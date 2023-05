Ancelotti ser möjligheter: ”Tror vi kan vinna”

Manchester City går som tåget på alla fronter och ställs under tisdagskvällen mot Real Madrid i den första av två semifinaler i Champions League.

Men trots att laget leder Premier League, är framme i final av FA-cupen, har gått fram som en slåttermaskin i Champions League och dessutom har en målspruta i form av Erling Haaland, tror Real-tränaren, Carlo Ancelotti att det finns möjligheter.

- Vi planerar inte en taktik för att stoppa Haaland utan för att stoppa ett helt lag, som förefallit ostoppbart. Men jag tror det finns möjligheter, jag tror vi kan vinna, är italienarens budskap inför det första mötet på Santiago Bernabéu.

ANNONS

Men Ancelotti ser även en skillnad i jämförelse med det Manchester City, som slogs ut av Real Madrid under fjolåret.

- Det är ett mer komplett lag. Förra året hade de en mycket farlig anfallare i Gabriel Jesus, men väldigt annorlunda mot Haaland. Nu drar de fördel av det långa spelet, säger Ancelotti enligt Cadena SER.

Matchen har avsparkstid 21:00 under tisdagskvällen och går att se via C More, med sändningsstart vid 20:00.