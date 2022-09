Backe häpnar över prislappen på Kvaratskhelia: "Decenniets bästa köp"

Khvicha Kvaratskhelia köptes till Napoli från georgiska Dinamo Batumi sedan han tidigare varit i Rubin Kazan. Några kanske minns när han sänkte Sverige i kvalet till VM. Ikväll var han med och sänkte Liverpool i hans Champions League-debut.

- Khvicha Kvaratskhelia fick ikväll sitt definitiva genombrott, säger Gusten Dahlin i C Mores Champions League-sändning.

Tio miljoner euro (motsvarande cirka 110 miljoner kronor) landade prislappen på när Napoli köpte loss yttern från Dinamo Batumi. En prislapp som gör honom till decenniets bästa köp enligt Hasse Backe.

- Det är absolut en av Europas absolut största talanger och köper man honom för tio miljoner (euro) plus lite bonusar hit och dit så måste det ju vara århundradets… Nej nej kanske inte århundradets, jag säger så här, decenniets bästa köp, säger experten i C More.

C Mores expert Astrit Ajdarevic ställde sig in i hyllningskören för Kvaratskhelias insats mot Liverpool

- Det är lätt att säga att han var fantastiskt offensivt, men han har hela ”kittet” idag. En otroligt bra insats av "Kvaradona".

