AIK undvek Ajax - ställs mot Borisov eller Rosenborg vid avancemang mot Maribor

AIK slog Ararat-Armenia med sammanlagt 4-3 i första rundan av Champions Leagues kvalspel. I andra runda väntar nu ett dubbelmöte med slovenska Maribor, där AIK inleder borta redan nu på onsdag.

På måndagen lottades nästa steg i turneringen, där lagen får veta vilket motstånd de får i händelse av att de avancerar från den andra kvalrundan. När bollarna drogs stod det klart att AIK slipper förra årets semifinalister Ajax, skotska mästarna Celtic samt danska mästarna FC Köpenhamn. Istället kommer de att få möta Bate Borisov eller Rosenborg vid seger mot de slovenska mästarna.

Bate Borisov har vunnit den vitryska ligan femton gånger i följd och har fem gånger tidigare tagit sig till gruppspelet i Champions League samt varit i Europa Leagues gruppspel fyra gånger. Laget ligger för närvarande på andra plats i den vitryska ligan efter 15 spelade omgångar, två poäng bakom Dinamo Brest.

Norska Rosenborg är fyrfaldiga regerande mästare i Norge och är även regerande cupmästare. Laget har varit framme i Champions Leagues gruppspel elva gånger, där deras senaste framträdande kom 2007. Lag har i år sladdat i den norska Tippeligan och ligger "bara" sexa, med nio poäng upp till serieledande Molde.

Tredje rundan till Europa League-kvalet lottades även på måndagen. Där stod det klart att AIK, vid förlust mot Maribor, kommer att möta antingen FK Partizani från Albanien eller moldaviska FC Sheriff Tiraspol. De bägge lagen åkte ut i första rundan av Champions League-kvalet.

Pontus Wernblooms Paok, som går in i den tredje omgången, lottades mot svåras möjliga motstånd i form av fjolårssemifinalisterna Ajax. I FC Köpenhamn får Pierre Bengtsson, Sotirios Papagiannopoulos och Karl-Johan Johnsson ställas mot Röda Stjärnan eller HJK Helsingfors, givet att de danska mästarna tar sig förbi walesiska The New Saints.

Svensklaget Krasnodar, som kvalar mot andra ligatvåor, kommer att ställas mot FC Porto när de går in i kvalspelet.

Matcherna i den tredje kvalrundan spelas den 6-7 augusti där samtliga returer spelas den 13 augusti.