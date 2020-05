50 år sedan Kindvall avgjorde Europacupen: "Det största jag varit med om"

Ove Kindvall är ett aktat namn i svensk fotbollshistoria. Den i dag 76-årige Kindvall öste in mål i IFK Norrköping, holländska Feyenoord och i det svenska landslaget. Han vann guldbollen 1966 och SM-guld 1963 – och platsen i svensk fotbolls Hall of Fame är given.

Den merit som han själv dock rankar som den största bärgades för exakt 50 år sedan i dag, på San Siro i Milano. Ställningen i Europacupfinalen mellan Celtic och Kindvalls klubblag Feyenoord var 1-1 och matchen var inne i förlängning. I matchens 117:e minut klev Kindvall fram och lobbade iskallt in det avgörande målet. I och med segern blev Feyenoord det första holländska laget att bärga Europacup-titeln (det som i dag är Champions League).

- Jag anser att det är det största jag varit med om, säger Kindvall till Fotbollskanalen.

- Sedan är det klart att inför VM 70 när jag fick ta straffen (kvalet mot Frankrike reds. anm) och slog in den stolpe in… det var ju viktigt att gå till VM också (Kindvall fick ta emot Bragguldet efter den matchen). Men det här med Feyenoord var större.

Innan Fotbollskanalen fick tag på Kindvall hade han fått många samtal från både Nederländerna och Sverige som gjort honom påmind om bedriften.

- Oja, de har varit på mig sedan ett par veckor tillbaka och de sista dagarna har de varit massa holländare och svenskar som ringt och velat skriva lite. Det var stort i Holland det här, att vinna en cup som ansågs vara det bästa då.

Vad minns du av matchen?

- Det var det största jag var med om under mina fem år i Feyenoord. Celtic var ett storlag på den tiden och var mer känt än Feyenoord. Det var det bästa jag gjorde där, den matchen.

Och målet?

- Det stod 1-1 och var inne på stopptid. Det var inte många minuter kvar så det var bara att tacka och ta emot på det målet jag gjorde då.

Enligt Kindvall är det den enskilt största meriten som han själv tog under karriären – och det var något alldeles extra även för Rotterdam-klubben också.

- Ja det får jag nog säga. Det är den allra bästa och viktigaste, både för mig och för Feyenoord. Så det var lite speciellt.

Kindvall berättar att han i dag inte har så mycket kontakt med spelarna i det dåvarande laget, men att han har kvar sin allra närmaste vän från tiden i klubben.

- Jag har min bästa kompis där, som jobbade i klubben redan för 50 år sedan, Jan Mastenbroek. Han tog hand om oss – vad ska vi kalla honom, en ”social manager” kanske. Han och jag håller kontakten fortfarande. Vi pratar minst en till två gånger i veckan. Sedan har jag varit där några gånger och han har varit här i Sverige. Han är min bäste vän.

Ove Kindvall spelade i Feyenoord mellan åren 1966 och 1971 innan han återvände hem till IFK Norrköping och därefter avslutade karriären i Blåvitt. Totalt gjorde Kindvall 129 mål på 146 matcher i den holländska klubben. Titeln 1970 är den enda som klubben tagit i Europacupen/Champions League.

Förvarar du medaljen på något fint ställe hemma?

- Haha, jag har ett skåp där jag har lite medaljer. Men det är inga mängder. Det är väl kanske 50 stycken.

Det är väl inte så illa?

- Nejdå, det är okej.

Se bilder från matchen, inklusive Kindvalls segermål, i spelaren.