AIK:s lott - här är första motståndet i Champions League-kvalet

AIK går in i första kvalrundan i Champions League. Då väntar spel mot Ararat från Armenien. - Vi satt absolut inte och jublade åt lotten, säger AIK-målvakten Oscar Linnér till Fotbollskanalen.

AIK bärgade i fjol föreningens tolfte SM-guld och går därmed i sommar in i kvalet till höstens gruppspel i Champions League. AIK går in i den första kvalrundan som seedat lag - och under tisdagen föll lotten gällande vilket motstånd som väntar i kvalet.

AIK ställs i första kvalrundan mot Ararat, som är regerande mästare i Armenien. Ararat vann i fjol ligan som nykomling med en poäng ner till tvåan Pyunik. AIK-målvakten Oscar Linnér berättar att det inte var en lottning som spelarna jublade åt.

- Vi satt absolut inte och jublade åt lotten. Det här är ett Champions League-kval och vi möter mästare från olika länder. Det gör att man är väldigt ödmjuk inför vilket motstånd man möter. De har, som jag förstått det, vunnit sin liga och vi konstaterar att vi ska åka dit och det blir upp till oss förbereda oss på ett bra sätt, så att vi är redo att göra ett bra resultat. Det kommer att behövas. Vi vet vikten av att få med sig ett bra resultat från första matchen, så att vi har bra förutsättningar inför nästa match, säger AIK-målvakten till Fotbollskanalen.

Linnér medger också att han förstås ser fram emot kvalmatcherna.

- Vi har gjort oss välförtjänta av att spela ett Europa-kval och att få möta den här typen av motstånd är häftigt. Det är något annat än att spela en vanlig match i allsvenskan med allt vad det innebär och man får både se utmaningen och det häftiga i det hela med att få resa till ett annat land och få spela en tävlingsmatch för sin egen klubb.

Ararat bildades 2017 och spelar sina hemmamatcher på Vazgen Sargsyan Republican Stadion i Jerevan. Arenan har en kapacitet för 14 400 åskådare. AIK har även tidigare mött ett armeniskt lag tidigare - Shirak SC i Europa Leagues andra kvalrunda 2015. Då vann AIK båda mötena med 2-0, det vill säga seger över två möten med 4-0.

Första mötet spelas den 9 eller 10 juli och returen spelas den 16 eller 17 juli.

Här är lagen AIK kunde fått möta:

- Suduva från Litauen

- Cluj från Rumänien

- Ferencvaros från Ungern

- Nomme Kalju från Estland