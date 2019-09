Atletico Madrid reste sig mot Juventus – inhoppare räddade poäng i slutminuterna

Atletico Madrid och Juventus stötta på varandra i åttondelsfinalen i förra årets Champions League. När årets gruppspel inleddes var det återigen dags för lagen att ställas mot varandra.

Första halvlek slutade mållös efter att lagen försvarat bra mot varandra, men det tog inte lång tid innan nollan spräcktes i den andra. Efter bara ett par minuter tog Juan Cuadrado emot bollen i straffområdet och curlade läckert in bollen i krysset för 1-0 till Juventus.

Ledningen utökades efter lite mer än en timmes spel när Alex Sandro slog in ett inlägg från vänster och Blaise Matuidi nickade in bollen från nära håll. Men tvåmålsledningen blev kortvarig, eftersom att José María Giménez bara fem minuter senare nickade fram bollen till Stefan Savić vid en frispark. Där kunde mittbacken trycka in reduceringen med en nick från nära håll.

Atletico Madrid trodde att de skulle få en gyllene chans att kvittera, när Matthijs de Ligt sköt bollen på handen på Leonardo Bonucci i straffområdet. Men trots högljudda protester, framförallt mot Diego Costa, valde domaren att vinka avvärjande. Istället fick Costa syna det gula kortet för protest.

Men Atletico gav inte upp och fortsatte pressa mot Juventus-målet och fick till sist utdelning. På en hörna på tilläggstid tryckte Héctor Miguel Herrera in bollen med pannan och räddade en poäng i första matchen för Atletico.

- Vi spelade en bra match men vi måste vara mer vakna när vi försvarar fasta situationer. Det är synd för det kostade oss två poäng. På den här nivån måste vi hålla fokus i hela matchen, säger Juventusförsvararen Leonardo Bonucci enligt Uefas hemsida.

I nästa omgång ställs Juventus mot Bayer Leverkusen, medan Atletico Madrid tar sig an Lokomotiv Moskva.

Startelvor:

Atletico Madrid: Oblak - Trippier, Savic, Gimenez, Lodi - Koke, Saul, Thomas, Lemar - Joao Felix, Diego Costa

Juventus: Szczesny - Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro - Khedira, Pjanic, Matuidi - Cuadrado, Higuain, Ronaldo