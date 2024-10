Andra raka CL-segern för Liverpool

Bologna var nära att chocka Liverpool på Anfield under onsdagskvällen. Tidigt in i Champions League-ligamatchen löpte Thijs Dallinga sig fri i djupled och placerade bollen i mål bakom Alisson, men den assisterande domaren hade höjt sin flagga.

Offside.

I stället tog "The Reds" ledningen en stund senare. Alexis Mac Allister tog en löpning in i offensivt straffområde och kunde stötta in ett inlägg till 1-0 från nära håll.

- Liverpool spelar vacker fotboll, konstaterade Clinton Morrison i Sky Sports sändning.

Bologna var inte ofarligt utan hade en boll i ribban i första halvlek. Men resultatet stod sig till pausvilan.

Annons

I andra halvlek punkterade Mohamed Salah matchen. Liverpool-stjärnan vek inåt från sin högerytterposition och placerade läckert in bollen i bortre kryss.

- Det måste vara frustrerande för Bologna, deras tränare och hans lag. För du låter inte "Mo" Salah komma in och skjuta med sin vänsterfot, sa tidigare Liverpool-spelaren Steve McManaman i TNT Sports.

- Game over, sa Morrison i Sky.

Mycket riktigt. Matchen var över. Liverpool vann med 2-0 och står nu på sex poäng i Champions Leagues ligafas.

Startelvor:

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Szoboszlai, Diaz - Nuñez.

Bologna: Skorupski - Posch, Beukema, Lucumi, Miranda - Moro, Freuler, Urbanski - Orsolini, Dallinga, Ndoye.