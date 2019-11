Åtta mål och två röda kort - Ajax och Chelsea kryssade i kaosmatch

Ajax och Chelsea drabbade samman i en gruppfinal i Champions League, grupp H. Inför mötet stod båda lagen på sex poäng och vinnaren skulle ta ett stort steg mot åttondelsfinal i Champions League. Men lagen delade på poängen - i en kaosmatch.

Nederländerna fick en pangstart och tog ledningen redan efter två minuter. Quincy Promes slog in en inläggsfrispark i straffområdet. Där försökte Chelsea-anfallaren Tammy Abraham rensa undan, men skickade i stället bollen i eget mål.

Chelsea kvitterade bara någon minut senare genom Jorginho på straff. Mittfältaren var kylig från elva meter och satte dit 1-1. Sedan kom en kalldusch för Londonlaget. I den 20:e minuten kunde Quincy Promes nicka in 2-1 från nära håll.

Innan halvtidsvilan blev sedan uppförsbacken brantare för Chelsea. Hakim Ziyech slog en inläggsfrispark mot mål. Kepa Arrizabalaga i Chelsea-målet försökte att parera, men lyckades inte med det. 3-1.

I den andra halvleken gjorde även Ajax 4-1. En omarkerad Donny van de Beek fick ta emot bollen i boxen och panga in sitt lags fjärde mål för aftonen. Där och då såg det ut som att Ajax skulle knipa de tre poängen, men Chelsea gav inte upp.

Åtta minuter efter 4-1-målet reducerade Cesar Azpilicueta till 4-2. Och sedan kom en blytung smäll för Ajax.

I den 71:a minuten fällde Daley Blind Chelseas Tammy Abraham och fick sitt andra gula kort, men domaren valde att avvakta med kortet och i nästa sekvens tog bollen Joel Veltmans arm inne i straffområdet. Sekvensen resulterade i att båda spelarna fick sina vardera andra gula kort och Chelsea tilldömdes straff. Precis som vid första straffsparken var Jorginho iskall och satte dit 4-3 samtidigt som Ajax skulle få avsluta matchen med nio spelare på planen.

Chelsea var sedan på jakt efter en kvittering och fick också in bollen bakom Andre Onana. Willian skickade in en hörna i den 74:e minuten och på den nådde en Chelsea-spelare högst och nickade i ribban. På returen var Chelseas Reece James först framme och pangade in 4-4.

Chelsea gjorde därefter ytterligare ett mål, men det dömdes bort efter att man via VAR-granskning sett att bollen tagit på Tammy Abrahams hand. I slutminuterna var Michy Batshuayi nära att göra 5-4, men Ajax lyckades kom undan med blotta förskräckelsen och matchen slutade 4-4.

- Det var en galen match. De var svåra att bryta ner och vi tog fördel av att de var nio man. Det var synd att vi inte vann, säger Reece James till BT Sport enligt BBC.

- Att göra mål var en bonus. Tränaren sa till mig att hoppa och liva upp killarna. Vi hade chanser att vinna, men från där vi var i halvtid är det ett bra resultat.

Resultatet innebär nu att tre lag står på sju poäng i Champions League-grupp H - Chelsea, Ajax och Valencia. Spanjorerna vann under tisdagen mot Lille med 4-1.