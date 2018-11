Atletico bröt Dortmunds segertåg - kampen om gruppsegern vidöppen

Dortmund hade inlett Champions League-säsongen på absolut bästa sätt. Inför mötet med Atletico Madrid på tisdagen hade den tyska klubben vunnit sina tre matcher och man följaktligen på maximala nio poäng.

Men efter förlusten på tisdagskvällen är kampen om gruppsegern nu vidöppen.

Saul Niguez gav hemmalaget ledningen efter dryga halvtimmens spel. Atletico-spelaren fick avsluta i straffområdet och via ett försvarsben i Dortmund gick bollen in bakom målvakten Roman Bürki och in i nät. Under slutet av den andra halvleken satte sedan fransmannen Antoine Griezmann spiken i kistan då han iskaltt rullade in slutresultatet 2-0.

Lagens startelvor:

Atlético Madrid: Oblak - Juanfran, Gimenez, Hernandez, Felipe Luis - Correa, Thomas, Rodrigo, Saul - Kalinic, Griezmann.

Dortmund: Bürki - Pizczek, Akanji, Toprak, Hakimi - Witsel, Delaney - Pulisic, Reus, Sancho - Alcacer.