det är mycket offensiv fotboll.

Konate trivs även med livet i Plovdiv, landets näst största stad och en av Europas äldsta städer. Plovdiv är känt som en kulturstad, vilket lockar till sig turister från Europa.

ANNONS

- Det är väldigt, väldigt kulturellt och om man har öga för det är det fantastiskt. Jag trivs väldigt bra, har ett fint boende och det är trevliga människor här, samt bra väder. Jag har hittat en bra plats.

Har du tagit del av kulturscenen?

- Jag är väl lite neutral där, men jag har tagit mig an det och kollar runt lite för att lära mig mer. Jag vet att det är en kulturell stad och det har varit intressant att få höra mer om det.

Men allt har inte varit trevligt hittills i Bulgarien.

Bulgariens landslag har tidigare straffats av Uefa för rasistiskt beteende på läktarplats under landskamper, och under 2019 stoppades Bulgariens hemmamöte med England vid två tillfällen under första halvan av matchen efter rasistiska tillmälen från supportrar. Uefa straffade Bulgarien med att landslaget tvingades spela inför tomma läkare i två matcher.

ANNONS

Konate har också upplevt rasistiskt beteende sedan han flyttade till Plovdiv.

- Det har varit lite onödiga kommenterar från läktarhåll. Det är något som det behövs jobbas med, vilket jag också vet att de gör, men det är inget jag lägger fokus på. Jag hjälper mitt lag och jag fokuserar på fotbollen. Allt annat låter jag inte gå in i mig, men tyvärr kan sådana tråkiga saker uppstå, säger vänsterbacken.

Det har varit rasistiska grejer?

- Det har det varit, men sedan förstår jag inte språket så bra, så det är väldigt positivt.

Har du mått dåligt under matcher?

- Nej, definitivt inte. Jag har kopplat bort det. Jag låter inte det gå in i mig. Det gäller att vara stark och förstå att vissa människor är idioter.

Han fortsätter:

- Det är inget man accepterar och man försöker visa så gott det går att det är fel. Det är ett väldigt stort problem i många länder och det är något man måste jobba med ännu mer för att få bort det från fotbollen. Det ska inte få finnas överhuvudtaget.

ANNONS

Konate vet att det finns krafter i Bulgarien som jobbar med att få bort rasism från fotbollsläktare.

- Jag vet inte exakt vad som görs. Det är ett annat språk och jag är inte så mycket på sociala medier. Jag vet att klubben jobbar för att sätta ner foten mot det och även i bulgarisk fotboll överhuvudtaget, men jag är inte på sociala medier och förstår inte språket, så jag vet inte vad som görs bakom kulisserna. Jag har inte fokus på det.

Men samtidigt är naturligtvis alla supportrar i Bulgarien olika. Konate gillar trycket och uppskattar stödet från Botev Plovdivs supportrar.

- Det är faktiskt en otroligt stor "fanbase". Vi har extrema supportrar, så det är väldigt kul och det är en otrolig stämning på matcherna, trots att det är lite restriktioner på grund av pandemin. Det var något som jag tyckte var otroligt spännande när jag först kom hit.

ANNONS

Konate är glad över att ha fått fart på karriären igen. 27-åringen, som är fostrad i Malmö FF, slog sig fram i Skånelaget för ett antal år sedan och spelade även Champions League-fotboll. Sedan tog han sig vidare till Serie A-laget Spal, men hade skadeproblem och gick vidare till Cincinnati för en kort sejour i USA innan det blev spel i Sverige igen med Gif Sundsvall i allsvenskan och Jönköpings Södra i superettan fram till att han under hösten i fjol tog ett steg upp till Rosenborg i Norge.

- Jag började väldigt högt upp i Malmö, och gick ännu högre upp med en utlandsresa till Italien, men jag hade tyvärr problem där och det gick inte som jag hade velat. Det fortsatte sedan på den banan och jag var i Jönköping ett halvår innan jag studsade tillbaka på en nivå, där jag absolut ska vara.

Konate fortsätter:

ANNONS

- Under resans gång har jag inte tvivlat på mig själv, det är bara så fotbollen är. Det är en färskvara. Det kan skjuta snabbt åt ett håll, och sedan kan det skjuta snabbt tillbaka. Jag är väldigt stolt över min resa, trots att det gick ner lite med Sundsvall och Jönköping. Jag är väldigt glad över där jag är i dag. Allt har en mening, gud har en plan för mig och min resa. Det går bättre och bättre och jag kommer att gå ännu längre.

Konate medger dock att det var tufft när han skrev på för J-Södra under 2020. Vänsterbacken spelade gratis och sa att han investerade i sig själv, vilket nu gett resultat.

- Det var såklart en tuffare tid, det var inget som var roligt. Det är alltid tufft med motgångar, men det gäller att hantera det. När jag ser tillbaka på det tänker jag: "Shit, vad sjukt att jag gjorde det jag gjorde". I stunden var det helt rätt, även om jag var väldigt skeptisk till det.

ANNONS

- Jag kämpade för att hitta motivation för att spela där utan lön i superettan och bara investera i mig själv. Jag ville visa i varje match att jag definitivt ska vara på en mycket högre nivå. Det var tufft och jobbigt, men jag kände att jag gjorde det bra och det ledde att jag kunde gå vidare till Rosenborg. Efter två-tre månader visade det sig att jag hade rätt om mig själv och jag tror på mina kvaliteter.

Konate är i dag med Guineas landslag på VM-kvalsamling, sedan fortsätter satsningen med Botev Plovdiv och jakten efter en Europa-plats i toppen av tabellen i Bulgarien.

- Vi vill ta en Europa-plats och vi jobbar för det varje dag. Det är skitkul och vi spelar bra fotboll just nu. Jag njuter av varje match, säger vänsterbacken.