17-åring historisk målskytt när Bayern krossade Lazio

Under tisdagskvällen ställdes Lazio mot Bayern München i det första av två åttondelsfinalmöten i Champions League. Det tyska storlaget var tydlig favorit i mötet – och man fick en drömstart på matchen i Rom.

Redan efter nio minuter kunde Robert Lewandowski påpassligt snappa upp ett slarvigt bakåtspel från Mateo Musacchio i Lazio och efter att ha rundat Pepe Reina placerade Bayerns anfallare in 1-0.

Drygt tio minuter senare skulle nästa Bayern-mål komma. Och det var en 17-årig mittfältare som skulle slå till.

Jamal Musiala fick bollen utanför straffområdet och var klinisk när han placerade in 2-0. Målet gjorde 17-åringen till näst yngst någonsin att göra mål i ett Champions League-slutspel, och mittfältarens mål gjorde honom också till den yngste engelske spelare att göra mål i turneringen - genom alla tider.

I slutet av första halvlek kunde Leroy Sané utöka till 3-0 och i början av andra var han också inblandad i nästa Bayern-mål. Detta när yttern skickade in ett inspel från vänster som Francesco Acerbi styrde in i eget mål.

Några minuter efter Bayerns 4-0-mål reducerade Joaquin Correa för Lazio, men närmare än så kom inte Romlaget. Uppförsbacken är därmed gigantisk inför returmötet lagen emellan som spelas den 17:e mars.

Lazios Pepe Reina till italienska Sky enligt Football-Italia:

- De pressade oss väldigt bra och vi gjorde några misstag i vårt eget passningsspel när vi försökte ta oss ur deras press. Och när du gör sådana misstag på den här nivån blir du straffad.

- Vi måste lägga den här matchen bakom oss och nu är det vår skyldighet att komma tillbaka på rätt bana igen.

Startelvor:

Lazio: Reina - Patric, Acerbi, Musaccchio - Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic - Correa, Immobile

Bayern München: Neuer - Süle, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Musiala - Sané, Goretzka, Coman - Lewandowski

17 - Jamal Musiala is the second-youngest player to score in the knockout stages of the UEFA Champions League, after Bojan (17 years and 217 days), who netted against Schalke in the quarter-finals in 2007-08. Burgeoning. https://t.co/yTSsq2h2IH